„Biden? Skelné oči, divné řeči. Ano, vše domluvené.“ Novináři promluvili

V prezidentské debatě koncem června se naplno projevilo Bidenovo stáří a zejména nedostatek mentální kapacity. Biden působil ospale, mluvil slabým hlasem a často nedokázal odpovědět na zřetelné otázky, mumlal a uvedl několik zjevných nesmyslů. Bidenův duševní úpadek se projevil v rámci živého vysílání a lidé se okamžitě začali ptát, jak je možné, že média o tomto stavu prezidenta dříve neinformovala.

Biden byl při poskytování rozhovorů vždy pečlivě hlídán svým týmem a celkově poskytl za dobu svého mandátu méně rozhovorů, než kterýkoli jiný americký prezident v moderní historii. Právě reportéři, kteří s ním dělali přímé rozhovory, si podle kritiků dávno museli všimnout prezidentova křehkého zdraví.

Televize Fox News oslovila 20 novinářů, kteří s Bidenem během jeho prezidentství dělali rozhovory. Pouze dva byli ochotni hovořit pod podmínkou anonymity. První tazatel, který měl s Bidenem v průběhu let několik kontaktů, připustil Bidenovo očividné stárnutí.

„Jeho oči byly vodnaté, trochu skelné. Zůstal ve mně dojem, že je starý, a není možné si toho nevšimnout a nesoustředit se na to. Jeho hlas je takový měkký,“ uvedl při vzpomínce na poslední rozhovor.

Biden ale podle něj „v pohodě zvládal společenskou konverzaci a žádné větší duševní výpadky se neprojevovaly“. Ani tak ale jednaosmdesátiletý Biden nemusí být tím, co Američané chtějí. „Nevím, jestli je to to, co lidé jako prezidenta chtějí. To, co jsem viděl, není tak dobré, jak říkají jeho obhájci, a ani tak špatné, jak říkají jeho odpůrci,“ dodal smířlivě.

Druhý tazatel, který s Bidenem také vedl několik rozhovorů, uvedl, že prezident byl „zaujatý a dokázal odpovídat na otázky“. Působil prý ale trochu strnule. „Řeknu vám, že si dával pozor, aby se s odpověďmi příliš neroztahoval. Bylo vidět, že se snaží své odpovědi předem promyslet, možná proto, že byl trénován, aby odpovědi byly krátké,“ všiml si novinář.

Oba novináři také prohlásili, že dostali jen velmi omezený čas na rozhovor s prezidentem. „Zjevně ho pečlivě hlídali,“ uvedl jeden z nich. Z toho je jasně patrné, že Bidenův nejbližší okruh je při poskytování rozhovorů obzvlášť ostražitý a podle anonymních informací také novináři musejí posílat své otázky předem a ty jsou mnohdy cenzurovány.

O rozhovoru s Bidenem promluvila také bývalá moderátorka ESPN Sage Steeleová, která vedla rozhovor s prezidentem už v roce 2021. „Bylo to přes satelit, nebylo to osobně. Měli jsme technický problém. A tak jsem musela něco žvanit a čekat, až začneme točit,“ uvedla Steeleová

Kamera na prezidenta byla mezi tím zakrytá černou clonou, ale zvuk už fungoval. „Takže ho do poslední vteřiny nevidíte, ale slyšíte ho, a tak jsme si povídali...“ „Dobrý den, pane prezidente. Ráda vás poznávám,“ snažila se vyplnit čas novinářka. A Biden prý v tu chvíli začal vyprávět, že hrával fotbal a přidal historky o tom, jak byl dobrý. „Náhle se odmlčel a pak je řekl: ‚Byl jsem dobrý,‘ pak se znovu odmlčel a dodal: ‚Uhh... to je jedno‘,“ vzpomíná Steelová.

I ona potvrdila, že všechny její otázky byly napsány podle předem daného scénáře. „To byla sama o sobě zajímavá zkušenost, protože to bylo strukturované. A bylo mi řečeno: ‚Řekneš každé slovo, které ti napíšeme, neodchýlíš se od scénáře a pojedeš‘,“ vysvětluje Steelová.

„Každá jednotlivá otázka byla napsána podle scénáře, prošla desítkou kontrol mnoha redaktorů a vedoucích pracovníků. Bylo to hodně ve stylu: ‚Na tohle se budete ptát. Takhle to řeknete. Žádné doplňující otázky, žádné doplňující otázky.‘ Rozhodovali o tom ti nejvyšší šéfové, nejvyšší manažeři, dokonce až generální ředitel ESPN,“ dodala s tím, že tyto otázky musel určitě schválit Bílý dům.

Na rozhovor s Bidenem zavzpomínal také zpravodaj CBS News Scott Pelley, který s ním dělal rozhovor po teroristickém útoku na Izrael ze 7. října 2023.

„Ve čtvrtek pozdě večer jsme se setkali s prezidentem Bidenem v Bílém domě. Byl to těžký týden a bylo to na něm vidět,“ řekl Pelley. „Biden prohlásil, že když je unavený, může se mu vrátit jeho celoživotní koktavost,“ dodal Pelley.

Promluvil také Massimo Calabresi z časopisu Time, podle nějž Biden za poslední roky znatelně zestárnul. „Je starší, než když začínal ve funkci. Je to vidět, když se jen podíváte vedle sebe na záznam,“ řekl Calabresi.

Moderátor ABC News George Stephanopoulos, který s Bidenem vedl rozhovor minulý týden uvedl bez obalu: „Nemyslím si, že by mohl sloužit další čtyři roky.“

V červnu 2022 získala agentura Associated Press jediný Bidenův tištěný rozhovor během jeho prezidentství. V přepisu tohoto rozhovoru, který agentura AP zveřejnila, popsala 11krát části Bidenových citátů jako „nesrozumitelné“ a dvakrát jako „zkomolené“, což signalizuje, jak prezident pravidelně tápe ve slovech.

„Před debatou na CNN byly otázky na Bidenův věk a schopnost odsloužit celé druhé funkční období považovány za nezdvořilé a byly řešené s krajní delikátností. Nyní je společensky přijatelné položit téměř jakoukoli otázku týkající se Bidenova duševního zdraví,“ dodal pod podmínkou anonymity jeden z reportérů Bílého domu.

Právě kvůli chatrnému zdraví sílí hlasy po nahrazení Bidena jiným demokratickým kandidátem. Jako první vysoký politik Demokratické strany to veřejně naznačil senátor Michael Bennet z Colorada.

„Myslím, že Donald Trump je na nejlepší cestě vyhrát tyto volby, možná je vyhraje s přehledem a vezme s sebou Senát a Sněmovnu reprezentantů,“ uvedl Bennet podle informací Fox News. „To pro mě není otázka průzkumů veřejného mínění. Není to otázka politiky. Je to morální otázka týkající se budoucnosti naší země,“ prohlásil.

Bennet dále uvedl, že Bidenova administrativa od prezidentovy „katastrofální debaty“ neudělala nic, čím by skutečně prokázala, že má nějaký plán, jak vyhrát tyto volby. „Že má přesvědčivý plán, jak zvítězit v klíčových klouzavých státech,“ dodal senátor.