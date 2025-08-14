„Zoufalství.“ Rajchl ukázal, co proti němu použila Fialova vláda

Předseda strany PRO se úvodem věnoval ohlasům po pondělní debatě na CNN Prima NEWS s Janem Jakobem, předsedou poslaneckého klubu TOP 09. „Myslím, že už jsem zažil hodně a hodně situací, když jsem dostával desítky a stovky zpráv, ať už to bylo po demonstracích na Václavském náměstí nebo po nějakých jiných veřejných vystoupeních, ale tohle je nesrovnatelné. To je něco, co za celou dobu, co dělám politiku, jsem ještě nezažil. Zpráv chodí tisíce a tisíce.“
V debatě mezi předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem a předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Janem Jakobem došlo k ostrým střetům. Rajchl kritizoval vládní rozpočet, vysoké výdaje na armádu a chybějící opatření pro zlepšení života občanů. Odmítl také závazek vydávat pět procent státního rozpočtu na obranu. Jakob naopak hájil vládu a uvedl, že Česká republika plní své spojenecké závazky, přičemž Rajchlova rétorika podle něj nahrává Vladimiru Putinovi.
Spory se vedly i o nákupy vojenské techniky, přileb a výstroje, kdy Rajchl označil výdaje za plýtvání, zatímco Jakob zdůrazňoval jejich význam pro bezpečnost vojáků. Rozpory pokračovaly v tématu justice a stíhání za názory – Rajchl obvinil vládu z omezování svobody projevu, Jakob mu vyčetl podrývání důvěry v právní stát. V závěru debaty se oba ostře střetli i kvůli migraci, kdy Jakob označil Rajchlova slova za nehorázná a odporná.
Rajchl následně ocenil, že televize jej pozvala do vysílání proti vládnímu politikovi, a vyslal přání, aby jeho dalším protivníkem byl ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan. „Dejte mi ho a uvidíte něco, co jste ještě neviděli,“ prohlásil ve vysílání Xaver Live.
Na příchodu Ukrajinců vydělávají korporace
Pokračoval tím, že kdyby se s Vítem Rakušanem dostal do debaty, rád by otevřel řadu témat – od kauzy Vrbětice přes střelbu na filozofické fakultě a vyvěšení pytle s Vladimirem Putinem na budovu Ministerstva vnitra až po podle něj způsobenou devastaci České pošty, aféru Dozimetr a celkové působení vlády v souvislosti s ukrajinským konfliktem.
„Od začátku nám lžou o příčinách vzniku této války, o tom, co se na Ukrajině děje a jakým způsobem jsou utrácené vaše peníze,“ uvedl. Kritizoval také výroky o přínosu ukrajinských migrantů pro Českou republiku. Podle něj tomu tak není a čísla z Kielského institutu dokazují, že jejich pobyt je pro státní rozpočet hluboce ztrátový – do dubna letošního roku prý vyšel na 232 miliard korun, zatímco odvody migrantů činily pouze 60 až 70 miliard. „To znamená, že jsme v tuto chvíli nějakých 160 miliard v minusu,“ shrnul.
„Ale to, co mi vadí nejvíc, je ta nehorázná obří lež, která se tu snaží vytvořit dojem, že Ukrajinci jsou lepší než občané České republiky,“ pokračoval Jindřich Rajchl.
Připomněl, že ministr vnitra Vít Rakušan tvrdil, že Ukrajinci mají nižší kriminalitu, což podle něj není pravda. Statistika je prý zkreslována tím, že policisté dostávají pokyn řešit většinu násilných konfliktů mezi Ukrajinci jen domluvou, takže se v oficiálních číslech neobjevují. Kritizoval také jejich zvýhodnění – od rychlejšího přístupu do škol přes zdravotnická zařízení až po přidělování bytů. „To není solidarita, to je macešství a servilita. Zase bych říkal, že bych to jednoduše nikdy nepodporoval,“ dodal šéf strany PRO.
A zopakoval, že v debatě by dokázal svého politického oponenta usvědčit z nepravd. „Myslím, že kdybychom se dostali do debaty, tak všechna tato témata bych mu na konkrétních argumentech usvědčil z toho, že nám celou dobu lžou.“
Zároveň odmítl tvrzení, že bez Ukrajinců by česká ekonomika nefungovala. „Tvrzení, že na tom naše ekonomika prosperuje, je lživé, protože na tom neprosperuje naše ekonomika, ale vydělávají na tom ty zahraniční korporáty, banky, potravinové řetězce. Protože si snižují náklady na zaměstnance, mohou platit Ukrajincům méně než Čechům a naši lidé potom nemají práci a dost peněz. Nezaměstnanost je v tuto chvíli nejvyšší za poslední čtyři roky,“ upozornil.
Billboardy s Putinem jsou akt zoufalství
K tématu billboardů na Jesenicku, zobrazujících ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD a Stačilo! s hesly „Děláte to dobře, moje děti“ nebo „Nevolím kolaboranty“, uvedl: „Ten billboard se snaží implikovat skutečnost, že taháme Českou republiku někam do područí Ruska. Myslím, že je to akt zoufalství. V poslední době opravdu působí velmi zoufale,“ řekl.
