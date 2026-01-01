Petr Pavel sjednocoval: Naslouchejme mladým a dejme jim možnost rozhodovat

Prezident Petr Pavel přednesl svůj novoroční projev ve čtvrtek 1. ledna ve 13 hodin.
„Vážení spoluobčané, jako prezident republiky mám tu výjimečnou možnost promluvit k vám hned první den nového roku, popřát vám, aby byl dobrý a aby se každému z vás dařilo. První den v roce nás vybízí k zamyšlení, co nás čeká a co je v našich životech důležité. Rád bych se s vámi podělil o to, jak to vnímám já,“ řekl prezident.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Podotkl, že nebude v projevu otevírat žádná zásadní politická témata. „Všichni jsme si jich za poslední půlrok užili dost. Přeji nové vládě, aby v opatřeních, která budou v zájmu všech občanů, byla úspěšná. Považuji za správné nechat jí na startu prostor. Nemusí to být oněch pověstných sto dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde,“ uvedl Pavel.
Češi umějí vyrobit vše od hodinek až po letadlo
Zdůraznil, že v souladu s prezidentským slibem se bude po celou dobu zajímat, jestli vláda a jednotliví ministři naplňují svůj slib a jestli nedělají kroky, které mohou ohrozit naši demokracii, její instituce, naši bezpečnost nebo sounáležitost se svobodným světem.
„A věřím, že nebudu sám. Začnu dnes připomenutím věcí, které nám v uplynulém roce mohly dělat radost. Česká republika se zařadila mezi státy Evropy s nejrychleji rostoucí ekonomikou a dál patří k nejbezpečnějším zemím světa. Patříme k nejštědřejším národům, pokud jde o dobročinnost a charitu. Máme globálně úspěšné vědce v těch nejnáročnějších oborech, jako je fyzika nebo biochemie. Mezi nimi i skvělé mladé talenty – jako například Matyáše Boháčka, který už dnes patří do světové špičky na umělou inteligenci. Dokážeme u nás vyrobit téměř cokoli – jsme jednou z mála zemí světa, která umí vyrobit vše od hodinek až po letadlo, od vlastního designu až po výrobu,“ sdělila hlava státu.
Prezident dále připomněl, že česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem. „Máme světové mistrovské tituly v kanoistice Martina Fuksy i snowboardingu Ester Ledecké. Ve svých 17 letech získal David Kratochvíl několik titulů mistra světa v paraplavání a vytvořil evropské a světové rekordy. Máme neuvěřitelné příklady odvahy v občanském životě. V říjnu jsem medailemi ocenil několik hrdinů – mezi nimi i devítiletého Šimona, který zachránil tonoucího dědečka. Je za námi mnoho, z čeho se můžeme těšit a z čeho můžeme čerpat. Všechno to dobré si však někdy necháme kazit sklonem k nespokojenosti,“ domnívá se Pavel.
Dále v projevu řekl: „Přeji nám, abychom se na dění kolem nás dokázali dívat s radostí a s vědomím vlastní hodnoty. Česko je skvělá země, a proto bychom si měli více věřit. A měli bychom si také více důvěřovat. Protože pokud se budeme umět opřít sami o sebe, daleko lépe obstojíme i ve všech budoucích zápasech a zkouškách.“
Oživení důvěry ve společnosti lidé podle něj nemají čekat od politiků. „Politika je ze své podstaty založena na střetu názorů a spor je pro ni tou nejjednodušší cestou, jak zaujmout. Tím, kdo má moc stavět základní kameny naší soudržnosti, je každý z nás. Ať každý z nás zvládne nepodlehnout líbivému populismu. Ať každý z nás zvedne oči od extrémů, které denně vidí na sociálních sítích, a podívá se na věci kolem střízlivěji a uvážlivěji. Pak uvidí, že všichni toužíme po velmi podobných věcech – po slušnosti, dostupné zdravotní péči, bezpečí, po kvalitních školách nebo po důstojném životu. A průnik našich cílů je tak široký, že nedává smysl, aby se neshoda stávala mottem naší země,“ řekla hlava státu.
Naslouchejme mladým, dávejme jim prostor přicházet s nápady
Dále prezident občanům sdělil: „Měli bychom se naopak daleko více snažit znovu, a nově, pojmenovávat to, co máme společné. Nejcennějším pojítkem jsou pro mě lidé, kteří se bez velkých gest a bez očekávání uznání zasazují o něco hlubšího. Celý rok jsem takové lidi potkával na svých cestách Českou republikou.“
Potkával podle svých slov ty, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi, pečují o krajinu, památky a dědictví našich předků. Ty, kteří se starají o seniory nebo lidi s hendikepem. Ty, kteří vedou mladé lidi ke sportu, novým dovednostem, ke vztahu k přírodě a k pozitivním občanským hodnotám. Ty, kteří své peníze dávají na podporu důležitých projektů nebo občanských neziskovek.
