Výročí sametové revoluce oslaví Národní knihovna Studentským dnem

Oslavy k 17. listopadu se v Klementinu uskuteční o den dříve, tedy v sobotu, na kterou zároveň připadá výročí narození Karla Hynka Máchy. Národní knihovna se rozhodla tyto dvě významné události spojit a ve spolupráci se Společností poezie a Artco Pardubice uspořádat Studentský den v Klementinu.

Program zahájí křest knihy Michaely Veteškové, spisovatelky a redaktorky Českého rozhlasu. Pohádková knížka „Jak maminka vyprávěla o Československu“ dětem poutavě přiblíží historické milníky naší republiky. Následovat bude Dílna malého novináře a odpoledne věnované památce Leonarda Da Vinci. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, pro něž je připraveno mezinárodní čtení, básnické představení studentů DAMU i populární slam poetry. Na závěr večera se v Zrcadlové kapli uskuteční koncert The Brownies. Veškeré akce jsou po celý den zdarma.

Do oslav se už nyní mohou zapojit návštěvníci Klementina. Na ikonickém železném stromě u hlavního vchodu do Národní knihovny jsou zavěšeny klíče, které se rozezní jediným pohybem ruky, či díky větru a jejich cinkání připomene atmosféru 17. listopadu 1989. V Hale služeb i studovnách budou navíc pro všechny k dispozici trikolory do klopy.

Datum konání: 16. 11. 2019

Čas: 11 – 23 hodin

Místo: Klementinum, Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 5, Praha 1

Vstup zdarma

Program:

11:00 Křest knihy a dílna malého novináře

S redaktorkou ČRo a spisovatelkou Michaelou Veteškovou

14:00 Dětské odpoledne věnované památce Leonarda da Vinci

Scénky, tvůrčí hry, divadlo (nutná registrace na zbornik.martin@gmail.com)

18:00 Mezinárodní čtení

Tatev Chakhian z Arménie, Petr Borkovec z Česka, Michael Vandebril z Belgie a John Mateer z Austrálie (překlad zajištěn)

20:00 Slam poetry

Adeladla, Jan Rosenthaler, Mango, Tim Postovit

21:00 Básnické představení studentů DAMU

22:00 Koncert The Brownies

Soul, latin-american jazz, swing, reggae, blues

Blíže k programu

Jak maminka vyprávěla o Československu – křest knihy 11.00-11.30 / budova A, „Ředitelská chodba“

Že je dějepis nuda? S akční maminkou rozhodně ne. Maminka-reportérka zjistí, kde je uložený originál naší hymny, zachrání šaty prvorepublikové filmové hvězdy, s cínovými vojáčky probere obranu země v roce 1938, ve Zlíně se s ní převrátí výtah a rázem se ocitne v Gottwaldově, v rozhlasové budově sleduje příjezd vojáků v roce 1968, s televizní hlasatelkou zažije totalitu, připomene, proč lidé cinkali klíči v listopadu 1989, a ve vile Tugendhat zažije rozdělení Československa. V 11 pohádkách představuje Michaela Vetešková dětem ty nejdůležitější milníky našich dějin 20. století, co se událo od vzniku samostatného Československa v roce 1918 po jeho rozdělení v roce 1992. Knihou prochází „vysvětlovníček“, v němž jsou stručně popsána fakta objevující se v pohádkách. Věnuje se osobnostem, například prezidentům Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Klementu Gottwaldovi, Václavu Havlovi i událostem, jako je podepsání mnichovské dohody, nebo institucím, včetně Českého rozhlasu. Rozšířené vydání knížky Jak maminka vyprávěla o 20. století vychází k třicátému výročí sametové revoluce.

