„Benda poslal SMS, volby zahájeny.“ Novinářům pípnuly mobily

30.09.2025 16:15 | Monitoring

Poslanec Marek Benda opět splnil svoji tradici a desítkám médií a jednotlivých novinářů poslal SMS o své kandidatuře. Jednu takovou jako každé volby obdržela i redakce ParlamentníchListů.cz. Mnozí novináři ironicky glosovali, že volby jsou tímto tradičním činem oficiálně zahájeny.

„Benda poslal SMS, volby zahájeny.“ Novinářům pípnuly mobily
Foto: Repro ČT24
Popisek: Poslanec ODS Marek Benda v Událostech komentářích

Marek Benda je nejdéle sloužící poslanec, v Poslanecké sněmovně zasedá už více než třicet let. I letos Benda kandiduje, a jak je jeho zvykem, rozeslal českým médiím krátce před volbami SMS zprávu, kde o své kandidatuře informuje.

„Vážení a milí, kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem,“ napsal Benda a řekl si o preferenční hlasy.

Marek Benda

  • ODS
  • poslanec
Tato zpráva dorazila odpoledne i do reakce ParlamentníchListů.cz a zařadila se do konverzace podobných zpráv z voleb minulých.

Mnozí novináři sarkasticky na síti X uvedli, že volby jsou tímto tradičním aktem oficiálně zahájeny.

„Volby oficiálně začaly,“ glosoval novinář Seznam Zpráv Michael Durčák.

 

 

„Přišla SMS od Marka Bendy, volby jsou oficiálně zahájeny,“ reagovala podobně Lucie Stuchlíková.

 

 

SMS od Bendy zmínil také novinář Matyáš Zrno z Aktuálně.cz.

„Některé jistoty se nemění. Marek Benda právě poslal svoji předvolební esemesku,“ informoval Zrno.

 

autor: Jakub Makarovič

