Nadace ČEZ: V Temelíně zřídili stánek s knihami. Sdílení knih pomůže dobré věci

Vyměnit staré knihy za nové mohou nově pracovníci v Jaderné elektrárně Temelín. Ve zdejší administrativní budově energetici zřídili knižní stánek. Za každou knihu přinesenou první den fungování stánku navíc Nadace ČEZ přispěje částkou 50 korun na podporu neziskové organizace Vášeň ke čtení. „Lidé čtou méně než dříve, mimo jiné kvůli roztříštěné pozornosti a převaze krátkého digitálního obsahu. Přitom pravidelné čtení má řadu pozitivních účinků, například posiluje paměť, rozšiřuje slovní zásobu, pomáhá snižovat stres a přispívá ke kvalitnějšímu spánku,“ uvedla Karolína Kroupová z organizace Vášeň ke čtení.
Knihám druhý život, čtenářům novou inspiraci
Knižní stánek nabízí jednoduchou cestu, jak se ke čtení znovu vrátit a zároveň podpořit udržitelnost. Účastníci mohou přinést libovolný počet knih, které už doma nevyužívají, a vyměnit je za jiné. „Chceme zaměstnance nejen motivovat ke čtení, ale zároveň jim nabídnout jednoduchý a udržitelný způsob, jak dát knihám nový život. Každá přinesená kniha navíc pomůže projektu, který systematicky podporuje vztah ke čtení,“ říká spoluautorka projektu Ilona Vysoudilová, manažerka interní komunikace Skupiny ČEZ.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.