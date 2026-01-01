Nerudová vzkázala Babišovi, ať méně mluví. Dohru měl i projev Pavla

Novoroční projevy prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) vyvolaly okamžité reakce na sociálních sítích. Zatímco prezident Pavel ve svém tradičním televizním vystoupení zdůraznil potřebu větší důvěry mezi lidmi, občanskou angažovanost, premiér Babiš slíbil sjednocování rozdělené společnosti prostřednictvím vlastenectví, míru a konkrétních kroků vlády, jako je boj proti šedé ekonomice či zavedení Dne české vlajky.
Projevy odstartovaly debatu o stylu komunikace státníků i o směřování země v roce 2026. „Pavel mluví jako mentální kouč, tedy co máme dělat my. Babiš alespoň říká, co bude dělat on a jeho vláda,“ zhodnotil novoroční projevy státníků Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
„Pokud to s výzvou k hrdosti na naši zemi myslíte, pane premiére, vážně, měl byste omezit počet svých projevů na minimum,“ napsala na síti X europoslankyně Danuše Nerudová (STAN/EPP Group).
Pokud to s výzvou k hrdosti na naší zemi myslíte pane premiére vážně, měl byste omezit počet svých projevů na minimum.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 1, 2026
„Andrej Babiš dnes v projevu mluví o sjednocování země. Přitom jeho politika stojí na rozdělování společnosti a na nálepkování odpůrců jako ‚válečných štváčů‘ nebo fašistů a nacistů. U něj platí jednoduché pravidlo: říká jedno, dělá pravý opak,“ přisadil si Marek Ženíšek, poslanec a místopředseda TOP 09.
Andrej Babiš dnes v projevu mluví o sjednocování země. ??— Marek Ženíšek (@zenisek_m) January 1, 2026
Přitom jeho politika stojí na rozdělování společnosti a na nálepkování odpůrců jako „válečných štváčů“ nebo fašistů a nacistů.
U něj platí jednoduché pravidlo: říká jedno, dělá pravý opak.
„Rok 2026: do složitého roku vstupuje ČR s dezorientovanou a slabou vládou. Její prioritou je zabránit výkonu spravedlnosti nad Babišem a Okamurou. Cenou za to je hazard s bezpečností země a její mezinárodní pozicí. To vzbuzuje oprávněné obavy o naši budoucnost,“ vyjádřila se senátorka Miroslava Němcová.
Rok 2026: do složitého roku vstupuje ČR s dezorientovanou a slabou vládou. Její prioritou je zabránit výkonu spravedlnosti nad Babišem a Okamurou. Cenou za to je hazard s bezpečností země a její mezinárodní pozicí. To vzbuzuje oprávněné obavy o naši budoucnost. https://t.co/8osvwASroy— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) January 1, 2026
Svůj názor zveřejnil také poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „I letos to prezidentu Pavlovi při novoročním projevu slušelo. Víc od něj asi nemůžeme čekat,“ napsal na síti X. Totožný post uveřejnil také na síti Facebook.
I letos to prezidentu Pavlovi při novoročním projevu slušelo. Víc od něj asi nemůžeme čekat.— Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) January 1, 2026
Reakce ukazují na přetrvávající polarizaci české politiky po loňských volbách a jmenování nové vlády. Zatímco příznivci vlády oceňují Babišův důraz na konkrétní kroky a mír, opozice varuje před oslabením demokratických institucí a zahraniční politiky. Debata o projevech tak nastavuje tón pro politický rok 2026.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.