„Brutálně zneužíváte válku.“ Hádka k nezastavení. Havlíček a Lipavský v sobě

Obrana České republiky ve zostřující se mezinárodní situaci byla prvním tématem nedělní Partie Terezie Tománková, vysílané na programu CNN Prima News. Na přetřes přišla otázka středeční neveřejné schůze v Poslanecké sněmovně. Opozici se nelíbilo řešit závažnou problematiku bezpečnosti a obrany země za zavřenými dveřmi, proto z jednání odešla.

„Část schůze byla uzavřená a část veřejná. ANO a SPD dvakrát odešly, vlastně nepřišly na jednání,“ podivoval se ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Na výtku, že opozice chtěla tuto důležitou problematiku projednat veřejně, namítl: „Veřejnou debatu si pouštějí všichni včetně posluchačů v Kremlu.“

Jednalo se podle něj o mimořádnou situaci. Současná vláda řeší věci veřejně. „Ostatně tato veřejná debata je toho důkazem, ale některé věci je třeba řešit za zavřenými dveřmi,“ zdůraznil Lipavský. Podle svých slov skutečně věří tomu, že tajné informace, které byly na půdě Poslanecké sněmovny uvedeny jako tajné, neproniknou na veřejnost. „Nezaznamenal jsem, že by se klíčové věci z této schůze někde objevily,“ konstatoval ministr Fialovy vlády.

Opozice chtěla jednat veřejně, koalice trvala na utajení

Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO, odpovídal na otázku, proč opoziční poslanci na jednání nezůstali. „Co se musí uchránit před veřejností? Rozhodně to není zvyšování výdajů,“ domnívá se opoziční politik. Tajit by se podle něj neměla účast českých firem na armádních zakázkách. „Prací opozice je poukazovat na problémy,“ zdůraznil Havlíček.

Moderátorka Terezie Tománková uvedla, že to nebylo poprvé, kdy Poslanecká sněmovna jednala v utajovaném režimu. Místopředseda ANO však trval na tom, že prací politiků je hájit zájmy občanů. „Občané mají právo vědět, co se projednává. Kdyby byla vůle udělat část jednání v režimu veřejném a část v tajném, šlo by to. Ale ta vůle nebyla,“ domnívá se Havlíček.

Ministr Lipavský zdůraznil, že na jednání zazněly tajné informace. Důležitý podle něj není politický marketing, ale bezpečnost naší země.

Havlíček však trval na tom, že hnutí ANO jde o to, aby informace měli voliči, aby věděli, o čem se v Poslanecké sněmovně jedná. „Jednání Poslanecké sněmovny se živě vysílá. Je třeba, aby voliči viděli, že se předražují zakázky. My jsme měli připraveny připomínky, v nichž nebylo nic tajného,“ zdůraznil místopředseda ANO.

„Tajné jsou informace ke koncepci obrany,“ vysvětlil Lipavský.

„A proč ve Velké Británii tohle vysílají veřejně?“ namítl Havlíček. „To není divadlo pro voliče. My jako poslanci ANO většinu informací máme, ale nesouhlasíme s tím, co činí vláda. I když informace máme, chceme, aby je měli i voliči,“ zdůraznil opoziční politik. „Kdyby se premiér Petr Fiala chtěl s ANO sejít, udělá to, informuje nás bez světel reflektorů podobně, jako to udělal pan prezident Pavel. Když někdo má zájem se sejít, tak se sejde,“ uvedl první místopředseda ANO.

„Debatě otevření jsme,“ namítl Lipavský. „Kdyby vám šlo o věc, mohli jste přijít už na to první jednání,“ řekl Havlíčkovi.

Podporuje ANO Putina?

Dalším třaskavým tématem diskuse bylo, že Babiš podle Lipavského pomáhá Putinovi tím, že zpochybňuje muniční iniciativu. Toto své vyjádření prý ministr opírá o to, jak se Babiš veřejně vyjadřuje.

Havlíček však nesouhlasil. „Už v roce 2019 jsme byli na Ukrajině, odsoudili jsme agresi na Krymu. Kvůli tomu se Česká republika ocitla na seznamu nepřátel Ruska. Odsoudili jsme Rusko jako agresora. Podpořili jsme pomoc Ukrajině. Muniční iniciativa je netransparentní. Co se týká zvýšení výdajů na obranu, řekli jsme, že jsme pro zvýšení. Jsme připravení jít výše než na dvě procenta. Co je na tom proruského?“ podivil se Havlíček.

„Muniční iniciativa je postavena na důvěře. Přispívají do ní mezinárodní sponzoři. Vy jste to shodil ze stolu. Muniční iniciativa je naší vlajkovou lodí,“ řekl Lipavský. „Kdo se podívá, jak Patrioti hlasují v Bruselu, hodnocení, že Babiš podporuje Putina, je přesné,“ dodal ministr.

