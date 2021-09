„Bludy. Agresivní. Křičel.“ Babiš mladší? Z ANO přišel Dominiku Haškovi papír

reklama

„Nedělní přiznání – možná jste mě viděli na zahájení kampaně ANO v Ústí. Asi neuvěříte, co se mi stalo. Já vůbec nevěděl, že se to koná a do Ústí jsem jel úplnou náhodou. A pak si říkám, proč nezajít na Větruši na vyhlášenou svíčkovou... a ona tam zrovna začínala kampaň,“ napsal Nacher v narážce na to, že na akci v závěru dorazil syn premiéra Andrej Babiš mladší. Ten tvrdil, že o zahájení nic nevěděl a na místo dorazil náhodou – a to v doprovodu dokumentaristy Víta Klusáka. Svému otci mimo jiné řekl, že má nový psychologický posudek, který prokazuje, že je zdravý. Vyčetl mu, že jej před lety nechal odvézt na Krym.

Nedělní přiznání – možná jste mě viděli na zahájení kampaně ANO v Ústí. Asi neuvěříte, co se mi stalo. Já vůbec nevěděl, že se to koná a do Ústí jsem jel úplnou náhodou. A pak si říkám, proč nezajít na Větruši na vyhlášenou svíčkovou... a ona tam zrovna začínala kampaň ??‍>? https://t.co/D0DXyuWasK

— Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 5, 2021

„Jste odporný. S velkou pravděpodobností váš šéf Stbák nechal zfalšovat lékařskou zprávu a unést svého syna do zahraničí (již dříve na něj i křivě přísahal). Změnil mu minulost i přítomnost. Jeho syn se brání a vy na toto téma žertujete!? Jste to, co jste,“ zareagoval hokejový brankář Dominik Hašek, jenž dlouhodobě proti Babišovi brojí.

„Vrchní moralista, který sám permanentně útočí, nálepkuje a šíří bludy – s velkou pravděpodobností – co je to za termín? Máte důkazy? Pan Klusák tady národu namlouvá, že náhodou šel se synem premiéra do restaurace, kde jeho otec zahajuje kampaň, a ostatní mají držet ústa?“ podotkl Nacher.

„Tak Stbák jednou již v tv přísahal křivě na své děti (že nemají nic společného s Čapím hnízdem). To ostatní píšu pravděpodobně, protože to slyším (kromě jiného) od hlavního svědka. Ovšem snažím se držet presumpce neviny, ačkoli vystupování atd. Andreje Babiše vypadá ‚hodně divně‘,“ odvětil Hašek.

„Ale to je ono. Zkuste si to představit obráceně, kdybych to takhle napsal o politikovi z opozice, budete první, kdo napíše, že šířím nepodložené spekulace. Na TW jsem narazil na tento dokument, máte něco jiného? A moje ironická narážka nebyla na jr., nýbrž na vysvětlení Klusáka,“ reagoval Nacher a přidal screen dokumentu z roku 2015, kdy Okresní soud v Havlíčkově Brodě měl rozhodnout o vyslovení přípustnosti převzetí Andreje Babiše juniora (jména v dokumentu jsou začerněna) do ústavu zdravotnické péče.

Ale to je ono. Zkuste si to představit obráceně, kdybych to takhle napsal o politikovi z opozice, budete první, kdo napíše, že šířím nepodložené spekulace. Na TW jsem narazil na tento dokument, máte něco jiného?

A moje ironická narážka nebyla na jr., nýbrž na vysvětlení Klusáka pic.twitter.com/6RpWwxx9Ii — Patrik Nacher (@PatrikNacher) September 5, 2021

„Z výpovědi ošetřujícího lékaře soud zjistil, že se jedná o pacientovu první hospitalizaci. Byl přivezen spoután na lůžku včetně policejních pout záchrannou službou za asistence policie a dálniční policie poté, co byl nalezen na krajnici dálnice D1, jak tam postával a choval se nepřiměřeně. Mluvil střídavě česky, anglicky, slovensky, tvrdil, že má v autě bombu, tvrdil, že je George Clooney, že je Barack Obama apod. Při legitimaci od policie začal být neklidný, agresivní. Při přijímání do psychiatrické nemocnice s ním nebyl žádný smysluplný kontakt, vykřikoval nesmyslná hesla a věty, všemu se bránil. Byla u něho nutná krátká odluka a medikace na zklidnění,“ píše se v dokumentu.

Záznam využitý v diskusi Patrikem Nacherem:

„Tento stav pokračoval celý víkend, kdy byl buď negativistický a nespolupracující, či například vykřikoval hesla např. holokaust, telepatie apod. Celý víkend byl léčen injekčně podávanými léky pro nespolupráci. Až v pondělí se stav mírně zklidnil, šlo provést psychiatrické vyšetření, kdy bylo zjištěno, že je zcela zahlcen chorobnými prožitky, jako jsou halucinace, bludy, že na dálnici D1 ho ovlivňovala telepatie, že se pohybují předměty. Jedná se o závažnou poruchu, psychózu, intoxikace drogami byla vyloučena testy z moče. Na přání rodiny, která žádala převoz do prestižního ústavu – Národního centra duševního zdraví v Praze, byl dnes brzy ráno převezen na tamní oddělení. Převoz musel být realizován za asistence dvou zdravotních bratrů. Pacientův stav je nadále chorobný,“ dodává se v dokumentu.

„Až bude politik z opozice křivě přísahat na své děti před národem, budu okamžitě podporovat jeho odstoupení. A pokud budou věci nasvědčovat, že se dopustil podvodu, falšování, únosu, tak podle míry pravděpodobnosti odstoupení z funkce, či více,“ oponoval však i nadále Hašek.

