Zoo Olomouc: Jaký byl rok 2023

14.01.2024 7:44 | Tisková zpráva

Zoologická zahrada nejen vyhodnocuje, ale především děkuje. Svým návštěvníkům nejen za jejich věrnost zvířecí říši, ale i zoo samotné. Svému zřizovateli Statutárnímu městu Olomouc za neochvějnou podporu. „Přeji všem lidem, aby nejen v časech dobrých, i těch těžších, kdy to kolem sebe mají třeba nějakým způsobem rozkopané, zažili, co pociťuje zahrada po celý rok, a to, že na to není sama,“ dodává ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň.