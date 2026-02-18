Hrušínský k vládě: „Mluvili by jinak, kdyby na ně Rusové házeli bomby.“

Principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v podcastu Hovory u Gregora otevřeně mluvil o politice. Současná vláda podle něj „není jeho šálek čaje“. Kriticky se podle svých slov ozývá proto, aby „přispěl k tomu, abychom tu neztratili svobodu“. Varoval také před návratem fašismu a uvedl, že vývoj ve světě – včetně dění v Americe – v něm vyvolává vážné obavy.

Jan Hrušínský patří mezi herce, kteří se dlouhodobě a otevřeně vyjadřují k veřejnému i politickému dění. Často komentuje společenské otázky a nebojí se kritických postojů.

Na otázku, zda jej jeho aktivita někdy nepřivedla k úvaze vstoupit přímo do politiky, odpověděl, že dostal mnoho nabídek. „Já jsem několikrát byl osloven, dostal jsem nabídku z několika demokratických stran u nás, zda bych za ně nechtěl kandidovat na Magistrát hl. m. Prahy nebo do Senátu,“ uvedl.

Jedním dechem dodal, že všechny nabídky kvůli práci v divadle odmítl. „Vždycky jsem to odmítl s tím, že chci dělat divadlo. A přestože jsem byl ujišťován, že bych mohl dělat divadlo i přitom, tak nejsem zastánce jaksi toho sezení na více židlích,“ podotkl herec.

„Myslím si, že když se někdo rozhodne jít do politiky, tak ji má dělat na sto procent. A když někdo chce dělat divadlo, tak se mu také musí věnovat na sto procent, protože jinak je ta práce k ničemu,“ dodal, že jakákoli představa o „částečném“ výkonu veřejné funkce je podle něj nepřijatelná. „Ve chvíli, kdy se někdo domnívá, že pro práci Senátu stačí dvě hodiny za týden, tak je to absurdní. Pak je tam takový člověk zbytečný. Práce se má dělat pořádně a pořádně ji můžete dělat jenom tehdy, když se jí opravdu věnujete,“ doplnil.

„Chci přispět k tomu, abychom svobodu neztratili.“

Na dotaz, jak vnímá tvrzení, že v Česku vzniká „nová totalita“, reagoval odmítavě. „Je to samozřejmě absurdní, myslím si, že žijeme v jedné z nejlepších zemí na světě.“

Zároveň připustil, že současná Babišova vláda mu není blízká, přesto ale Českou republiku hodnotí jako svobodnou zemi. „I přes tu vládu, která není můj šálek čaje, kterou máme v současné době, tak hlavně co se svobody slova, myšlení, pohybu, jakékoliv svobody týče, jsme jednou z nejvyspělejších zemí na světě,“ řekl Hrušínský.

Své vyjadřování k veřejnému dění vysvětlil tím, že je to jeho občanská povinnost. „Občas se k tomu vyjadřuju nebo píšu, protože chci i sám tím málem, co můžu já jako občan dělat, přispět k tomu, abychom tu svobodu neztratili,“ uvedl principál.

V reakci na výroky o „nové totalitě“, které během vlády Petra Fialy zaznívaly od tehdejší opozice, dnes současné vlády, uvedl: „Mám pocit, že oni se zaměřují nebo cíleně oslovují ve volbách jaksi na méně vzdělanou část populace a část populace, která když jim bude stokrát opakovaná nějaká lež, tak jí uvěří.“

„Proto se snažím, když někdo řekne, že Česká republika v roce 2025 je spálená země, mluvit o tom, že to tak není. Poslal bych ho třeba pár kilometrů na Ukrajinu, aby se jel podívat, jak vypadá spálená země,“ doplnil. O „spálené zemi“ hovořili v narážce na slova některých představitelů stran Babišovy vlády.

„Mluvili by jinak, kdyby na ně padaly bomby.“

Vymezil se také vůči části politické reprezentace, která podle něj používá vůči Ukrajincům zjednodušující a útočnou rétoriku. „Obviňují Ukrajince z toho, že si sem jezdí pro nějaké sociální dávky a že vlastně jsou to ekonomičtí migranti a podobně,“ poukázal Hrušínský.

Podle něj by se tón těchto výroků rychle změnil, pokud by se situace dotkla přímo jejich života. „Mluvili by úplně jinak, kdyby jim Rusové házeli bomby na střechu a na jejich zahrádku a kdyby unášeli jejich děti do Ruska. To by rychle tu rétoriku měnili,“ míní herec.

Zároveň Hrušínský vyjádřil obavu z budoucího vývoje bezpečnostní situace. „Doufám, že se Česká republika nedostane přímo do takové zkušenosti, doufám, že ne, a věřím tomu, že dokud bude existovat NATO, tak jsme chráněni,“ uvedl.

„Vrací se fašismus.“

Právě současné dění ve světě v něm vyvolává obavy. „To, co se děje dneska v Americe, to mi také hlava nebere. Opravdu žijeme v době, kdy se znovu, pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů, vrací fašismus. To můžeme vidět jak v Rusku, tam nejvíc v současné době, ale možná i v té Americe,“ dodal.

„Ve chvíli, kdy americký prezident začne vyhrožovat svým spojencům, že obsadí jejich země, buď domluvou, nebo silou, to je absurdní. To by znamenalo velmi vážný rozkol v NATO,“ kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa pro jeho výroky o možném získání Grónska, které je autonomní součástí Dánského království, a které vyvolaly mezinárodní debatu o vztazích uvnitř Severoatlantické aliance.

Podle něj by případné vyhrožování ze strany spojenecké velmoci znamenalo zásadní problém pro samotnou podstatu Severoatlantické aliance. Upozornil, že obranné články NATO počítají s napadením ze strany třetího státu, nikoli s hrozbou uvnitř Aliance. „Doufám, že inteligentnější část lidstva tu inteligenci využije k tomu, aby lidé mohli dál žít v míru,“ vyjádřil Hrušínský naději, že k takovému scénáři nedojde.

