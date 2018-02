Zahájení sezony na autodromu bude patřit vzpomínce na Gerharda Ittnera

Na sobotu 25. března připravil mostecký autodrom pro své fanoušky tradiční zahájení letošní závodní sezony. The Most AUTOSHOW #7 nabídne od 09:00 do 18:00 hodin oblíbené volné jízdy s vlastním vozem po závodním okruhu, příznivá cena 150 korun za desetiminutové svezení zůstává. Akce bude zároveň vzpomínkou na bývalého sportovního ředitele autodromu a jeho velkého patriota Gerharda Ittnera, který na konci loňského roku podlehl dlouhé nemoci.

„V tiskovém středisku v paddocku autodromu budeme po celý den promítat diapozitivy se snímky Gerharda Ittnera. Poslední jízda v závěru autoshow bude patřit čestnému kolu za našeho kamaráda, který je legendou mosteckého okruhu, pro některé z nás byl dobrým učitelem a velkým vzorem. Budeme rádi, pokud se návštěvníci k tomuto pietnímu vzpomínkovému aktu připojí,“ uvedl sportovní ředitel autodromu Michal Marek.

Gerhard Ittner měl řadu kamarádů i mezi traťovými komisaři autodromu. Dá se tedy předpokládat, že si akci nenechají ujít. „Odhadujeme, že symbolicky se s Géťou přijde rozloučit hodně traťáků. Po skončení autoshow je proto zveme ke společnému posezení do vybrané mostecké restaurace, kde při dobrém jídle a pití na něho všichni určitě zavzpomínáme,“ dodal Marek.

Návštěvníci autoshow si vedle volných jízd mohou vychutnat i adrenalinový zážitek z taxijízdy po okruhu v závodním speciálu, v němž je proveze zkušený jezdec. Organizátoři lákají také na stále oblíbenější LOUDA CUP. Jde o jednokolový netradičně pojatý závod s tenisovým míčkem v košíčku na přední kapotě vlastního vozu, jehož výherce získá zajímavou cenu. Jede se v době polední pauzy. Vstup a parkování v areálu autodromu je tradičně bezplatné. Více informací o autoshow zájemci najdou zde.

Letošní novinkou je soutěž The Most Monster Challenge, neboli slalom traktorem mezi kužely. Jízdy budou měřené, první tři nejrychlejší čeká odměna. „Hledali jsme další atrakci, která by program autoshow zpestřila. Myslím, že vidět traktor na velkém závodním okruhu, k tomu balancovat mezi kuželi, rozhodně nikoho nudit nebude. Odvážlivci, kteří zasednou za jeho volant, pak zaslouží skutečné uznání,“ usmívá se eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Zájemci o účast v závodu LOUDA CUP i o jízdu traktorem by se měli hlásit předem na e-mailové adrese rosenkranzova@autodrom-most.cz. Jejich počet je totiž omezený.

Autoshow tak má všechny předpoklady zaujmout všechny členy rodin. Zatímco otcové si mohou vyzkoušet na dráze svůj řidičský um a odvážnější maminky jízdu v sedadle spolujezdce rychlého speciálu, děti se vyřádí ve skákacím hradu. K dispozici budou mít i dětské dopravní hřiště, kde jsou zdarma k zapůjčení kola či koloběžky a také přilby. „A společně si pak vychutnají třeba právě podívanou na traktorovou show na dráze,“ doplnila Rosenkranzová.

autor: komerční tisková zpráva