V této souvislosti zmínil i další kauzy. „Ať už je to trestní stíhání Tomia Okamury za plakát, který zobrazuje nic jiného než čistou a holou pravdu, a mnoho a mnoho dalších kroků, které si zaslouží pouze výsměch, tohle je jeden z nich,“ dodal Rajchl.
„Myslím si, že v České republice není – až možná na pár šílenců – ale rozhodně ne na relevantní politické scéně – nikdo, kdo by chtěl, aby Česká republika byla v područí Ruska. Já tedy rozhodně ne,“ vymezil se Rajchl proti tvrzením z billboardů s Putinem. Zároveň dodal, že Česko má své historické zkušenosti. „Za sebe tvrdím, že není dobré, abychom byli v područí jakékoliv velmoci,“ řekl.
Reichl uvedl, že s Ruskem chtějí jednat jako se seriózním partnerem, stejně jako s jakýmkoliv jiným státem. „Co je na tom absurdní, je fakt, že z nahrávání Rusku nás obviňují lidé, kteří Českou republiku zavlekli do absolutního područí bruselského superstátu. Lidé, kteří poklonkují Ursule von der Leyenové, Kaye Callasové a dalším nikým nevoleným byrokratům, kteří ničí Evropu,“ prohlásil a připomněl, že v debatě s Janem Jakobem z jeho úst jasně zaznělo, že má rád Evropu, ale nikoliv Evropskou unii.
„Pokud se tady někdo snaží implikovat, že je tu nějaká proruská scéna, není tomu tak. Je tu pouze scéna proukrajinská a probruselská,“ uvedl Rajchl. Podle něj ji tvoří současné strany vládní pětikoalice, „které z České republiky dělají pouze kolonii, kde její občané pracují na zvyšování životní úrovně lidí na Západě, případně na to, aby peníze z jejich daní se rozkrádaly na Ukrajině“.
Když nemůže do Česka West, tak ani Zelenskyj
Jindřich Rajchl také okomentoval příspěvek náměstka primátora hlavního města Prahy pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiřího Pospíšila (TOP 09). Ten na svém facebooku sdílel plakát amerického rapera Kanyeho Westa a napsal, že je dobře, že Praha odmítla jeho vystoupení, protože West je sympatizantem nacismu a Adolfa Hitlera.
Nejprve Pospíšilovi přitakal. „Já se pod to naprosto podepisuju, pane Pospíšile. Myslím si, že je to správně, aby Česká republika odmítala lidi, kteří sympatizují s nacismem a s nacistickými pohlaváry, ale chtěl bych, abychom uplatňovali stejný metr vůči všem,“ uvedl Rajchl.
Avšak dodal, že stejné měřítko by mělo platit i pro ukrajinské představitele. „To znamená, že pokud sem nemůže Kanye West, tak by do Prahy neměl nikdy zavítat Volodymyr Zelenskyj. Je to člověk, který je zcela jednoznačně adorantem Bandery a Romana Šuchevyče,“ poukázal na dvojí metr.
Kromě toho v tomto kontextu kritizoval i část ukrajinských migrantů. „Neměla by sem zavítat ani velká část ukrajinských migrantů, kteří uctívají tyto nacistické zrůdy – nemohu to nazvat jinak. A pokud se Česká republika distancuje od nacismu v podobě toho, že zde nesmí koncertovat Kanye West, měla by stejně postupovat vůči těm, kteří adorují nacismus na Ukrajině,“ zdůraznil politik.
Ministr financí, který neumí počítat, je zkáza pro Česko
K ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), který se na Facebooku pochlubil vyššími investicemi do dopravy než za vlády Andreje Babiše, měl Rajchl jasnou reakci. „Víte, nejhorší je mít ministra financí, který neumí počítat. To je potom pro republiku zkáza.“
Připomněl, že při započítání kumulativní inflace za vlády Petra Fialy, která dosahuje 35 %, se z celoživotních úspor občanů „ztratila“ třetina. „Pan Stanjura by se měl naučit počítat, protože 128 miliard z roku 2021 při započítání i kumulativní inflace je dnes 166 až 168 miliard,“ dodal s tím, že ministr ve skutečnosti dává méně peněz v reálné hodnotě než jeho předchůdci, a ještě se tím chlubí. „Je to neuvěřitelné, když ministr financí není schopen započítat inflaci do výdajů, které dává na dopravu,“ hrozil se.
Kritika vlády z „monstrózní lži“ kolem emisních povolenek
Předseda strany PRO zmínil článek na serveru Aktuálně.cz, který usvědčuje premiéra Petra Fialu a jeho kabinet z klamání veřejnosti ohledně systému emisních povolenek ETS 2. „Jak asi víte, nejdřív ETS 2 bylo schváleno v době našeho předsednictví. Paní Ursula von der Leyenová a pan Timmermans chválili Petra Fialu, že to bylo nejúspěšnější předsednictví při prosazování greendealové politiky ze všech předsednictví, která kdy v Evropské unii byla. Oni v podstatě jenom za pohlazení, jak ti poslušní pudlíci, realizovali všechno, co ten Brusel po nich chtěl. Ještě se tím chlubili,“ řekl Rajchl směrem k vládě Petra Fialy.
