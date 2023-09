Zoo Liberec pověřena vedením evropských expertů na chov a záchranu ohrožených dravců

reklama

Zoo Liberec má v chovu dravých ptáků dlouholetou tradici. Pyšní se jednou z největších kolekcí dravců v Evropě a na svém kontě má i celou řadu významných úspěšných odchovů a prvenství, jako je například evropský prvoodchov orla jestřábího, orla nejmenšího nebo v minulosti orla stepního či mořského. Jako jedné z mála institucí se jí daří rozmnožovat například i obtížně chovatelná čimanga horská či orlosupy bradaté. Téměř dvacet let je také zapojena do projektu návratu dravců do volné přírody. V čele libereckého týmu z úseku dravých ptáků stojí od roku 2006 Jan Hanel, který již několik let působí jako hlavní koordinátor celoevropského chovu orlů královských v zoologických zahradách a nyní byl také nominován a zvolen novým vedoucím pracovní skupiny s názvem Raptor TAG (zkratka Taxon Advisory Group). Ta se skládá ze 7 předních evropských expertů a poradců na chov a záchranu ohrožených dravých ptáků.

Cílem práce této skupiny je zachovat či vybudovat životaschopné populace v přírodě vymírajících dravců a zlepšovat jejich životní podmínky v chovech lidské péči. Neméně důležitá je i podpora a zapojení do výzkumu a ochrany zvířat jak v zoologických zahradách, tak i ve volné přírodě. Členové Raptor TAGU se schází minimálně dvakrát do roka a na svých zasedání vždy probírají změny v chovech v jednotlivých zoo či v celých chovných programech, řeší obtíže jednotlivých institucí, probírají plánované přesuny zvířat i výsledky probíhajících ochranářských projektů a výzkumů. Zároveň si nastavují nové úkoly a cíle na následující období. „Byl bych velice rád, kdyby se nám podařilo namotivovat a zapojit více moderních zoo k chovu dravců, zkvalitnit a zprofesionalizovat odchovy mláďat, a především udržet funkčnost stávajících koordinovaných evropských chovných programů. Zároveň se také pokusíme přesvědčit jednotlivé instituce k většímu zapojení a podpoře přímé ochrany dravých ptáků ve volné přírodě,“ přibližuje svou vizi nový lídr skupiny, liberecký zoolog Jan Hanel.

„Jsem velice vděčný, že liberecká zoo má ve svém týmu takovéto světově uznávané odborníky. Účast v odborných komisích a expertních poradních skupinách totiž přináší liberecké zoo nemalou prestiž, věhlas a mezinárodní uznání i daleko za hranicemi našeho regionu a republiky. A samozřejmě je to pro nás také velký závazek udržet tradici chovu dravců stále na takové úrovni. Proto i my plánujeme naši kolekci dravých ptáků nadále rozšiřovat a zároveň s tím pracovat i na zlepšení chovatelských podmínek a technického stavu stávajících expozic. Na nové stezce rododendrony vedoucí od pavilonu ZooExpo vybudujeme tři nové voliéry pro africké supy a v nové části zoo s názvem Údolí ohrožené divočiny chystáme postavit nové chovatelské zázemí a také obnovit letové ukázky dravců pro veřejnost,“ dodává ředitel zoo David Nejedlo.

Jan Hanel ale není z liberecké zoo jediný, kdo se ve vedoucí pozici podílí na rozhodovacích procesech a strategickém plánování v rámci EAZA. Ředitel David Nejedlo je dlouholetým členem výkonné rady EAZA a také byl zvolen členem tzv. screeningové komise, která provádí napříč evropskými zoo pravidelné hloubkové kontroly a rozhoduje o členství zahrad v této prestižní asociaci. Hlavní zoolog Luboš Melichar zase působí jako koordinátor chovného programu takinů čínských a řídí celoevropský chov těchto asijských sudokopytníků. Zooložka Dorota Gremlicová zastupuje lídra TAGu pro chov malých savců. Zoo Liberec má své zastoupení i ve vědecké radě EAZA díky Janu Robovskému, který byl zvolen vědeckým poradcem pro divoké ovce a kozy. Liberečtí pracovníci zasedají celkem ve 28 evropských expertních komisí.

