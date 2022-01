„ANO by nebylo ve Sněmovně, kdyby volili jen Češi v cizině!“ Drahoš pro korespondenční hlasy

Stávající vládní koalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN chce prosadit zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí ve volbách do Sněmovny a ve volbách prezidenta. Opoziční ANO a SPD jsou proti. Poslanec ANO Patrik Nacher před kamerami vysvětloval proč. A dostal se kvůli tomu do sporu s neúspěšným prezidentským kandidátem a dnešním senátorem Jiřím Drahošem. Před kamerami bylo chvílemi pořádně horko. Nahlédněte.

Před kamerami CNN Prima News se ve věci zavedení korespondenční volby v Česku střetli poslanec Patrik Nacher a senátor Jiří Drahoš. Nacher vyjadřoval obavy z možného ovlivňování voličů volících na dálku. Např. v rodině.

„Já jsem k tomu četl nějaké dokumenty z USA. Ony se dodnes dělají analýzy, jestli je možné tyto volby zfalšovat expost. Ale tady se dělají i analýzy toho, zda je možné udělat i nějakou manipulaci před tou volbou,“ upozornil Nacher.

Drahoš se této obavě vysmál.

„Já jsem na to původně nereagoval. Je docela humorný názor, že lidé, kteří chodí za plentu, nečelí nátlaku. Ne všichni chodí za plentu, někteří si objednávají urnu domů a i tady nepochybně čelí tlaku rodiny. V tomto smyslu ani naše stávající volby nejsou zcela svobodné,“ zaznělo od Drahoše.

Nacher také konstatoval, že lidé, kteří chtějí volit v zahraničí, musí projevit svou vůli i tím, že přijedou např. na konzulát. I když to může být daleko.

I tady se Drahoš postavil jasně proti.

Pokud si Nacher myslí, že Češi, kteří jsou dočasně v zahraničí, mají jet na nejbližší konzulát, aby projevili vůli promluvit do dění ve své domovské zemi, pak by se podle Drahoše dalo říct, že volební místnosti mají být i v Česku jen v krajských městech a ten, kdo by chtěl v ČR volit, by také musel projevit jistou chuť splnit svou občanskou povinnost a přijet do nejbližšího krajského města.

Senátor upozornil také na to, že v posledních volbách voliči ze zahraničí poslali asi 5 procent hlasů.

„Kdyby bylo na voličích ze zahraničí, tak by ANO nebylo ve Sněmovně. Takže to, proč ANO proti korespondenční volbě vystupuje jako jeden muž a žena, může být i z toho důvodu, že hnutí ANO oslabí, pokud by se ještě více rozšířila možnost volit ze zahraničí,“ řekl Drahoš.

„Já nesouhlasím vůbec s tím, že by ten nátlak ze zahraničí mohl být větší. Já to cítím jako slabý argument, který je předkládán jak ze strany SPD, tak ze strany ANO. Zdá se mi, jako by těm poslancům bylo řečeno, co mají říkat,“ vypálil Drahoš.

Nacher okamžitě vyrazil do protiútoku.

„Tady přesně vidíme, že když dojdou argumenty, tak se začne napadat. Já mám na to argumenty, já mám názor jiný než tady pan kolega. Příklady slabých míst jsme viděli v Rakousku. U těch volebních komisí se ta obálka jen otevře, komise započítají hlas, ale nevidí, co bylo za odevzdáním toho hlasu,“ řekl Nacher.

„Já se tady obávám, že to je salámová metoda. To, co pan profesor řekl, to je prostě urážka, jako kdybych neměl svůj mozek a jen říkám, co mi někdo napsal. Takhle se prostě nediskutuje, nezlobte se na mě," vypálil na Drahoše Nacher.