Není to tak dlouho, co politici vládní koalice označovali systém ETS 2 za „obrovskou příležitost“ pro Českou republiku. „Potom, když se ale začaly blížit volby, tak Petr Fiala řekl, že ETS 2 platit nebude, že ho odloží a že v žádném případě od roku 2027 tu ETS 2 nebude. Do toho ovšem ministr Hladík říká, že nemáme sílu prosadit odsunutí v čase tohoto systému, takže ve vládě v podstatě říká každý něco jiného,“ uvedl a dodal, že „chucpe“ je pak výrok ministra práce Mariana Jurečky. „Ten řekl, že musíme zavést ETS 2, abychom neumírali na rakovinu. To opravdu řekl. Zavést systém ETS 2, abychom neumírali na rakovinu? To je tak odporné citové vydírání, protože samozřejmě emisní povolenky ETS 2 nemají s rakovinou absolutně nic společného. Je to až za hranicí jakékoliv slušnosti,“ poznamenal Jindřich Rajchl.
K tomu dodal, že článek na Aktuálně.cz popisuje, jak premiér Fiala voličům před volbami slibuje, že ETS 2 v roce 2027 nebude, a zároveň potají vyjednává o fondu ve výši 50 miliard korun, který by měl dotovat ty, na které tento systém dopadne.
ETS 2 bere chudým a dává bohatým
„ETS 2 bere chudým a dává bohatým. ETS 2 je okrádací, ožebračovací schéma. Jeho jediným cílem je vytáhnout peníze z kapes občanů střední a východní Evropy a přesunout je na Západ pod nádhernou a úctyhodnou myšlenku ochrany přírody. Ale nemá s tím absolutně nic společného,“ konstatoval Rajchl, podle kterého je systém emisních povolenek ETS 2 postavený na principu „Jánošíka naruby“.
Postavil se proto proti tvrzení, že zavedení ETS 2 je nevyhnutelné. „Když někdo neustále říká, že už je to podepsané, dohodnuté a že z toho není úniku, proboha… V momentě, kdy máme podepsanou dohodu, že nás bude Západ okrádat, tak máme sklopit hlavu a plnit ji? Máme jenom mlčky říct, že už jsme to podepsali, tak se necháme jednoduše okrádat?“ pozastavoval se.
„Každého občana České republiky bude ETS 2 stát 10 000 Kč z jeho kapsy. Pokud topíte uhlím, bude to přes 100 000 Kč ročně. Lidé, kteří už dnes nezvládají platit své energie – osmina lidí, tedy 1,3 milionu občanů – trpí takzvanou energetickou chudobou. Ta je definovaná tak, že buď máte nedoplatky za elektřinu a plyn, nebo utrácíte za elektřinu a plyn více než 20 % svého měsíčního příjmu,“ vyčíslil Jindřich Rajchl.
A poukázal, že už nyní u nás elektřina stojí dvakrát tolik než na Slovensku, třikrát tolik než v Maďarsku. Plyn u nás stojí sedmkrát tolik než v Maďarsku. „Tak jsme blázni? Budeme platit sedmkrát více za plyn a třikrát více za elektřinu, jenom protože máme neschopnou vládu? A někdo bude říkat nám, kteří chceme vám ty energie snížit, že jsme populisté?“ pokračoval Rajchl.
„Pokud dokážeme snížit cenu energie a plynu na úroveň Maďarska, tak česká ekonomika zásadním způsobem začne růst. Znovu podnikatelé budou konkurenceschopní v rámci celosvětové ekonomiky a naše rodinné rozpočty se zase nadechnou. Budeme moci více spotřebovávat, čímž opět rozhýbeme ekonomiku,“ uvedl, že snížení cen energie je absolutním základem pro nastartování české ekonomiky.
Následně varoval, že „Brusel nás vrací do doby socialismu“, a upozornil na omezení svobody slova prostřednictvím legislativy Digital Services Act. „Nebudeme se moci svobodně vyjadřovat například k pořadu Chi Chi na gauči, který za naše peníze produkuje Česká televize. Vysílat pro minority? Super, tak si tam dejte Chi Chi na gauči. Ale vedle toho dejte pořad, kde se budeme bavit o tom, že tradiční rodina je naprostým základem našeho společenství, že Green Deal je zlodějna, že migrace je bezpečnostní riziko. Natočte takové pořady,“ vyzýval Rajchl. Podle něj ale Česká televize vysílá „jenom pro své progresivní liberály“.
Poté dodal, že „EU si s novodobým RVHP v ničem nezadá, je to absolutně špatný směr, slepá ulička, z níž je potřeba se co nejdříve vrátit zpátky“.
