dTest: Kupujete byt či dům? Pozor na rezervační smlouvu

V inzerátu na realitním serveru jste si vyhlédli zajímavou nemovitost a domluvili si prohlídku. První dojem byl úžasný a dům či byt se vám líbí. Co se bude dít dál? Cílem realitních makléřů bývá prodat co nejdříve a za co nejvyšší cenu, proto se vás mohou snažit dotlačit k rezervaci nemovitosti. Na co si dát pozor, aby smlouva nebyla výhodná pouze pro realitní kancelář?

Realitní makléř vám během prohlídky může začít tvrdit, že po vás má ještě osm zájemců a před schůzkou mu už někdo volal, že by chtěl zítra podepsat rezervaci. A nabídne vám, že jestli máte zájem, můžete rezervaci provést hned a on nebude nemovitost 14 dní nabízet nikomu jinému. V takové situaci pozor, ukvapený podpis rezervační smlouvy se vám může vymstít.

K čemu se v rezervační smlouvě zavazuje makléř a k čemu vy? „Škála možností je velmi široká. Bude-li to smlouva ve prospěch realitní kanceláře, zaváže se jen k tomu, že sama nebude nemovitost nabízet nikomu dalšímu, a to třeba za poplatek 4 % z ceny nemovitosti,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „To ovšem nezaručuje, že nemovitost nebude nabízet někdo jiný, a o závazku nemusí vědět ani její vlastník.“

Zdá se vám to za 4 % z ceny nemovitosti trochu málo práce? Vždy záleží na vás, co dalšího po makléři budete chtít. Makléř by měl mít ve smlouvě zakotvenou odpovědnost za pravdivost a správnost všech informací, které se skrze něho ke kupujícímu dostanou. Občanský zákoník sice předpokládá, že ten, kdo se hlásí k určité profesi, se musí jako profesionál chovat a nese za poskytnutou radu odpovědnost. Zakotvíte-li si ale takové pravidlo i do smlouvy, bude jasné, že se jen tak nedáte.

Mezi další povinnosti by mělo patřit poskytování součinnosti pro úspěšnou koupi, zprostředkování komunikace mezi všemi smluvními stranami, patřičné vysvětlení všech kroků či příprava podkladů. „Stává se, že budoucí kupující má vše domluvené, připravenou hypotéku k čerpání a neinformovaný vlastník se pak zdráhá podepsat zástavní smlouvu, protože dopředu nevěděl, jak takový vztah s bankou funguje a jaká je následnost jednotlivých kroků,“ říká Lukáš Zelený a doporučuje: „Vůbec nejlepší je, když je vlastník rovnou jednou ze stran rezervační smlouvy, pak máte jistotu, že je platná pro všechny zúčastněné, nejen pro realitní kancelář a budoucího kupce.“

Porušení vaší povinnosti uzavřít smlouvu bude v návrhu smlouvy postiženo pokutou, zpravidla ve výši provize realitního makléře. Proto si stanovte také pokuty za nedodržení povinností makléře či vlastníka. Z rezervace může být cesta ven, jen je třeba na to myslet dopředu a připravit si únikové východy – neodpovídá nemovitost popisovaným vlastnostem, objevily se najednou v katastru exekuce a zástavy, o kterých jste měli být informováni? Nedodržení povinností ze strany prodávajícího a makléře může být důvodem k odstoupení od smlouvy a požadavku vrácení rezervačního poplatku, nezapomeňte na to ale myslet před podpisem rezervace.

„Smlouva o rezervaci není nijak zákonem upravená a tak je jen na jejích stranách, aby si určily, kdo a co musí, v jakých termínech a za jakou cenu. Návrh ze strany realitní kanceláře bude většinou stanovovat povinnosti zájemce, tedy zaplatit rezervační poplatek a v určitém termínu podepsat kupní nebo jinou smlouvu podle typu rezervace. Vy jako zákazníci byste si měli pohlídat další věci a především byste se měli ptát, jak se k rezervaci staví prodávající a zda je rovněž stranou smlouvy,“ říká Zelený. Součástí závazku makléře někdy bývají i servis a služby externího advokáta. Někdy jde jen o předem připravenou kupní smlouvu, to, že ji připravil externí advokát, ale neznamená, že se do ní nedá zasahovat a že je sepsána dobře a ve váš prospěch.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

