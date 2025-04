„Američané si přijdou pro všechno,“ zní na Ukrajině. Jiné řešení ale možná nebude

Ukrajinské úřady s definitivní platností vyčíslili strašnou bilanci útoku na Kryvij Ryh, kde se narodil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po útoku, jenž se odehrál poblíž dětského hřiště a zasáhl civilní budovy, zemřelo 19 lidí, včetně 9 dětí. Na 50 dalších lidí bylo zraněno. Více než 30 lidí, včetně tříměsíčního dítěte, muselo být odvezeno do nemocnice.

Ukrajinci ruské tvrzení odsoudili jako dezinformaci. Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že útok ukázal, že Rusko „v žádném případě neusiluje o mír, ale spíše hodlá pokračovat ve své invazi a válce s cílem zničit Ukrajinu a všechny Ukrajince“.

O vývoji situaci informovala agentura Reuters. „Ležely tam mrtvé děti, rodiče plakali, bylo to strašné,“ řekla agentuře Reuters sedmačtyřicetiletá Julia, když si prohlížela poškozené žaluzie, zařízení a nábytek ve svém bytě.

Obě strany se vzájemně obviňují z porušování dojednaného částečného příměří, které zahrnuje ujednání o neútočení na energetickou infrastrukturu v obou zemích.

Další rakety dopadly na Kyjev. Podle serveru Kyiv Independent byli v důsledku útoku provedeného v noci na neděli zranění tři lidé. Hoří obchod s nábytkem a plameny se šíří do nedalekého skladiště, uvedla státní pohotovostní služba.

Mezitím si podle serveru listu New York Times řada Ukrajinců klade otázku, zda by bylo správné přistoupit na dohodu s USA o nerostném bohatství Ukrajiny, která by značnou část tohoto bohatství převedla do rukou Američanů. Americký prezident Donald Trump tento krok považuje za splátku pomoci, kterou Američané dosud poskytovali bránící se zemi. Nejeden Ukrajinec se prý kvůli tomu na Zelenského dost zlobí.

List New York Times nabídl jeden příklad za všechny. Šlo o muže, pravděpodobně opilého, který vyrazil na tržiště ve městě Hirnyj a dal tam velmi hlasitě najevo, co si myslí. „Proč se nás Zelenskyj nezeptal, než vydal naše nerostné suroviny Američanům?“ křičel. Přidala se k němu žena: „Američané si přijdou pro všechno.“

Podle NYT narůstá na Ukrajině skepse proti USA, ale ruku v ruce s tím jde unavené přiznání, že Ukrajině možná nezbude nic jiného než tuto dohodu s Američany přijmout.

Volodymyr Savyckyj, geolog, který také žije v ukrajinském městě Hirnyj, má za to, že Ukrajina by měla se Spojenými státy uzavřít dohodu o nerostném bohatství, která by jeho zemi zajistila „spravedlivý podíl“. „Musíme jen přežít,“ řekl Savyckyj. „Doufám, že nás Trump nepodvede. Opravdu doufám, že to neudělá. Věřím, že Američané by měli přijít, investovat sem své peníze, vydělávat, ale my bychom měli dostat svůj spravedlivý podíl – svůj kus koláče.“

Jednou z oblastí, která je stále v ukrajinských rukou a kde probíhá těžba vzácných surovin, je Kirovohradská oblast. Podle NYT se v této oblasti mísí opatrné naděje na vyřešení situace s fatalismem a skepsí. Po letech snahy odolat ruskému vlivu a přiblížit se Západu zde mnozí reflexivně vnímají americké investice pozitivně a jsou ochotni využít své přírodní zdroje na podporu nejdůležitějšího úkolu země, kterým je odražení Ruska.

Přesto se objevují náznaky rostoucí skepse ohledně podmínek a toho, zda lze Spojeným státům, konkrétně Trumpově administrativě, věřit. Stávající podoba dohody, kterou Američané Zelenskému předložili, je jednostranná a výhodná jen pro USA. Ukrajině nenabízí nic. Tak to vidí např. pětašedesátiletá obyvatelka Kirovohradské oblasti Šestaková.

Někteří lidé dohodu schvalují, protože vidí, že Ukrajina nemá jinou možnost.

