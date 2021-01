,,A mně nadávali. Odborníci.” Mrtvých na covid méně? Blatný strhl poprask

reklama

„Dnešní výroky ministra Blatného v OVM o úmrtích na covid jsou kolosálním přešlapem, v rozporu s fakty a počtem nadúmrtí. Pokud by to bylo tak, jak říká, respektive jak chápou jeho výroky média (‚Přímo na covid zemřela jen třetina vykázaných obětí‘) měl by okamžitě navrhnout zrušení všech opatření. Jeho úkolem není jen chránit přetížené nemocnice, ale i lidské životy,“ poznamenal na svém facebookovém profilu Cikrt.

„Mrzí mě to i proto, že jsem se ve středu vyjádřil pro předtáčený pořad ČT, který asi bude dnes večer vysílán, kde jsem se ho de facto zastával, protože vím, jak je těžké dobře v těchto náročných měsících komunikovat. Na obrázku vidíte, jak hluboký propad nadúmrtí představují pro dožití. Můžeme spekulovat o příčinách, ale je to jednoduché jak facka – kdyby nebylo covidu, nebyla by tato nadúmrtí,“ zmínil dále Cikrt a svůj status doplnil grafem.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný se dnes v pořadu Otázky Václava Moravce vyjadřoval ke statistikám úmrtí na covid-19. „My víme, že asi 30 procent úmrtí na covid, které my vykazujeme, je jednoznačně spojeno s covidem,“ oznámil Blatný.

Pak je ale dalších 10 procent, kdy člověk zemřel např. po autonehodě, ale do statistik se zavede jako úmrtí na covid, protože v době autonehody byl pozitivní.

„A potom je 60 procent, kdy máte koronavirus, ale vedle toho máte ještě nějaké jiné onemocnění, jako např. rakovinu,“ uvedl Blatný s tím, že u těchto 60 procent je třeba zhodnotit, na co tito lidé opravdu zemřeli.

V tu chvíli už se prezident České lékařské komory Milan Kubek neudržel: „To je prostě blábol,“ vypálil na Blatného. „My jsme v České republice epidemii naprosto nezvládli. 15 tisíc mrtvých, to je národní tragédie. Já vím, že vy jste už na počátku lakoval situaci na růžovou, než reálně je. U nás je celková nadúmrtnost na úrovni 12,6 procenta,“ zlobil se Kubek.

„Ale to nesmíte strašit,“ odbyl Blatný Kubka. „A vy nesmíte lhát,“ vrátil Kubek úder Blatnému.

Nejsou však jen Cikrt a Kubek, kteří se nad Blatného slovy ošívají. V diskusi u příspěvku Tomáše Cikrta se mimo jiné vyjádřil také lékař a někdejší olympionik Lukáš Pollert.

„Kolikrát jsem vysvětloval, že ta úmrtí nejsou jen na covid. Kolik ‚odborníků‘ mně spílalo, že to není pravda, že na nic jiného nemohli zemřít,“ napsal Pollert. „Ti lidi si prostě najednou tak jako umřeli, protože se jim náhle nechtělo už žít a shodou okolností to bylo v době vrcholící pandemie. Mluvíme tu o nyní 17 tisících úmrtích navíc, ti lidé by pane doktore nezemřeli, kdyby tu nebyla pandemie,“ oponoval však Cikrt.

„Kdepak. Vůbec nechápete souvislosti. Ti lidé od jara nechodí k lékařům a naopak. A to pro mnohé 80leté bude fatální. Zemřou pak na cokoliv. Covid měl pouze sílu k těm nevídaným restrikcím. A myslím, že těm 80letým lidem ani ta rouška moc zdraví nepřidala,“ odvětil Pollert.

„Jistě, že i tohle je faktor, který je ale přeceňován, zatím pro to nejsou data. Nebo je máte? Ty lidi, o kterých mluvíte přímo ohrožují osobnosti které opatření zpochybňují, čili je pak lidi nedodržují a jejich účinnost je menší a budeme žít v epidemii mnohem déle než jiné země. Podívejte se do Izraele či do Německa, jestli tam špičkoví lékaři zpochybňují ve velkém protiepidemická opatření tak, jak u nás,“ oponoval opět Cikrt a následně požádal Pollerta, aby vysvětlil úmrtí nad poměr posledních 10 let. Když jej Pollert odkázal na výše uvedenou odpověď, Cikrt oponoval, že nešlo o vysvětlení.

„Vy to jednou pochopíte. Nemáte zkušenosti s nemocnými a starými lidmi. Pracoval jsem 10 let na urgentním příjmu v ÚVN a vím, jak tito lidé si sami nevšimnou subkompenzaci jejich nemocí. A teď po několika měsících restriktivnich opatření, to odnést museli,“ poznamenal Pollert.

„Pan ministr odvážně řekl pravdu. Česko zdaleka na tom není tak špatně, jen hodně trasujeme a vykazujeme mrtvé. ‚Odměnou‘ jsou velké ekonomické a časem i politické škody, znevýhodněné děti bez vzdělání a perspektivy. Chudí chudnou. A neustále roste počet lidí, kteří umřeli, neboť je vyděsili, vzali jim smysl života anebo se zanedbal nádor (často si pacient myslel, že covid je horší než rakovina, a čekal...),“ zastal se Blatného také prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

A své k dnešnímu vysílání Otázek Václava Moravce napsal také spisovatel Jan Tománek. „Dokonalé! Nestačím valit oči! Vláda si začala podřezávat větev a k tomu vráží kudlu do zad řadám ‚zavíračů‘. BRAVO!!! Ve zkratce, Blatný začal ‚oficiálně říkat‘ – to, co my tvrdíme od září!!! Komplet – přes noc obrat o 180°. ‚Jen 30 % zemřelých zabil covid, počítáme tam i autonehody...‘ Možné vysvětlení? Asi vládě došlo, že má ‚moc‘ covid mrtvých, tak je potřeba změnit statistiku a přijmout novou strategii a tvářit se, že to tak bylo vždy! A hlavní ‚zavírač‘ Kubek nestačil sledovat směr větru,“ poznamenal Tománek.

