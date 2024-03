„Člen ANO. Dvě děti.“ Šíří se o Pirátech před show ve Sněmovně

Hnusné a zavrženíhodné, s mafiánskými manýry. Tak komentoval předseda Pirátů Ivan Bartoš uniklý e-mail Andreje Babiše, ve kterém žádal svůj tým o „podklady“ na Jana Lipavského. Celá koalice se rozčilovala hlavně nad tím, že Babiš se zajímal, zda má ministr zahraničí děti. To bylo označováno právě za „mafiánské“ zatahování potomků do politiky. Internetem se však šíří důkazy, že podobné podklady, včetně těch na děti, rodinu a bydliště, si zjišťovali a sepisovali do tabulek sami Piráti. A už při nástupu Babišovy vlády v roce 2017.

Poslanecká sněmovna dnes bude rozebírat kauzu „Babišův e-mail“. Jde o jeden krátký text Andreje Babiše, který chtěl poslat svým spolupracovníkům, ale poslal jej omylem jinam. V něm se vyjadřoval značně expresivně o ministrovi zahraničí Janu Lipavském.

„Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ napsal svým spolupracovníkům krátce po Lipavského vystoupení u Václava Moravce před dvěma týdny.

„Příběh Izrael“ patrně mířil ke známým Lipavského kontaktům na palestinské organizace včetně těch, které mají velmi blízko k teroristům.

Psali jsme: „Chceme mír a Palestinu.“ Dokument Pirátů k Izraeli. A víc

Také se ptal, zda Lipavský umí jazyky a zda má děti.

Právě tento dotaz vyvolal ve vládní koalici největší pobouření, Babišovi bylo vyčítáno, že na Lipavského chce útočit přes jeho rodinu.

To ale Babiš odmítl. „Všichni tu mluví o válce a posílání našich vojáků na Ukrajinu. Proto jsem chtěl, aby mi kolegové zjistili, jestli pan Lipavský má také děti a umí si vůbec představit, jaký strach zažívají rodiče při představě, že by jejich děti musely do války,“ vysvětloval.

Za sprostý výraz v interní komunikaci se omluvil.

Konsolidujte mi je do tabulky...

Pirátská strana se za svého ministra postavila. „Honza Lipavský má pravdu: Babiš je hrozba pro bezpečnost Česka a navíc s mafiánskými manýry. To první je sakra nebezpečné, to druhé je ale hnusné a zavrženíhodné,“ tweetoval vicepremiér Ivan Bartoš.

Právě Piráti přitom na svém fóru již od roku 2017 provozovali stránku nazvanou: Rešerše- Babišova vláda- osoby.

„Ahoj, chtěl jsem požádat, zda by si někdo sám nebo v akčním týmu nevzal malinkatý úkol. Andrej Babiš bude představovat osoby, které navrhuje, resp. už bere do své menšinové vlády bez podpory. Někteří jsou již známí, každopádně zítra to bude ložený. Mohl bych požádat o krátkou objektviní rešerši (názorové ukotvení, předchozí či současné politické angažmá, spřízněnost s podnikateli, profesní historie, reference, kauzy) a tyto stručně v maximální objektivní formě zasdílel? Klidně zde. Budeme s tím dále pracovat. Asi tabulka a fotečky,“ vyzval předseda strany Ivan Bartoš s tím, že následně budou noví ministři náležitě prezentováni členstvu i veřejnosti.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

Úplně nejrychleji se začala „data“ hrnout na zvažovaného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, od jeho vystupování v pěvecké talentové soutěži po jeho práci pro Andreje Babiše na Ministerstvu financí.

Brzy došlo i na Karlu Šlechtovou, která se poté stala ministryní obrany.

„Ta, co je oddanou fanynkou Andreje a Zemana, bez zájmu o lidská práva (trochu problém pro vojáky, imho).

Ta, co je spoluvinna za nečerpání dotací a přesložité povolování staveb – asi nerelevantní pro armádu.

Ta, co bere za největší úpěch prosazení zákona o pohřebnictví a „právo na dřevěnou rakev“ – mimo morbidní vtípek asi irelevantní pro armádu.

Ale byla projektačka, takže schopná managementu, má zkušenosti z ciziny (nadhled, jak to funguje jinde),“ sepsal Pirát.

