„Fialajugend“ versus „ruský kolaboranti“. Strkačky, flusačky a policejní bludičky. Byli jsme u války nervů v Příčovech

„Mít tady vzduchovku, tak jim ten bazmek sestřelím,“ zadíval se na dron létající velmi nízko nad areálem zámečku v Příčovech bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec a naznačil výstřel. Byli jsme tam na sedmém ročníku setkání vlastenců a za plotem měli miniprotest odpůrci, což se během času změnilo ve válku nervů.
Přes plot létající „poselství“
Aby bylo jasno, na malém plácku u rybníka, který od zámeckého areálu odděluje zmíněný plot s brankou, si rozložili své nádobíčko aktivisté, kteří organizovaně narušují akce odpůrců vlády Petra Fialy a války na Ukrajině. Svůj protest nahlásili, takže vše podle litery zákona. Přivezli si tři stojany s megafony namířenými na setkání vlastenců, stolek s mixážním pultem, generátor, ale i zmíněný dron. Už od rána na tomhle zařízení posílali přes plot písně oslavující Ukrajinu, ale třeba i Karla Kryla na plné pecky. Bylo jich asi dvacet. Jejich heslo dne znělo: „Tohle nejsou vlastenci, to jsou ruský kolaboranti“.
„Policii už jsme na dron létající nad cizím pozemkem, což je nezákonné, upozorňovali, ale stále s ním provokují,“ dodal Štefec v zámeckém areálu, kde se během času mohlo vystřídat víc než tisíc účastníků Vlasteneckého setkání. Jde o sérii debat o dnešním světě a koncertů. Na stáncích ležely různé „nemainstreamové“ knížky, vlastenecká trička, ale třeba i Kalendář dezoláta. Prostorem korzovali třeba exsenátor Jaroslav Doubrava, kontroverzní politik Tomáš Vandas, šéfredaktor Protiproudu Petr Hájek a mnoho dalších.
Přes plot jsme zažili třeba tuto část debaty. „Kdo začal válku na Ukrajině,“ zeptal se odpůrce vlasteneckého setkání. „V roce 2014 se Amerika pochlubila, že pět miliard zainvestovala do státního převratu. Oliver Stone o tom natočil krásný dokument…,“ nestačil odpovědět jeho účastník a přilétly další dotazy, následované jasnými či zmatenějšími odpověďmi. Tazatel zakončil: „Vlezte si do ruský řiti!“ První byl za „Fialajugend“ či Oganesjanovce, podle kontroverzního youtubera Mika Oganesjana alias MikeJePana, jenž vše zpovzdálí sledoval z auta, druhý za dezoláty či „ruské kolaboranty“, jak se tábory navzájem častují.
Otevřená branka do problémů
Dvacetičlenná skupinka měla i dva sekuriťáky. „Chceme vyjádřit nesouhlas s ruskými kolaboranty. Celý objekt je obehnán ruskými trikolorami. Proto jsme tady. Oni si asi ani nejsou vědomi, že je to ruská trikolora. Jsem tady sama za sebe a zadarmo. Nedělám to pro peníze. Mike, Vojta a další jsou mí kamarádi. Dezoláti nám to nevěří, ale jejich problém. Stejně jsem to nedávno řekla i u soudu, a kdybych lhala, tak je to trestný čin,“ řekla Oldřiška Blujová s tím, že je její parta „antidezolátů“ v Příčovech poprvé.
Mezitím to jejich dýdžej Vojtěch Pšenák alias Pražský pérák schytal u mixáku vodou z hadice, nicméně neohroženě pouštěl další kousky ze své „antidezolátské diskotéky“. A následně se otevřela branka a všichni naštvaní se vyvalili ven, na ty „ukrajinský sv*ně“, jak jeden pokřikoval. Těch pár policistů, nejspíš z blízkých Sedlčan, se mezi tím davem motalo jako nudle v bandasce. Než přiběhli na místo, kde se dva strkali okolo generátoru, začali se pošťuchovat jinde. Pšenák pak koupil i pár flusanců do tváře a začal křičet: „Jako organizátor akce vás žádám, abyste opustili tento prostor“. Nikdo ho však neposlouchal.
Těch policejních bludiček v davu začalo být člověku líto. Prý je sem odveleli na poslední chvíli, starosta obce Příčovy s policií prý nekomunikoval. Navíc, jak už to u podobných „taškařic“ bývá, obě strany jim nadávaly, že nadržují té opačné. „Prosím, jděte každý na své shromáždění,“ zakřičel René Peták, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro vnější službu. Ten sem dorazil v ohozu, jako by zrovna mířil na diskotéku a taky ho nikdo neposlouchal. Dlouho po něm přijeli těžkooděnci ze zásahovky, vylezli z auta a vyčkávali, než to „antidezoláty“ přestalo bavit a odjeli. Zhruba kolem půl třetí „vyfičeli“ i oni.
Kdyby již od rána šest těžkooděnců oddělilo obě skupiny od sebe, přičemž v terénu u rybníka to byla hračka, nedošlo by ani na strkačky, ale takto jsme prožili loutkové divadlo s kašpárky s heslem: „Nepomáhat a nechránit!“ Až se při podobné situaci stane něco opravdu hodně zlého, fraška se změní v horor. Možná se čeká právě na to!
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Rychetský