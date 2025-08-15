Fialovy historky z podsvětí. Holec se ptá: Opravdu tohle může přežít?

Prospěla někdy ODS České republice?
Anketa
Prospěla někdy ODS České republice?
Zvlášť s ohledem na blížící se volby, v nichž se Petr Fiala dovolává hodnot svobody a demokracie. Poslední z mnoha příspěvků o tom, jak letošní volby rozhodnou, zda budeme žít v demokracii, publikoval na své sítě v době, kdy už se zásahovka shromažďovala na návštěvu u Jiříkovského.
Holec naznačil, že by si policie mohla přijít nejen pro Jiřikovského, kterého nakonec chytila na střeše břeclavského domu, ale také pro samotného předsedu vlády.
„Myslím, že kdyby policie spolu s Jiřikovským sebrala i jejího předchůdce na spravedlnosti Pavla Blažka, ministra financí Zbyňka Stanjuru a hlavně premiéra Petra Fialu, tak se vůbec nesplete. Ano, myslím to metaforicky – zatím: tohle je totiž největší politický zločin, jaký jsme kdy zažili,“ konstatoval Holec, který se komentování politiky věnuje už od devadesátých let.
„Blažek to celé vymyslel a Fiala se Stanjurou to přikryli. „Vyprávěl mi to trochu jako historku,“ popsal premiér, jak se o bitcoinech předem dozvěděl od Blažka. Fakt historku. Víc se o to nezajímal. Místo toho určitě zas běžel poslat nějaké naše peníze na Ukrajinu,“ poznamenal dále.
Stranou jeho pozornosti nezůstalo ani to, jak se k celé kauze staví některé média, jež důsledně oddělují zadrženého Jiřikovského od vládních politiků, kteří by teoreticky mohli skončit ve vězení. Byť Holec má jasný názor na to, zda se to stane. Minimálně by podle něj všichni tři zmínění politici měli skončit na politickém hřbitově.
Ve stejnou dobu nám ministryně spravedlnosti Eva Decroix vykládá o novinkách, které se objeví v časové ose. Kouzlem nechtěného ale její ministerstvo právě v pátek nad ránem, když byl Jiřikovský na střeše a policisté v jeho domě zabavovali nářadí řemeslníkům, rozesílalo médiím sdělení, že příští týden aktualizovaná časová osa nevyjde, protože paní ministryně je na dovolené.
Zatčeného Jiřikovského podle něj nejde od Blažka, Stanjury ani Fialy oddělit, byť se o to s vládou sympatizující média zoufale snaží. Bez nich by se totiž nic ze zmíněného neodehrálo.
„Tohle jsou historky z podsvětí – řečeno s Fialou. Tohle už přece není „normální“ neschopnost, na jakou jsme v politice zvyklí. Tohle už je nenormální i na Brno, „alternativní město“, ne? Jenže za Fialy se stalo stejně alternativní celé Česko,“ uzavírá komentátor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák