Kolovratník (ANO): EET 2.0 přinese férovější podmínky pro všechny

Proč má poctivý živnostník platit každou korunu, zatímco jiný může beztrestně podnikat v šedé zóně? Takovou nerovnost nemůžeme přehlížet. Stát nesmí rezignovat na výběr daní ani na férové podnikatelské prostředí. Proto vracíme EET 2.0.

Ministryně financí Alena Schillerová dnes přináší jasnou a dobrou zprávu: moderní, jednoduchý a technicky nenáročný systém, který odpovídá realitě roku 2027. Na rozdíl od předchozího vedení ministerstva, které EET zrušilo bez náhrady a nechalo poctivé podnikatele bez ochrany, přicházíme s řešením, které narovnává podmínky na trhu.

Žádné povinné papírové účtenky, minimum evidovaných údajů a bezplatná aplikace pro nejmenší podnikatele. Kdo je v prvním pásmu paušální daně, má příjmy do jednoho milionu korun nebo jen drobné příležitostné tržby, toho se povinnost týkat nebude. Cílem není zatěžovat poctivé, ale soustředit se na ty, kteří pravidla obcházejí.

EET 2.0 přinese férovější podmínky pro všechny a zároveň stabilní příjmy veřejných financí ve výši 14 až 15 miliard korun ročně. To nejsou abstraktní čísla – to jsou peníze na školy, zdravotnictví a podporu rodin. Moderní stát má chránit ty, kdo hrají podle pravidel. A přesně tímto směrem se teď vracíme.

