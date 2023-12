Únik: „Na 1 z 1000 dávek covid vakcíny předčasná smrt.“ Zdroj zatčen

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13255 lidí podle serveru 1news s odůvodněním, že je „zneužil“. Policie také zpravodajské stanici uvedla, že daný člověk „zároveň šířil o vakcíně proti covidu-19 dezinformace“.



Šestapadesátiletý muž, jenž informace o očkování několika milionů lidí v zemi vynesl, si dle policistů vyslechl obvinění z přístupu do počítačového systému za nekalými účely a výkonná ředitelka společnosti Health New Zealand Margie Apa podotkla, že se s „neoprávněným zveřejněním a zneužitím údajů jedním ze svých zaměstnanců“ snaží „vypořádat“.



Že se následně po vynesení zdravotnických dat začalo šířit, že by měla údajně ukazovat na údajné „miliony mrtvých po vakcinaci“ pak komentovala s rázným odmítnutím takovýchto tvrzení. „To, co se tento člověk snaží tvrdit o vakcínách, je zcela nesprávné a špatně informované a jeho komentáře to dokazují. Tato osoba nemá žádné klinické vzdělání ani odborné znalosti o vakcínách a zdá se, že se snaží šířit dezinformace,“ zhodnotila.

Přestože doplnila, že zveřejněná data byla anonymizována, je dle ní nutné, aby se data kvůli ochraně soukromí osob zcela stáhla z internetu, k čemuž její úřad požádal o soudní příkaz.



Zdravotnická data Novozélanďanů se dostala až do USA a zatímco oficiálně na Novém Zélandu evidují celkově pouze 4 úmrtí v souvislosti s nežádoucími účinky očkování, americký podnikatel Steven Todd Kirsch, který data novozélandského ministerstva zdravotnictví od whistleblowera obdržel, tvrdí, že mají údajně dokazovat to, že „vakcíny proti covidu-19 zabily na celém světě více než 10 milionů lidí“.



Tvrzení, že jsou dle něj „vakcíny nebezpečné a zabily v průměru přibližně 1 osobu na 1000 dávek“ pak postavil na získaných datech o očkování, která spojil s úmrtími v zemi.

Důvodem, proč data o očkování jednotlivých lidí nebyla zveřejněna, pak podle Kirsche „není ochrana soukromí“, nýbrž že by to dle jeho mínění „odhalilo, že jsou vakcíny proti covidu nebezpečné“.



Kirsch dále uvedl, že mu měla být interní data o očkování proti covidu-19 na Novém Zélandu předána již 8. listopadu, ale byl požádán, aby je nezveřejňoval až do konce minulého měsíce.



„Údaje na úrovni záznamů o datu očkování/úmrtí získané od informátora novozélandského ministerstva zdravotnictví byly analyzovány pomocí standardní analýzy časových řad kohort. Výsledky zůstaly konzistentní i po změně všech čtyř klíčových nezávislých proměnných (časové okno pozorování, dny po očkování, věk a počet dávek). K tomu by mohlo dojít pouze v případě, že by vakcíny COVID významně zvýšily úmrtnost osob ve věku 60 let a starších, tedy právě té populace, které měla vakcína pomoci. Všech pět Bradford Hillových kritérií kauzality je splněno. Z těchto údajů můžeme přesně odhadnout, že celkově vedly mRNA vakcíny v průměru k předčasnému úmrtí více než 1 osoby na 1000 dávek,“ šířil Kirsch s tvrzením, že vakcíny proti covidu „jsou nejsmrtelnější vakcínou všech dob“ a měly dle něj „zabít odhadem 13 milionů lidí na celém světě“.

Server Science-Based Medicine posléze v reakci na tato tvrzení upozornil, že získaná data byla neúplná, což předtím potvrdil i sám Kirsch. V souvislosti s tím kritizoval, že Kirsch nepoužil statistické metody pro řešení nerovnoměrného výběru a chybějících záznamů.



„V souboru dat jsou samozřejmě i další závažné nedostatky, z nichž klíčový je ten, že soubor dat zahrnuje pouze očkované osoby a to, kdy byly očkovány a jakou vakcínou, a také data úmrtí těch, kteří zemřeli. Neznáme základní míru úmrtnosti v neočkované kohortě, která by byla téměř jistě mnohem vyšší,“ upozornil server s podotknutím, že „žádný z těchto nedostatků však Kirsche nezastavil“.



Americký onkolog a profesor chirurgie David Gorski také v článku poznamenal, že je podivuhodné, že si výzkumníci v oblasti veřejného zdraví „nevšimli 13 milionů úmrtí“, které Kirsch spojuje s vakcínami a pochyboval, že by někdo mohl zatajit tolik úmrtí.

Tvrzení Kirsche, že vakcíny nezabíjejí okamžitě, ale zabíjejí o 6 a více měsíců později pak komentoval profesor veřejného zdraví a preventivní medicíny George Pepper s tím, že je to „shodou okolností období mezi tím, kdy došlo k hlavnímu rozšíření vakcín (srpen 2021), do doby, kdy Nový Zéland zasáhla první vlna covidu (únor až březen 2022)“.



„Jediný způsob, jak se lidé mohou snažit argumentovat, že nadměrná úmrtnost je způsobena očkováním, je ten, že vezmou dobu, ve které došlo k hlavním vlnám úmrtí na covid, a snaží se z toho vykřesat argument, že to souvisí s dřívějšími vakcinacemi, a ne se skutečnou zdokumentovanou hlavní vlnou nákaz a úmrtími na covid, která se s ní shodují. Protože z údajů z celého světa vidíme, že nadměrná úmrtnost je nejvíce koncentrována ve výkyvech odpovídajících příslušným hlavním vlnám covidů v místních oblastech,“ podotkl Pepper.

BTW here are plots of excess deaths over time plotted against (1) vaccinations done and (2) covid deaths over time for many other countries all over the world for people to consider.



As I would emphasize, any genuine attempt to assess potential causal effects of vaccines… pic.twitter.com/pWi4ztwcIz — Prof Jeffrey S Morris (@jsm2334) December 1, 2023

