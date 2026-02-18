Na Davida Prachaře po agitce s Haváčovou vyskočila vlastní minulost

Herečka Sarah Haváčová zveřejnila na sociálních sítích video, které natočila se svým přítelem, českým hercem Davidem Prachařem starším, v souvislosti s demonstrací spolku Milion chvilek konanou 15. února. Akce s názvem Stojíme za prezidentem proběhla souběžně na stovkách míst po celé České republice. Šlo o reakci na spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě), který vznikl poté, co prezident odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem.
V krátkém videu oba herci apelují na veřejnost, aby se „politicky aktivovala“ a připomínají, že je podle nich „třeba se nebát, nelhat a nekrást“.
Haváčová zdůrazňuje podporu prezidentu Petru Pavlovi, mluví o ceně nabyté svobody a o bezpečnosti České republiky. Prachař se vyslovuje pro silnější pomoc Ukrajině. A doplňuje, že podporuje také nezávislost veřejnoprávních médií – České televize a Českého rozhlasu – a staví se proti zrušení koncesionářských poplatků.
V závěru oba vyzývají k občanské aktivitě, Prachař burcuje dav slovy, že pokud „zařvou v Chebu, uslyší je až v Bruselu“, zatímco Haváčová emotivně skanduje: „Jsme tady.“
Příspěvek Prachaře a Haváčové vyvolal na sociálních sítích silné a místy velmi kritické reakce, zejména vůči samotnému Prachařovi. Řada komentářů zpochybňovala formu i tón jejich vystoupení. Kriticky se ozval také herec a moderátor Martin Zounar, který na instagramu pod videem zveřejněným Haváčovou napsal: „Kolegové, vy jste se zbláznili.“ Pod jeho komentářem se následně objevily desítky reakcí lidí, kteří mu děkovali za jeho postoj a psali, že je podle nich vidět, že „ne všichni herci se úplně zbláznili“ a že oceňují, že má jiný názor.
Ještě výraznější ohlas a pobavení však vzbudil následný sestřih novinářky Angeliky Bazalové.
Video, které dvojice zveřejnila, však vyvolalo na sociálních sítích nejen ostré reakce, ale i výrazné pobavení. Ta vystoupení dvojice propojila s archivním záznamem Davida Prachaře z normalizačního TV pořadu zaměřeného ná recitaci poezie. Konkrétně jde o recitaci básně Zpěv míru. „Zdálo se mi, že to pan Prachař trochu flákal, paní Sára byla mnohem procítěnější, tak jsem jim to lehce vylepšila,“ dodala k sestřihu novinářka. Celou Prachařovu recitaci básně Vítězslava Nezvala lze dodnes najít ZDE.
Bazalová ve svém videu postavila vedle sebe současný apel Haváčové a Prachaře s dobovou recitací. Z archivního záznamu zaznívá Prachařův hlas: „Volám lid všech národů, všech barev pleti, volám vás muži, ženy i děti, vás všechny, kteří chcete žít.“ Do toho je vložen současný výrok Haváčové: „Proto dnes voláme z Chebu a z dalších měst v naší republice, abychom řekli, co je ve společnosti důležité.“
Další pasáž z archivního pořadu pokračuje slovy: „Vás bezúhonní občané, zarmucovaní škarohlídy, kteří se děsí dobrých lidí a toho, co se nestane.“ Do ní Bazalová střihově vkládá Haváčové větu: „Stojíme za panem prezidentem Petrem Pavlem, buďme aktivní.“
Záznam pak graduje verši: „Zpívám zpěv míru. Jich je pár, nás jsou stamiliony. Rozhlaholte se, pražské zvony, zpívám zpěv míru.“ A do této patetické recitace je vsazena Prachařova současná výzva: „Když teď zařvete v Chebu, nejzápadnějším velkém městě České republiky, tak vás už uslyší i v Bruselu. Pojďte na to. Hurá, jste tady?“ Následuje Haváčové hlasité: „Jsme tady.“
Mnozí komentující připomínali Prachařovu minulost a označovali sestřih za paralelu k „bolševickým recitačním chvilkám“. Báseň Zpěv míru napsal Vítězslav Nezval v poválečném období, kdy byl výrazně spojen s komunistickou ideologií. Text se stal součástí oficiální kulturní linie tehdejšího režimu, oslavoval kolektivní jednotu, mír pod vedením Sovětského svazu a byl v éře socialismu často uváděn při oficiálních příležitostech.
