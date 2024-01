Strašili vás covidem. A jsou tu zas, ozval se lékař. „K tomuto nemají informace.“

reklama

V prvních dnech nového roku snad nebylo tuzemského média, které by nevěnovalo pozornost Covidu-19, ačkoli ve veřejnosti převládá pocit, že jde o něco, co už je za námi. Pandemie, která nám v letech 2020 až 2021 převrátila životy naruby, se už zřejmě obávat nemusíme, ale i tak se objevují naléhavá varování. „Současné kolující subvarianty omikronu jsou nesmírně infekční. Jedná se o jeden z nejvíce infekčních virů v historii lidstva,“ uvedl před pár dny pro Seznam Zprávy Zdeněk Hel, profesor na lékařské fakultě University of Alabama v Birminghamu, který se dlouhodobě zabývá imunologií infekčních onemocnění a vývojem vakcín. Jeho vyjádření se stalo součástí článku, který mapuje, jak se v průběhu prosince šířil covid Českem obec po obci.

Až takhle zgruntu to ostatní média nebrala. Většinou připomínají, že covid nikam nezmizel, že je tu s námi stále. Poukazují na to, že aktuální podvarianta mutace omikron zvaná JN.1 je přitom zákeřnější než její předchůdkyně. Kvůli své neobvyklé struktuře může vést ke snadnější infikaci a prodloužení doby onemocnění. Řešením pro rizikové pacienty je v tuto chvíli předepisování antivirotik. Na českém trhu jsou k dostání dva druhy – léky Lagevrio od společnosti MSD a Paxlovid od Pfizeru. Především ze strany Ministerstva zdravotnictví přibývají apely na veřejnost, aby se lidé nechali očkovat. Vakcín proti covidu je dostatek, ale valný zájem o ně není. To někteří odborníci označují za velkou chybu.

Strašili vás covidem. A jsou tu zas

Ti, kteří doporučují onemocnění v žádném případě nepodceňovat, upozorňují, že za rok 2023 zemřelo v souvislosti s covidem v Česku 1184 lidí. V předvánočním období na něj životem doplatilo v průměru deset lidí denně, nejtragičtějším dnem, kdy se počet úmrtí vyšplhal až k číslu 16, byla sobota 23. prosince. Přesto zatím nejsou slyšet doporučení chovat se opatrně, jak jsme byli vybízeni či dokonce nuceni ve zmíněných letech 2020 a 2021. Ale konstatování, že covid tu s námi bude už pořád, se dá ve světle počtu obětí covidu za loňský rok vykládat i tak, že v důsledku tohoto onemocnění zemře u nás každoročně víc než tisíc lidí. Přitom jsou k dispozici jak vakcíny, tak antivirotika. Pro úplnost je třeba dodat, že v Česku v průměru zemře na chřipku ročně až dva tisíce lidí.

„Za nejpodstatnější z toho, co o covidu v poslední době zaznívá, považuji, bohužel, to, že nedošlo k žádnému poučení, sebereflexi. Ti, kteří nás čtyři roky strašili covidem, se opět dostávají ke slovu a straší znovu. Neexistuje odborná diskuse, žádná racionální debata. Ano, covid nezmizel, je tu stále a bude tu stále. Mělo by se k němu přistupovat jako k jiným virózám, jak již na podzim velmi rozumně prohlásili profesor Prymula a doktor Šinkora. Ti rovněž zdůraznili, že nemá smysl se neustále testovat při běžných příznacích. Jako angiolog souhlasím s tím, že by se měli otestovat – stačí domácí antigenní test – rizikoví pacienti s neobvyklými příznaky. Ti by podle mého názoru měli mít i nadále v průběhu léčby covidu nějaké protisrážlivé léky – podle stupně rizika. Jejich použití by měli raději konzultovat s lékařem,“ říká pro ParlamentníListy.cz specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie Vladimír Čížek.