U Martina Stropnického, kandidáta na ministra zahraničí, známého svým manželstvím s herečkou Veronikou Žilkovou, jeden z Pirátů doporučoval začít rešerši „v Blesku“.

O vicepremiérovi a ministru životního prostředí Richardu Brabcovi si Piráti poskládali obrázek jak z médií, tak třeba i z obchodního rejstříku.

„Ke článku bych si dovolila komentář, že kolaps EIA u dálnic bych mu tak moc nevyčítala, zaspali také jeho předchůdci a celé je to hodně složité. Vyčítat by se mu daly úplně jiné věci,“ komentovala svou rešerši jedna ze členek. Nechali jsme ji v původní gramatické úpravě.

Ivan Bartoš v této diskusi vyzval, aby mu podklady na Brabce a další ministry „konsolidovali do tabulky“.

Některé si Piráti perlustrovali ještě předtím, než se ministry vůbec stali. Třeba Jiřího Mílka, který byl v první (půlroční) Babišově vládě ministrem zemědělství.

K Robertu Plagovi, který se nakonec skutečně stal ministrem školství, jeden ze sbírajících poznamenal, že je „zdrženlivý k inkluzi“, a doprovodil to zklamaným smajlíkem.

Jeden z pražských Pirátů navrhoval seznam rozšířit o nově jmenované ministerské náměstky a také ty, kteří ministerstva budou muset opustit.

A na úplný závěr kolektivní diskuse se dostali až k perlustrování Alexandra Babiše, mladšího bratra premiéra.

V průběhu debaty několikrát zaznělo, zda by se sebrané informace neměly přesunout do soukromého vlákna, kde by je neviděli všichni. Bylo to však zavrženo, „ať si novináři počtou“.

Ke stažení je i výsledná „konsolidovaná“ tabulka, například na ministra Richarda Brabce. Z ní se lze dočíst nejen podnikatelskou a politickou historii, ale rovněž si Piráti sepsali, že hovoří anglicky, francouzsky a rusky, žije střídavě v Praze a v Lovosicích a má dvě děti.

Pirátská „karta“ Richarda Brabce:

Docent Valeš: Dávat si dohromady informace je zcela normální

Podle docenta politologie Lukáše Valeše bychom ale zrovna toto neměli vnímat příliš bombasticky.

„Řekněme si na rovinu, že sběr informací je zcela standardní chování i v byznysu. Že se připravujete a dáváte si dohromady informace na partnery, a zejména na protivníky. Pokud tak činíte z otevřených zdrojů, tak je to zcela normální postup,“ říká Valeš pro ParlamentníListy.cz.

Na pováženou podle něj ale je, pokud si na politickou konkurenci třeba najmete agenturu. A zcela za čarou pak je, pokud k tomu zneužijete bezpečnostních složek státu.

„Bezpečnostní složky státu je možné zneužít, to jsme viděli za Petra Nečase. Ze světa známe aféru Watergate, která spočívala v tom, že zaměstnanci tajných služeb vnikli do kanceláří opoziční strany a tam hledali nějaké použitelné informace, a to bylo jednoznačně za čárou. Taky kvůli tomu nakonec musel odstoupit prezident Nixon,“ připomíná.

Ale také podotýká, že v době vlády hnutí ANO nevzniklo ani nejmenší podezření o zneužití bezpečnostních složek proti opozici. Až zpětně přišel Vít Rakušan při vysvětlování vlastního skandálu Dozimetr s historkou, že používal šifrovaný telefon od podnikatele Redla, protože se obával „bezpečnostní divize Agrofertu“.

Pozor, odhalení! V době sestavování vlády a přebírání moci od ANO jsme měli obavy z toho, že nás špehuje bezpečnostní divize Agrofertu. Když se mě teď na okolnosti ptá bývalá mediální divize téhož holdingu, volím formu „otevřené odpovědi“, aby nebylo sebemenších pochyb o tom, co… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 24, 2023

I nyní vládní koalice tvrdí, že Andrej Babiš se stal „bezpečnostním rizikem“. První toto slovo použil právě Jan Lipavský a v reakci na tento výrok poslal Babiš emocemi nabitý e-mail, ke kterému se díky shodě jmen s jedním pracovníkem štábu ANO dostal ekologický aktivista Rovenský, který jej předal novinářům.

