02.01.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu propagace komunismu

Výborný (KDU-ČSL): Vzkaz, že Česká republika stojí na straně svobody
S novým rokem vstoupila v platnost také novela trestního zákoníku, která výslovně zakazuje propagaci komunismu. Ten jasně stanoví, že kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické či jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou nebo třídní zášť, může být trestně postihován.

Jde o důležitý a jasný vzkaz, že Česká republika stojí na straně svobody, demokracie a respektu k lidské důstojnosti a že ideologie, které tyto hodnoty popírají, u nás nemají místo.

