„Aby se vědělo, že to, kam se dávají peníze, nebude patřit zítra Rusům.“ Zaorálek varoval

Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) odmítl tvrzení expremiéra Andreje Babiše (ANO), že již není třeba posílat na Ukrajinu zbraně, jelikož jsme už „Putina zastavili“. „Kdybychom si v tuto chvíli řekli, že můžeme skončit, tak to je nejlepší cesta, jak nechat Ukrajinu padnout,“ odmítl. Česko tak podle něj nemůže přestat s angažováním se v ukrajinském konfliktu, zvláště při předsednictví EU. Klíčová má být ale zároveň podpora veřejnosti, a to je prý bod, kde Fialova vláda „nefunguje“. V CNN Prima NEWS zdůraznil, že by se kabinet měl zaobírat i situací v Česku.

Zaorálek v pořadu CNN Prima NEWS „K věci“ podotkl, že vzpomenutí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968 zvolil ukrajinský prezident trefně, jelikož nás tehdy také obsadily ruské tanky. Právě to je podle něj jedním z důvodů, proč je česká společnost dosti sjednocená v pohledu na to, co se na Ukrajině děje.



Podmínkou obnovy Ukrajiny, o čemž Zelenskyj také hovořil, by podle Zaorálka měl být klid zbraní a stanovení demarkační linie. „Aby se vědělo, že to, kam se dávají peníze, nebude patřit zítra Rusům,“ podoktl.

Dnes tak podle něj nelze hovořit o rekonstrukci Ukrajiny, jelikož konflikt stále probíhá.



Délka války na Ukrajině je podle Zaorálka již „únavná“ pro všechny. „Ale je možné, že na frontě jde o to, kdo vydrží… Ukrajinská strana říká, že má 200 zabitých vojáků denně a 800 raněných… Myslím si, že to není jednoduché ani pro ruskou stranu. Jde skutečně o to, kdo vydrží,“ říká s tím, že chápe, proč Zelenskyj pokračuje ve svých projevech. Pokud se podpora Kyjevu ztenčí, „podrazí“ to prý Ukrajině nohy.



Pokud se Rusku podaří získat území, které chce, je to podle bývalého ministra zahraničí špatný příklad nejen pro Evropu, ale pro celý svět.

V dodávkách zbraní podle Zaorálka má Česká republika pokračovat, je tu však problém. „Problém je, to není něco, co může Česká republika vyřešit sama…,“ vylíčil. Připodobnil situaci Ukrajinců na frontě k té, v jaké bylo Německo v roce 1944, kdy byly k dispozici zbraně, ale Němci je nedokázali správně využít.



„Představte si, že někdo pošle na Ukrajinu osm houfnic a na to máte osm speciálních nábojů. S tím mají oni velké problémy. My jako Česko tedy můžeme něco poslat, ale dneska je problém s tím, aby ty dodávky byly koordinované a uměli s nimi Ukrajinci zacházet,“ shrnul.



Babišova slova, že již není třeba Ukrajině posílat zbraně, jelikož se již „podařilo Putina zastavit“, považuje za chybná. „Je evidentní, že ruská armáda minimálně pomalu postupuje či je to vyrovnané,“ odmítl Babišovo tvrzení. Dodávky zbraní podle něho nesmějí přestat, ale musejí být koordinované.

Na Ukrajině se prý nyní rozhoduje, zdali bude ve světě platit, že „existují pravidla o respektování hranic a suverenity státu nebo ve světě vznikne džungle“.



Česko podle něj nemůže přestat s angažováním se v ukrajinském konfliktu, zvláště proto, že bude předsedat Evropské unii, vláda by se ale měla věnovat i domácí situaci a obyvatelům, aby si udržela podporu veřejnosti. „To je zcela zásadní úkol vlády. Vládě se to nedaří. Neměla by se stáhnout ze zahraniční politiky, ale měla by dát najevo, že i doma myslí na to, že zde nebudou zítra lidé, kteří nebudou vědět, jak vyjít s penězi,“ vytkl vládě s upozorněním, že se naše inflace již blíží hodnotám v Rusku a na Ukrajině.



Upozornil též na nutnost sjednotit českou zahraniční politiku a ladit ji také mezi Hradem, aby nehrozilo, že budou zaznívat odlišné názory od jednotlivých zástupců Česka. Psali jsme: Válce se netleská. Zelenskyj domluvil, Okamura nehnul brvou. Ale pak... Premiér Fiala: S rozpínavostí východního impéria máme dostatek historických zkušeností Pokrytectví. Silný vzkaz z Bělehradu kvůli Ukrajině a Kosovu. Berlín s výhružkou narazil Vláda platí reklamu EU z peněz daňových poplatníků, udeřili Svobodní