Dílna malého novináře 11.30 – 13.00 / budova A, Zasedací místnost

Co myslíte, mělo by se dát novinářům věřit, nebo si můžou vymýšlet, co je napadne? Víte, proč je to tak důležité? Představte si, jak vypadá mraveniště. Jak se tam vše hemží a každý někam pospíchá. Tak takhle nějak to vypadá i v takzvaném newsroomu. Co je to za místo a co tam novináři dělají? Novinářská práce se kromě záludností jazyka musí potýkat i s moderními technologiemi. Mikrofony, vysílání, atd. To všechno musí fungovat a někdo se o to musí umět postarat. Co všechno zvládá rozhlasový technik? Kdo je respondent, mluvčí nebo editor? Nejen na tyto otázky naleznete odpověď, pokud navštívíte Dílnu malého novináře. Děti si budou moci také vyzkoušet práci reportéra.

Dětské odpoledne věnované italskému malíři a vynálezci, Leonardu da Vinci / budova A, Křižovnická chodba 14.00-16.00

Scénky a tvůrčí hry pro děti ze života Leonarda da Vinci (hrají: Radana Šatánková, Petula Heinriche, Barbora Tichá, Dana, František, Anežka a Martin Zborníkovi, Lenka, Kristýna a Tomáš Vostřelovi). Připraveno bude šest stanovišť, kde si budou moci děti vyzkoušet dovednosti slavného Leonarda da Vinci, například psaní zprava doleva.

Divadlo Marky Míkové 16.00-17.00 / budova A, Zasedací místnost

Hned na začátku dostane „Člobrda“ dárek. Když jej rozbalí, zjistí, že je to knížka, ve které je cesta. Na cestu se vydá a je to cesta plná dobrodružství. Někdy je mu na ní veselo, ale někdy zase docela smutno, někde užije spoustu legrace a někde se zase docela nudí. Naštěstí se může pokaždé rozhodnout, jestli zůstane, nebo půjde dál. Pořád mění směr a nakonec zjišťuje, že právě tohle je na cestě to nejlepší. Naděje, že se všechno může změnit, že všechno ještě může být jinak, protože každý den je přece nový.

Na cestě má také "průvodce". To je někdo, kdo ho nikdy nenechá na holičkách, kdo mu věří a kdo ho má rád.

Mezinárodní autorské čtení (s překladem) 18.00 / budova A, Křižovnická chodba 2. patro (nemalovaná chodba)

Vystoupení básníků: Tatev Chakhian z Arménie, žijící v Polsku, Petr Borkovec z České republiky, Michael Vandebril z Belgie a John Mateer z Austrálie.

Slam Poetry 20.00 / budova A, Křižovnická chodba 2. patro

Adeladla, Jan Rosenthaler, Lenka Hronová, Tim Postovit. Co je Slam Poetry? To nelze přesně definovat. Poetry slam – u nás mnohem více používaný výraz slam poetry – je směsí stand up humoru, filosofie, performativy, emocí, ale především poezie. Její kořeny sahají do USA, odkud se postupem času rozšířila do celého světa. Výjimkou není ani Česká republika, kde se zrodila po roce 2000. Zde si našla své místo nejen mezi umělci, ale především diváky, kterých je čím dál více.

Básnické představení studentů DAMU / 21.00 sraz u hlavního vchodu do budovy A, poetická procházka Klementinem

Literárně-hudebně-divadelní koláž zkoumající možnosti sdílení současné české poezie (Alžběta Luňáčková, Jakub Cepník, Klára Krásenská, Lukáš Tomášek)

Koncert The Brownies 20.00 / Zrcadlová kaple

Kapela The Brownies se obtížně zařazuje do jakékoli hudební škatulky. Nehrají vlastní skladby, ale zkrátka všechno, co se jim líbí – od jazzu přes reggae až po „sofistikovanější“ pop. Vznikli v roce 2011 na farmářských trzích, kde se sešla zpěvačka Annamáriad'Almeida s Pavlem Rohlenem, jenž hrál sám na kytaru. Později se ke skupině připojila i Hanka Rohlenová, která začala hrát na bicí. „Základem kapely jsme my tři, ale může s námi hrát v podstatě kdokoli. Na pódium si zveme různé hosty, kteří hrají na saxofon nebo na klarinet. Jsme hodně variabilní,“ vysvětluje Annamária d’Almeida, jež je zároveň studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

