„Arcikokot Kalousek, Soros, havloidní žumpa.“ Martin Veselovský jen koukal, host na něj řval

„Já si nevybírám a dám každému rozhovor, kdo si o to žádá. Já ani nemám čas zjišťovat, co kdo je,“ odpověděl hned v úvodu rozhovoru Hannig na otázku, proč hovořil s ruským vládním serverem Sputnik. Veselovský chtěl vědět, zda by kandidát na prezidenta neměl mít přehled o tom, komu dává rozhovory. „Kandidát na českého prezidenta by měl v prvé řadě mluvit vždy pravdu, a pokud to nevím, tak po pravdě řeknu, nevím,“ odvětil Hannig.

Veselovský na něj dál tlačil. „To znamená, že možný příští prezident bude dávat rozhovory Sputniku, který je propagandistickým médiem Ruské federace?“ zeptal se. Hannig i tentokrát odpověděl prostě a jasně. „Bude dávat rozhovory komukoliv, kdo si o to požádá, a bude říkat takové názory, které on považuje za pravdivé,“ zaznělo z úst hosta. Protože si neplatí žádnou kampaň, komunikuje s voliči jen prostřednictvím rozhovorů.

Jako prezident by se prý choval trochu jinak. Tiskový odbor Hradu by měl umět rozlišit, komu rozhovor nedat, protože je to problematické. „Ale jako kandidát dávám rozhovory každému. I vám. I když vím, že to nebude nic příjemného,“ podotkl Hannig. Veselovský se zasmál.

Host však přešel do ofenzivy a zeptal se moderátora, kým je jeho firma financovaná. Je to z českých peněz?“ ptal se Hannig. „Máme uzavřenou obchodní smlouvu s vydavatelstvím Ecconomia,“ odvětili Veselovský. Pánové si tak na chvíli vyměnili role. Host zpovídal moderátora. Hannig chtěl také slyšet, zda je vydavatelství Economia financováno z českých peněz. A okamžitě pokračoval. „Vidíte, vy to nevíte. Tak jak já mám vědět, kým je financovaný Sputnik?“ rozčílil se.

Poté Veselovský ještě přitlačil na pilu. Zeptal se ho, proč sdílí na Facebooku články serveru Vlastenecké noviny Radka Veličky, kde se píše např. o „odporné žumpě, havloidní Kubišové, arcikokotu Mirkovi Kalouskovi,“ a tak podobně.

Hannig se znovu zaštítil svou nevědomostí. Sdílel prý jen článek, ve kterém mu byla vyjádřena podpora coby prezidentskému kandidátovi. Nemůže prý vědět o všem, o čem se na zmíněném serveru píše. „Chcete se mě taky ptát na něco o mé kampani, nebo ne?“ vypálil najednou rozhořčeně Hannig. Osobně si prý Marty Kubišové velmi cení a neví, co všechno Radek Velička píše. Prezidentský kandidát nechápe, proč se kolem toho Veselovský tak dlouho točil.

O chvíli později se zastal antisemitského radikála Adama B. Bartoše. Ačkoli s ním ne vždy souhlasí, je prý odhodlán hájit jeho právo vyslovovat své názory. „Já antisemitismus velmi odsuzuji, navíc jsem masarykovec. Navíc u Adama B. Bartoše je to určitá etapa, ze které je on už pryč,“ řekl Hannig. Každý člověk se vyvíjí a nelze ho celý život jen odsuzovat. Mimochodem, Adam B. Bartoš má dvě děti a manželku, a nesežene ani manuální práci. A to je rozdíl oproti době za komunistů, kdy ty lidi mohli pracovat alespoň v kotelnách,“ podotkl host.

Pokud by se Hannig stal prezidentem, uvažoval by prý o tom, zda by Adama B. Bartoše zaměstnal na Hradě, protože údajně jde o člověka, který dobře formuluje myšlenky, byť by na Hradě nesměl formulovat myšlenky svoje, nýbrž myšlenky prezidenta. Měli bychom ale mít na paměti, že Adam B. Bartoš nikoho nezabil, takže má právo dál žít svůj život. Hannigovi se zdá, že se ze svobody slova neustále ukrajuje. Proto cítí také potřebu hájit Adama B. Bartoše. Svoboda slova je pro Hanniga na prvním místě.

Dneska už pomalu nevíme, co můžeme říkat, anebo nemůžeme říkat. Tady jste na mě (vytáhl), že jsem dal interview nějakýmu Sputniku. No já nevím, že to nemůžu. To je trestný,“ rozčílil se ve studiu Hannig. „A slyšel jste ode mě jedno jediné slovo, že to nesmíte dělat? Ta moje otázka vždycky byla položená: Proč?“ odvětil na Hannigův útok Veselovský.

Vy se chováte jako Kojzar z Rudého práva. Nebo ještě hůř

Posléze moderátor otevřel téma hudební skupiny Ortel, které se před časem Hannig zastal. Dal najevo, že kauza kolem Ortelu mu připomíná situaci, která se za minulého režimu odehrála kolem skupiny Plastic People of The Universe. Veselovský se zeptal, proč prezidentský kandidát srovnává tyhle dvě kapely, když to není tak dávno, co Tomáš Ortel zpíval antisemitské písně o tom, jak je třeba židovskou hvězdu zašlapat do země.

A Hannig už se neudržel. „Vy se chováte jako blahé paměti Kojzar z Rudého práva. Vždyť vy úplně mluvíte jako normalizační novinář. Ale horší, ještě padesátiletej. Vy jste mi nedal jedinou možnost, abych řekl něco o svém programu. Tak já se můžu ptát, kým vy jste financovaný, když mi nedáte jedinou možnost, abych něco řekl voličům,“ křičel na Veselovského Hannig. Osobně se považuje za demokrata, a proto také přišel do DVTV. „O vás se říká, že jste financovaný (americkým miliardářem židovského původu Georgem) Sorosem. A se Sorosem já nechci nic mít,“ zdůraznil prezidentský kandidát. „A co kdybyste si zjistil, jak jsme financováni. Protože to není pravda,“ nenechal si to líbit Veselovský.

„Tenhleten rozhovor byl opravdu nejhorší, co jsem kdy měl. To není ani jako za normalizace, to jsou padesátý léta. To vám řeknu. Jestli to budete vysílat, tak to je vaše věc, když ne, tak to vystřihnete,“ rozpálil se Hannig v závěru. „My v rozhovorech nestříháme,“ odvětil svému hostovi Veselovský. A poděkoval za rozhovor.

