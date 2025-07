„A Fiala se usmívá!“ Veleba ukázal vážná čísla

Dnešní můj čtrnáctidenní „pohled selským rozumem“ bude malinko jiný, než ty předchozí. Chci dnes glosovat onu politickou džungli, jak ji nazval prezident Miloš Zeman. Džungli, která se rozvíjí před říjnovými parlamentními volbami, a to z pohledu českého zemědělství. Sám o tom, tedy o té džungli, něco málo jako bývalý senátor vím, nicméně ty letošní parlamentní volby zřejmě překročí vše, co jsme doposud zažili.

„Nepamatuji si, že by někdy za celý můj život byla v České republice u moci partička, která by byla více opovrhována a nenáviděna. A přesto se usmívají na tiskových konferencích a předvolebních akcích“. Ano, maily i s takovými zprávami dostávám a jejich autoři mně je posílají a očekávají, že je dostanu do médií. No, nedostanu, bez cenzury jsou pouze ParlamentníListy.cz. To je realita.

Firemní bankroty, počet nezaměstnaných i státní dluh…

Pojďme se ale podívat na výsledky odpovědnosti, modernizace, investic a stability, což jsou slova Petra Fialy, po třech a půl letech jeho vlády. Nuže zde jsou:

Počet firemních bankrotů v resortu zemědělství od roku 2021 je přes 4000 v následujícím členění:

Rok 2021 – 730

2022 – 686

2023 – 651

2024 – 686

A pozor, za první čtvrtletí 2025 – 1542 bankrotů

Závěr – rok 2025 spouští lavinu s rekordním počtem bankrotů!

Jaká je nezaměstnanost v ČR?

Rok 2021 – 3 procenta

2022 – 2,8 procenta

2023 – poslední závan optimismu s 2,6 procenta

2024 prosinec – 4,1 procenta

2025 leden 4,3 procenta, respektive 320 516 lidí bez práce.

Závěr – to už zde máme trend, který odráží stav celé ekonomiky.

Hlavní souhrnný účet, státní dluh:

Rok 2021 – 2,2 bilionu korun, narůstá v posledním uzavřeném roce 2024 na mínus 3,3 bilionu korun a ten samozřejmě z dlouhodobého pohledu táhne dolů celou ekonomiku, zemědělství nevyjímaje.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019