„A tady stop, tohle je velmi podstatný bod!“ Ekonomka Šichtařová je ohromena, za co Facebook potrestal jejího muže. A to zaznělo v soukromé zprávě

Markéta Šichtařová jen nevěřícně hledí na to, co se to v poslední době ve světě děje. Jejího manžela prý nedávno zablokovali na sociální síti Facebook, neboť si dovolil šířit článek serveru Blesk.cz, jehož nadpis obsahoval slovo „porno“. Článek pojednával o tom, jak se prý v jednom ze slovenských kostelů točil film pro dospělé. Text neobsahoval žádné pobuřující fotografie, ale podle strážců facebookové čistoty je zřejmě slovo „porno“ nebezpečné i samo o sobě. Co na tom, že jeho použití nezakazuje žádný zákon. Kontroloři sociálních sítí si prý asi myslí, že jsou víc, než zákon.

Hrozivé je podle ekonomky i to, že se její manžel dočkal zablokování, ačkoli zpávu z Blesku posílal pouze v soukromé zprávě, nesdílel ji na své zdi na Facebooku.

„Za prvé pokud jste si až dosud mysleli, že šířením článku největšího celostátního deníku se maximálně tak projevíte jako drbna hltající bulvár, ale nikoliv jako padouch, patrně jste se mýlili, neb Facebook takový článek evidentně považuje za morálně závadný. Pokud patříte mezi těch několik set tisíc lidí, kteří si denně koupí Blesk, jste asi podle této logiky závadní, zatímco pánové a dámy z Facebooku jsou morálně čistí a určují pravidla, napsala Šichtařová.

„Za druhé umělá inteligence, která kontroluje obsah Facebooku, je jasná umělá blbka. Neumí pochopit, že když použijete slovo porno, ještě to neznamená, že se jedná o porno. A za třetí – a to je nejdůležitější – tato umělá inteligence necenzuruje jen obsah takzvané „zdi“ Facebooku (tedy veřejné příspěvky), ale cenzuruje i soukromé zprávy, které si navzájem píše dvojice lidí. A tady stop, tohle je velmi podstatný bod,“ pokračovala dáma.

Ekonomka uznává, že Facebook je soukromá společnost, která si může stanovit jakákoli pravidla a pokud někdo chce Facebook využívat, musí tato pravidla respektovat. Jenže posílání soukromých zpráv patří podle Šichtařové do jiného ranku. Facebook podle ní nemá co zakazovat soukromé zprávy, pokud tato neodporují zákonům příslušného státu. Prostě a krátce: pravidla Facebooku nejsou víc než zákon.

„V Číně dokonce své uživatele už vyhodnocují a přiřazují jim „skóre slušného člověka“. Nesleduje se jen, co zveřejňujete, ale i to, co si píšete a s kým. A když se bavíte s někým, koho systém nepovažuje za dobrého člověka, odečte vám body. Šílené? Zvykejme si, v Evropě k tomu už máme nakročeno,“ varovala dáma.

Jedním z pilířů demokracie by měla být svoboda slova. Svoboda slova poslanců je zřejmě chráněna zvláštním zákonem. Strážcům facebookové čistoty by to asi bylo jedno.

„Už znovu vznikla zakázaná slova, zakázané názory, zakázané obrázky a novodobá inkvizice. Už znovu se udavačství adoruje – minimálně v některých zemích. Některé vlády dokonce přímo sociální sítě vyzývají, aby zakázané názory monitorovaly a mazaly je. V Německu mají nový zákon, podle kterého sociálním sítím hrozí pokuty za údajné „šíření nenávisti“. I některým německým poslancům Bundestagu už tyto sociální sítě mažou výroky ze sítí,“ podotkla.

