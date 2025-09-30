„Benda poslal SMS, volby zahájeny.“ Novinářům pípnuly mobily

Marek Benda je nejdéle sloužící poslanec, v Poslanecké sněmovně zasedá už více než třicet let. I letos Benda kandiduje, a jak je jeho zvykem, rozeslal českým médiím krátce před volbami SMS zprávu, kde o své kandidatuře informuje.
„Vážení a milí, kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem,“ napsal Benda a řekl si o preferenční hlasy.
Tato zpráva dorazila odpoledne i do reakce ParlamentníchListů.cz a zařadila se do konverzace podobných zpráv z voleb minulých.
Mnozí novináři sarkasticky na síti X uvedli, že volby jsou tímto tradičním aktem oficiálně zahájeny.
„Volby oficiálně začaly,“ glosoval novinář Seznam Zpráv Michael Durčák.
Volby oficiálně začaly pic.twitter.com/0M5xxbHZDc— Michael Durčák (@durcak_michael) September 30, 2025
„Přišla SMS od Marka Bendy, volby jsou oficiálně zahájeny,“ reagovala podobně Lucie Stuchlíková.
Přišla SMS od Marka Bendy, volby jsou oficiálně zahájeny.— Lucie Stuchlíková (@StuchlikovLucie) September 30, 2025
SMS od Bendy zmínil také novinář Matyáš Zrno z Aktuálně.cz.
„Některé jistoty se nemění. Marek Benda právě poslal svoji předvolební esemesku,“ informoval Zrno.
Některé jistoty se nemění..— Matyas Zrno (@MatyasZrno) September 30, 2025
Marek Benda právě poslal svojí předvolební smsku :)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič