Rajchl (PRO): Prošlo by to stejně tak i českému občanovi, nebo by šel sedět?

Dovolte mi v této souvislosti několik všetečných dotazů:
1) Opravdu jich bylo jen 5? Nebo je to pouze špička ledovce a ve skutečnosti jich byly tisíce?
2) Skutečně chceme, aby tomu, kdo ukradne 322.000, stačilo tyto odcizené peníze vrátit a zaplatit 10 % z této částky na fond obětí trestných činů, aby získal beztrestnost?
3) Prošlo by to stejně tak i českému občanovi, nebo by šel sedět?
4) Kolik je odhad celkové škody způsobené ukrajinskými podvodníky zneužívajícími Jurečkův děravý systém sociálních dávek?
5) Nešíří náhodou CNN Prima News prokremelskou propagandu? Protože když jsem to celé 3 roky říkal já, tak jsem byl přesně touto nálepkou za ta samá tvrzení opakovaně označen.
Samé otázky...
JUDr. Jindřich Rajchl
