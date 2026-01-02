Šebelová (STAN): Apel pana prezidenta s radostí sdílím

Oceňuji novoroční projev pana prezidenta. Líbilo se mi, že nám popřál, abychom se na dění kolem nás dokázali dívat s radostí, s vědomím vlastní hodnoty a se zdravě optimistickým pohledem na svět.
Souhlasím s panem prezidentem, že činorodí, svobodní a nezávislí lidé, kteří přijímají spoluodpovědnost za celek, jsou základem angažované společnosti a soudržných místních komunit. Takoví lidé dokáží nepodlehnout líbivému populismu a extremismu, a proto jsou těmto typům politiků trnem v oku. Naším úkolem je tyto lidi naopak podporovat a chránit.
A na závěr s radostí sdílím apel pana prezidenta: Najděte si chvíli na to, co vám dělá radost a prospěje vašemu zdraví. Já jsem třeba dnes vyrazila na běžky.
Tak vše nejlepší do nového roku a hlavně zdraví.