Že Babiš představuje bezpečnostní riziko, poté považovali za nutné zopakovat téměř všichni koaliční politici.

Markéta Pekarová Adamová vidí nebezpečí třeba v Babišově populárním videu s kohoutem Silverem, který „nežere ukrajinské obilí“. Démonizace plodin ze země, které pomáháme, je podle Pekarové Adamové v podstatě šířením poplašné zprávy. „Časy plynou, ale metody zůstávají zrovna u Andreje Babiše stejné. To by nemělo být v dnešní době přijatelné,“ vzkázala předsedkyně TOP 09.

„Vytrvalá snaha o ohrožování bezpečnosti a západního ukotvení České republiky, metody připomínající minulý režim a zatahování dětí politických soupeřů do veřejného prostoru se nemohou stát normou. Proto svoláváme mimořádnou schůzi Sněmovny,“ tweetoval premiér Fiala.

„Souvisí to i s tím, jak například dává najevo náklonnost Robertu Ficovi,“ dodal ministr dopravy z ODS Martin Kupka.

Že by se na základě tohoto jednoho e-mailu stal Andrej Babiš bezpečnostním rizikem, je podle Valeše čirá politická propaganda. „Je to nová vlna Antibabiš. Asi pro ni není smysluplnější vysvětlení, než že vládní politici viděli u Václava Moravce průzkum jindy vstřícné agentury Kantar, který dával Andreji Babišovi nevídaných 39 procent, zděsili se a nenapadlo je nic lepšího než historky o bezpečnostním riziku, které šířili celých osm let vlád s hnutím ANO,“ poznamenává politolog.

Je to podle něj smutná ukázka politické nápaditosti současné pětikoalice, že je ani po tolika letech nedokáže napadnout nic jiného.

Valeš k tomu podotýká, že v bezpečnostních otázkách hnutí ANO s pětikoalicí a její „západní orientací“ drží basu a má k nim názorově velmi blízko. Pokud se vláda kvůli preferencím rozhodne démonizovat Andreje Babiše jako „Putinova agenta“, hrozí, že tato vstřícnost jednou skončí. A bude to s jejich vydatným přispěním.

„Ale oni jsou evidentně mimořádně nervózní a asi už to berou tak, že každá rána dobrá,“ krčí rameny docent Valeš.

Nová vlna „Antibabiš“

Markéta Pekarová Adamová na žádost koaličních poslanců svolala k tématu „Babišův e-mail“ mimořádnou schůzi Sněmovny.

O jejím konání spravil novináře předseda Pirátů Ivan Bartoš po jednání koaliční pětky slovy „schůze bude“. Právě Piráti ji požadovali.

Na rozdíl od všech mimořádných schůzí svolaných opozicí, které zase obratem skončily pro neschválení programu, se tentokrát očekává velmi živý průběh.

I hnutí ANO totiž o konání této schůze velmi stojí a jeho poslanci chtějí vládě říci své. V pondělí v podvečer bylo do rozpravy úterní schůze přihlášeno více poslanců z hnutí ANO než z celé koalice. Valeš si ale úplně nedokáže představit, co by mohlo být výstupem této schůze.

Ivan Bartoš vysvětlil konání mimořádné schůze jasně: „Podle Pirátů je zásadní, a budu v koalici prosazovat, aby se to potvrdilo nejlépe na mimořádné schůzi, kde se Sněmovna jasně vyjádří, že naše bezpečnost není samozřejmost. Že naším společným cílem je svobodná Evropa bez vlivu Putinova Ruska.“

Případné usnesení ve znění, že „Andrej Babiš je bezpečnostním rizikem“, či dokonce že „naše bezpečnost není samozřejnost“, by mohlo být gestem, ale praktický dopad by nemělo žádný.

Politolog si ale myslí, že o to koalici vůbec nejde. „Tady jde jen o propagaci nové vlny toho jejich programu Antibabiš. Budou to nejspíš velké salvy, budou se jej snažit vykreslit skoro jako spolupracovníka Putina,“ hádá politolog. Jaký efekt tento ohňostroj bude mít na voliče, je ale podle něj nejisté.