Pro tvrzení o zákeřnosti subvarianty neexistují důkazy

O tom, že by aktuální podvarianta mutace omikron byla zákeřnější než její předchůdkyně, není přesvědčen. „K tomuto tvrzení, myslím, zatím neexistuje dostatek informací. Mutace JN1 patří do rodiny BA2.86 podobně jako jiné subtypy, které zde již byly. Například podle tohoto zdroje je tato mutace co do klinických projevů stejná jako předchozí, jen více infekční,“ podotýká lékař. Nabízí i svůj pohled na využívání antivirotik, ať už léku Lagevrio nebo Paxlovid. „Pro určité rizikové skupiny pacientů mají tyto léky význam. U nerizikových pacientů s běžnými projevy bych si dovolil je považovat za nepřiměřený luxus vzhledem k jejich vysoké ceně – jinak řečeno jejich poměr „cost/benefit“ („náklady/přínos“) je hodně na straně nákladů,“ upozorňuje Vladimír Čížek.

Cévní lékař, který se od začátku pandemie v roce 2020 intenzivně věnuje nejen covidu, ale i případným negativním dopadům očkování proti němu, zůstává vůči vakcínám obezřetný. „Radím poslouchat doporučení rozumných imunologů a vakcinologů – profesora Berana, profesora Thona, doktora Šinkoru, doktorku Krátkou a další. Určitě nemá smysl v dnešní době očkovat nerizikové pacienty a nemá smysl očkovat ty, kteří prodělali covid či byli očkováni v posledním půlroce. Po vyloučení všech těchto vyjmenovaných skupin zůstane menší skupina rizikových pacientů, u nichž by měl vždy o přeočkování rozhodnout ošetřující lékař na základě individuálního posouzení rizika a přínosu,“ vyjmenovává angiolog, koho jedině by se očkování proti covidu mohlo týkat.

Tvrzení „strašičů“ o počtu úmrtí se nezakládá na pravdě

Rozhodně odmítá tvrzení epidemiologa Romana Chlíbka, předsedy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pro server Lidovky.cz, že za rok 2023 zemřelo na covid 1184 lidí. „Toto tvrzení některých ‚strašičů‘ je už čtyři roky nepravdivé. Nejde o počty zemřelých ‚na covid‘, ale ‚s pozitivním PCR testem‘, a to je zásadní rozdíl. Zejména když víme, že parametry testu jsou nastaveny tak, aby zachytily jako pozitivního každého, kdo má v sobě jen sebemenší neživý úlomek viru. Bez podrobné analýzy každého chorobopisu nelze vůbec stanovit počet zemřelých ‚na covid‘,“ konstatuje Vladimír Čížek.

Nesprávnost tohoto tvrzení dokazuje na číslech o hospitalizaci. „Ke dni 7. ledna 2024 bylo hospitalizováno celkem 379 lidí, z toho 32 na JIP. Ovšem 219 z nich (tedy 58 %) jsou lidé bez příznaků či s lehkými příznaky. Z toho je jasné, že nejsou a nemohou být hospitalizováni kvůli covidu, ale z jiného důvodu, a jen měli zjištěný pozitivní test. Zbývá 160 se středně vážným a vážným stavem – ale i tam mohou být pacienti s jinou závažnější diagnózou a jen pozitivním testem. Čili skutečné číslo je výrazně nižší než počet deklarovaný,“ vysvětluje cévní lékař, jak se do statistik zemřelých na covid mohou dostat i lidé, u nichž není skutečnou příčinou úmrtí.

Dezinformace o covidu se šířily i z Ministerstva zdravotnictví

„V celé covidové době jsme byli zaplavováni spoustou nesprávných a zavádějících informací, neřku-li dezinformací, a to i přímo ze strany Ministerstva zdravotnictví – koneckonců jsem to již ukázal ve své prezentaci při vystoupení v Parlamentu. Byl bych velmi rád, kdyby se konečně něco změnilo, ale zatím k tomu nevidím žádnou politickou vůli,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

