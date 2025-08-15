Hele, Pavle… Osa tento týden nebude, ale Decroix z dovolené píše na sítě

Policie ČR provedla realizaci v Břeclavi a zadržela klíčovou postavu z bitcoinové kauzy Tomáše Jiřikovského. A ze sociálních sítí už zaznívá, jestli si český stát dělá z lidí blázny. Zvlášť když je ministryně spravedlnosti Eva Decroix na dovolené a další informace ke kauze hodlá zveřejnit až po svém návratu.

Hele, Pavle… Osa tento týden nebude, ale Decroix z dovolené píše na sítě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Eva Decroix na tiskové konferenci prohlásila, že v bitcoinové kauze žádné otazníky nezůstávají a neřekla nic nového

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci oznámilo, že spustilo akci ke kauze bitcoin. V rámci té se zabývá i získáváním peněz prodeje drog. Zadržen byl Tomáš Jiřikovský, který před časem chtěl státu věnovat bitcoiny asi za miliardu korun. Tato akce stála ministerský post Pavla Blažka. Spekulovalo se, že Jiřikovský mezitím utekl do Asie, ale ať už vycestoval, ńebo ne, zadržen byl v Česku.

Server Neovlivní.cz tvrdí, že Jiřikovský opravdu vycestoval do Asie.

„Půjde Jiřikovský do vazby? Jediná šance, jak bitcoinovou aféru rozplést. Provozovatel černého tržiště po vypuknutí skandálu zmizel do bezpečí v Asii. Pak se z nepochopitelných důvodů vrátil,“ lze se dočíst na účtu serveru Neovlivní na sociální síti X.

A na sociálních sítích policejní akce již rezonuje.

„NCOZ v noci zajišťovalo na pár místech osoby a věci ve věci vládní bitcoingate. Zásah se zcela nečekaně po více než půl roce týkal praní špinavých peněz a nakládání s drogami,“ napsal digitální tvůrce Karel Peka na sociální síti X. A přidal smajlíka. „Mezi zadrženými je i dárce státu Tomáš Jiřikovský, který se prý pokoušel akčně utéct přes střechu. Dělají si z nás blázny?“ ptal se nevěřícně.

pokračování kauzy bitcoin

Internetem se šíří i video ze zásahu, natočené z okna protějšího domu divákem České televize. Na něm jsou zaznamenány dramatické momenty mezi Jiřikovským na střeše a policisty před domem, včetně přítomnosti malých dětí. 

Server Novinky.cz přišel s překvapivou informací. Údajně bylo dohodnuto, že se Jiřikovský sám v pátek dostaví na policii.

„Je to pro mě překvapení, protože minulý týden mě telefonicky kontaktoval policista z NCOZ a domluvili jsme se, že dnes odpoledne (v pátek, pozn. red.) ve dvě hodiny klient přijde podat vysvětlení,“ řekl Novinkám Jiřikovského obhájce Karim Titz.

Podle advokáta se Jiřikovký neskrýval, jen byl v Asii na dovolené. „A oni mu vtrhnou v noci do domu takovýmto způsobem. Měl tam přitom i své dvě děti. Připadá mi to jako demonstrace síly,“ vykreslil situaci Titz.

Server Novinky.cz také zveřejnil fotografii, na které jsou vidět poničené vchodové dveře domu, do něhož policisté vnikli.

Pokračování bitcoinové kauzy

Ekonom Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií na Univerzitě Karlově na akci policie hleděl s nedůvěrou. „Tomuhle moc tedy nerozumím. Ten chlapík zjevně pobýval na své adrese, jeho tendence utíkat byla nulová, a NCOZ a VSZ Olomouc spustí takovou estrádu? Chápete to někdo?“ ptal se.

Na sociálních sítích také padlo, zda by z pokusu o praní špinavých peněz neměl být obviněn i exministr Blažek, jehož role může být vnímána i tak, že Jiřikovskému pomáhal s vypráním peněz.

„To je komedie, nicméně pokud bude Jiřikovský obviněn z pokusu o praní špinavých peněz, tak si myslím, že by se to mělo týkat i Pavla Blažka, který mu v pokusu o legalizaci peněz z trestné činnosti ‚pomáhal‘. To jsem zvědav, jak se k tomu policie postaví,“ padlo.

pokračování kauzy bitcoin

Podle vyjádření ministerstva spravedlnosti je Eva Decroix v tuto chvíli na dovolené a kauzou se bude zabývat až po svém návratu do úřadu. Proto taky, jak ministerstvo vysvětlilo, tento týden nevyjde aktualizace časové osy kauzy.

I na dovolené však ministryně kauzu zjevně sleduje. Na síti X totiž velmi podrážděně reagovala na příspěvek svého předchůdce, že v případě trestního stíhání budou bitcoiny Jiřikovskému zabaveny, stejně jako jejich výnos, takže stát vydělá tak jako tak.

„Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě a tyhle moudra jsou ted ministerstvu fakt platný, jak mrtvýmu zimník,“ vzkázala jeho nástupkyně.

 

autor: Miloš Polák