„Vděčíme jim za mnohé. Třeba i za to, že máme vynikající mladé sportovní talenty a fungující místní komunity. Vděčíme tisícovkám dobrovolníků, kteří z celé země spolehlivě přispěchají na pomoc, když někde zle zasáhne přírodní živel nebo epidemie. Vděčíme všem dobrovolným hasičům, spolkům, skautům nebo prostě jen sousedům, že i v nejmenších obcích uspořádají jednou za čas akci, na které se všichni sejdou. To jsou věci, které stát dobře neudělá a udělat neumí.“
Poděkoval všem, kteří čímkoli dobrým přispívají. „Nám ostatním bych přál, abychom si každodenní práce těchto lidí dokázali více všímat a vážit si jí. Rozmanitá občanská společnost je totiž tím nejlepším výrazem našeho sociálního zdraví. Vzniká z popudu lidí, kteří chtějí být činorodí, svobodní a nezávislí a přijímají spoluodpovědnost za celek. Slýcháme přitom v poslední době opět často názor, že angažovanost ve veřejných věcech má patřit výhradně do politiky. S tím nemohu souhlasit. Politika není a nemá být jediným prostorem pro veřejný život. Autentická občanská společnost musí existovat vedle ní. Doplňovat ji a korigovat, aby byl život v Česku co nejbohatší a aby každý našel pochopení a zastání,“ soudí Pavel.
Podělil se také o osobní zážitek. „V létě jsem na zámek v Lánech pozval dvě skupiny lidí. Jednu tvořili dobrovolníci, kteří ve svém volném čase dělají něco přínosného pro společnost, druhou nejrozmanitější inovátoři a vynálezci. Společné měli to, že to byli mladí lidé, středoškoláci a vysokoškoláci. Měl jsem jedinečnou možnost s nimi dlouho mluvit, seznámit se s jejich pohledem, nápady, poznat jejich odvahu, a to setkání na mě silně zapůsobilo. Dodalo mi energii a optimismus do budoucna. Máme totiž neskutečně šikovnou generaci mladých, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Mají chuť, sílu, úžasné nápady a odhodlání věci měnit a posouvat k lepšímu. Pokud se mohu teď obrátit na své vrstevníky, pak bych vás rád poprosil – naslouchejme mladým, dávejme jim prostor přicházet s nápady, ale i možnost rozhodovat,“ sdělil prezident.
V závěru projevu následovala osobní přání. „Chci vám popřát zdravě optimistický pohled na svět a co nejméně zbytečné skepse. Přeji vám, abyste letos zažili hodně dobrého. A abyste měli nablízku někoho, o koho se můžete opřít, když to dobré pomine. Přeji vám, abyste si i přes tlak povinností, práce a péče o druhé dokázali občas dopřát skutečný odpočinek. Chvíli na to, co vám dělá radost nebo prospěje vašemu zdraví. Vyrazte na výlet do přírody, za kulturou, za přáteli. I my s Evou se o to budeme snažit. I takové momenty totiž člověku pomáhají udržet nadhled, klid a rovnováhu. Přeji vám ale hlavně zdraví a štěstí. Protože nic není důležitější. Hezký nový rok!“ uzavřela hlava státu své novoroční vystoupení.
Novoroční projevy českých a československých prezidentů představují specifický politický rituál, jehož tradici ustavil hned první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ačkoliv se v průběhu let měnilo datum i forma sdělení. Zatímco Masaryk a jeho nástupce Edvard Beneš preferovali spíše vánoční poselství, komunističtí prezidenti v čele s Klementem Gottwaldem tradici definitivně ukotvili na první leden, přičemž tyto projevy často sloužily k ideologickému bilancování a oslavě režimních úspěchů. Zásadní zlom přinesl rok 1990 a Václav Havel, jehož proslulý výrok „naše země nevzkvétá“ dekonstruoval dřívější propagandistický styl a nastolil éru projevů zaměřených na morální stav společnosti a demokratické hodnoty. V novodobé historii České republiky pak docházelo k dalším posunům, například Miloš Zeman tradici novoročních projevů dočasně opustil a vrátil se k vánočním poselstvím z lánského zámku, což podtrhuje, jak výrazně se v tomto formátu odráží osobnost i politický styl aktuální hlavy státu.