„Vy jste nám nevysvětlil, proč bychom měli být proruští. Tvrdíte, že pomáháme Putinovi. To nemyslíte vážně! Přesunout něco na NATO, neznamená, že nahráváme Putinovi,“ oponoval Havlíček.

„Česko se stalo díky muniční iniciativě nejvýznamnějším dodavatelem munice. Ukrajinci se mohou lépe bránit. Pokud vy řeknete, že to nechcete, ať to dělá někdo jiný, tak nahráváte Putinovi,“ objasnil Lipavský své myšlenkové pochody.

„Právě jste zpochybnil NATO. Říkáte, že válku vyhraje Česká republika. Jak se to dělá teď, je to netransparentní. Brutálně zneužíváte válku,“ řekl Havlíček.

Ministr Lipavský však jeho argument nepřijal. Zdůraznil význam muniční iniciativy a pochválil ministerské úředníky, kteří ji mají na starost, že odvádějí špičkovou práci.

Přeprodejme to Izraelcům, navrhl Havlíček

Slovní bitva se strhla také kolem výdajů na obranu. Ačkoliv v principu, že je třeba překročit dvě procenta HDP, se oba politici shodli, na obrazovkách to tak nevypadalo. K ještě většímu nesouladu došlo při probírání nákupu amerických stíhaček.

„Vždycky jsme říkali – nejdřív si splňme domácí úkoly. Dosud se nevynakládala ani dvě procenta. Zálohové faktury jsou švindl, ty nepočítám. Když se vyčerpají dvě procenta, bavme se o tom, co potřebujeme. Bavme se o tom, co budeme pořizovat, kolik to bude stát. Nesmí to být bianco šek. Na dluh je dnes prakticky vše, ale nedával bych nikomu do ruky bianco šek. Znamenalo by to jen hon za procenty namísto toho, aby se šlo po efektivitě, není to jen o procentech,“ zdůraznil Havlíček a zopakoval, že hnutí ANO je připraveno vydávat na obranu více než dvě procenta. „Předpokladem je však nezvyšování daní a aby to nedopadlo na sociálně slabé,“ dodal místopředseda ANO.

„Většina zemí NATO přidává na obranu. Je potřeba se takto chovat. Je to dáno bezpečnostní situací. Armáda potřebuje jasný signál. Když rozpočtujete do posledního haléře, vždy zbudou nevyčerpané prostředky. Armádní projekty nepatří do televize. F35 je nejlepší možné letadlo,“ vyjádřil svůj názor Lipavský.

Zbrojaři podle Lipavského nedostanou bianco šek. „Musí rozhodnout vláda. Odpovědnost nese vláda,“ zdůraznil ministr. Vláda se podle něj nežene za procenty na výdajích, ale za zajištěním bezpečnosti země.

Havlíček však opět oponoval: „Nejste důslední v soutěžích. Úkol číslo jedna je armáda. Ubývají vám lidé. Začíná se projevovat, že nákup stíhaček byl ukvapený. Udělala se chyba při jednání se Švédy. Jeden stroj jste nakoupili za šest miliard korun, zatímco ostatní to mají levnější. Bavíme se o ceně za letadla. Celý systém však musíme kompletně změnit. Chápeme, že když se uzavře smlouva, musí se dodržovat. Otázka je, jestli by se nedala přeprodat, například Izraelcům,“ uvedl místopředseda ANO.

„Říkáte, že to máme poctivě soutěžit. Vy jste osm let měli ministerstvo obrany, nic jste nevysoutěžili. V USA jsem nezaznamenal, že by F-35 někdo zpochybnil. Nebudeme mít zbraně z druhé ruky, budeme mít špičkové zbraně,“ zdůraznil Lipavský.

„Udělali jste to špatně. Nemělo to být takhle ukvapené. Diskuse byla krátká na to, že je to investice pro několik následujících vlád,“ vyčetl mu Havlíček. „Nezpochybnil jsem kvalitu. Otázka je, jak to bude za deset let a zda je to pro nás nezbytně nutné. Z čeho všechno budeme splácet? Proč se nebavit o levnějších strojích,“ nadhodil opoziční politik.

Ostrý volební souboj se chystá v Praze

Dále se ve studiu CNN Prima News probíraly výsledky posledního volebního modelu. Havlíček s Lipavským budou proti sobě kandidovat jako jedničky v Praze. Havlíček za ANO, Lipavský jako nezávislý za ODS, do strany však podle svých slov zatím vstoupit nemíní.

„Přistupujeme k volbám s pokorou. O každý hlas se musíme poprat. Ukázat, co dobrého jsme udělali,“ zdůraznil Lipavský, jemuž na podzim půjde o ministerské křeslo.

„Průzkumy jsou různé. Stále se pohybujeme mezi 33 až 36 procenty. Opoziční blok si stále drží přibližně 120 mandátů, to se drží. Pro nás je důležité, že vítězíme ve všech kategoriích. Jsme při zemi, tvrdě pracujeme,“ zdůraznil Havlíček a dodal, že na souboj s Lipavským se těší.

