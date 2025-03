„Buďte zticha, mužíčku.“ Musk „šlápl“ na polského ministra. Přidal se Rubio

„Můj systém Starlink je páteří ukrajinské armády. Celá frontová linie by se zhroutila, kdybych ji odpojil,“ napsal Musk v neděli na platformě X a dodal: „Jsem unavený z let masakrování kvůli pokračující patové situaci na Ukrajině, která nevyhnutelně prohraje. Každý, koho to opravdu zajímá, kdo opravdu myslí a opravdu rozumí, chce tento mlýnek na maso zastavit.“

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Platíte jen nepatrný zlomek nákladů

Na miliardářův příspěvek reagoval polský ministr zahraničí Radosław Sikorski: „Starlink pro Ukrajinu platí polské ministerstvo pro digitalizaci za cenu asi 50 milionů dolarů ročně. Odhlédneme-li od etiky vyhrožování oběti agrese, pokud se Space X ukáže jako nespolehlivý poskytovatel, budeme nuceni hledat jiné dodavatele.“

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE — Radosław Sikorski ???????? (@sikorskiradek) March 9, 2025

Musk se pak do něj pustil: „Buďte zticha, mužíčku. Platíte jen nepatrný zlomek nákladů. A neexistuje žádná náhrada za Starlink.“

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Bez Starlinku by Rusové byli na hranicích s Polskem

Ministr zahraničí USA Marco Rubio o svém polském protějšku napsal, že si vymýšlí. A dodal: „Nikdo nevyhrožoval odříznutím Ukrajiny od Starlinku. A děkujte, protože bez Starlinku by Ukrajina tuto válku dávno prohrála a Rusové by právě teď byli na hranici s Polskem.“

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink



And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw — Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025

Melon a synovo suché z nosu

V další diskusi se vyjádřila například ruská antropoložka Vasilina Orlova: „Možná by bylo dobré začít nahrazovat Starlink. Muskovy příspěvky a chování jsou čím dál znepokojivější. Na službách chlápka, který předváděl ‚podobu‘ nacistického pozdravu na jednom z nejvíce sledovaných světových jevišť a v posledních třech letech nepřetržitě zveřejňuje protiukrajinský obsah, není nic spolehlivého.“

It might be a good idea to begin replacing Starlink. Musk's posting and behavior are increasingly disturbing. There's nothing reliable about the services of the guy who threw "a likeness" of Nazi salute on one of the most attention saturated world's stages and continuously posts… — Vasilina Orlova (???????? ??????) (@vasilina_orlova) March 9, 2025

„Myslím si, že by se měla hledat náhrada za Starlink. Na cokoli, co se týká Muska nebo nové americké administrativy, se nelze spolehnout. A děkuji Polsku za podporu ukrajinské armády a lidu Ukrajiny!“ napsal Mykola, na Krymu narozený Ukrajinec, který chce žít svobodně.

I think a replacement for starlink should be sought today. Anything to do with Musk or the new US administration cannot be relied upon.

And yes, thank you Poland for supporting the UAF and people of Ukraine! — Mykola ???????????????????????????????????????? (@Atacms4Mykola) March 9, 2025

Další uživatel sítě X Elona Muska nekompromisně překřtil na „Melona“ a napsal, že „technologický broligarcha závislý na ketaminu a milující fašismus je hrozbou pro svobodu a demokracii“.

„Musk, nikým nevolený oligarcha, který poskakuje s motorovou pilou, si myslí, že může přednášet a urážet evropské vůdce jen proto, že jeho syn zasvinil Oválnou pracovnu suchým z nosu,“ rozčílila se jiná přispěvatelka.

