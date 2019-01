„Ciwe, to je parta.“ Marketingový expert si přečetl, co nového napsali u Bakaly o Zemanovi a jeho okolí. A nestačí se divit

Server iHNned.cz vlastněný miliardářem Zdeňkem Bakalou, přinesl informaci, že někteří lidé pohybující se kolem prezidenta Zemana vydělávají na exekucích a na byznysu s chudobou. Článek vzbudil značnou pozornost i na sociálních sítích. Do vzrušené debaty o článku se zapojil např. marketér Jakub Horák, který dopomohl k velkému volebnímu úspěchu Pirátům.

Inkasní nebo jinak řečeno vymahačskou firmu Credit management zná podle serveru celá řada lidí. Především ti, kteří jejím přičiněním přišli o střechu nad hlavou. Už v roce 2013 přitom vyšlo najevo, že akcie této firmy držel po nějaký čas v kapse i hradní kancléř Vratislav Mynář, který v roce 2006 držel dvě třetiny akcií společnosti a v roce 2011 jednu třetinu akcií.

„Firma si udržela i úzké napojení na prezidentskou kancelář. Akcionáři podniku, jehož obrat podle poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2016 činil téměř 24 milionů korun a zaměstnává 20 lidí, jsou Barbora Klouda Jestřábová, Kateřina Jestřábová a Vladimír Pavlík. První dvě jmenované jsou brněnské právničky, dcery známého advokáta Jiřího Jestřába, který je spolu se svým společníkem Richardem Tománkem největším sponzorem obou prezidentských kampaní Miloše Zemana a zároveň i významným sponzorem SPOZ,“ napsal server.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přímé výhody z kontaktů na Hrad mají nejen Jestřáb s Tománkem, kteří například poskytují kanceláři prezidenta právní služby za miliony korun. Vydělává na nich i minimálně jedna z Jestřábových dcer. Poté, co Zeman v roce 2013 nastoupil do úřadu, získala Klouda Jestřábová práci v právním odboru prezidentské kanceláře, ze které ale po čase odešla a stala se samostatnou advokátkou,“ pokračoval server.

Když si to přečetl marketingový expert Jakub Horák, rýpl si do „hradní party“. Prezident se podle jeho názoru obklopuje opravdu zvláštními lidmi. Jeden z prezidentových lidí byl napojen na vymahačskou firmu, jak se ukázalo v případě Mynáře, další nosí na mobilu obrázek ruského prezidenta Vladimira Putina, což platilo o prezidentovu poradci Martinovi Nejedlém, a třetí několik let marně hledal neexistující článek. Tato narážka nepochybně patřila hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi a jeho marnému hledání neexistujícího článku Ferdinanda Peroutky s názvem „Hitler je gentleman“.

„Ciwe to je parta – jeden těží v lánský oboře kámen, druhej vymáhá dluhy a provozuje lichvu, třetího sponzoruje podezřelá čínská firma, čtvrtej má na mobilu fotku Putina, pátej hledá článek...,“ napsal doslova Horák.

Lidé v diskusi pod příspěvkem konstatovali, že je to smutný obrázek Pražského hradu, když si uvědomíme, že další člen této skupiny „bleje na klenoty“. Prý je to všech „vychcanců král“.

V diskusi však zazněl i názor, že když měl uchazeč o prezidentský úřad Jiří Drahoš vysvětlit, jak zajistí, aby se kolem něj nepohybovaly podobné osoby, odpověděl prý „nevím“.

Psali jsme: Aktivisté zůstávají na střeše Kliniky. V noci jim prý musela být „ku*evská zima“ K Babišovi míří výzva: Oddlužit lidi, co neplatí nájem? Tak to ne! VIDEO Jen pro otrlé! Nové záběry z Kliniky. Smrad a DVD s Hitlerem. Přijeli i hasiči Nápad za všechny prachy. Vaše prachy. Ekonomka Šichtařová se zděsila, když si přečetla, co chystá ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp