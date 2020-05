„Co máte na sexu s tlustou?“ Policejní dobytek. Tomáš Zdechovský šel s pravdou ven. A podivnosti z Babišových sítí

Místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský byl prvním hostem nového internetového pořadu Promluvme si, který se snaží představit osobnosti z české politické scény i z osobnějšího pohledu. Zde hovořil například o tom, že Babišovy urážky typu „vlastizrádce“ jej vůbec neurážejí, ba naopak, od podvodníka je to pocta. Rozpovídal se ale také o nebezpečném pronásledování, které zažil na vlastní kůži. „Bylo mi vyhrožováno, ale policisté mi nevěřili, ponižovali mě, byli jako dobytek,“ popisoval svůj stalkingový příběh politik.

Pořad otevřelo téma parlamentních voleb, které Česko čekají v roce 2021. Podle Zdechovského budou pro naši zemi naprosto klíčové. „Buď bude pokračovat vláda oligarchů, neprůhledných zakázek, korupce a podvádění. Nebo se to tu změní jako na Slovensku, vrátí se právo, spravedlnost a občanská společnost do vedení tohoto státu,“ řekl Zdechovský. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 21004 lidí

Osobně by si nedovedl představit spolupráci s vládnoucím hnutím ANO, taková spolupráce je podle něj téměř nemožná. „Babišova rétorika a střet zájmů akorát vracejí Českou republiku na úroveň před rokem 1989. Řada věcí, které si tu dovolila jeho vláda, si nedovolí ani hodně nestabilní ‚banánové republiky‘,“ uvedl.

Právě premiér Andrej Babiš byl ten, kdo Zdechovského označil za „vlastizrádce“. Rozhodně to ale nevnímá jako tu nejhorší urážku, kterou kdy dostal. „Já to beru jako největší poctu. Od takového člověka to beru tak, že jsem dostal největší vyznamenání na úrovni Nobelovy ceny míru, kterou jsem jako demokratický politik mohl obdržet,“ pousmál se upřímně poslanec Evropského parlamentu.

„Nikdo jiný mě nemohl lépe takto označit. Babiš je člověk, co neustále lže, podvádí, není schopen přiznat, že je příjemce všech benefitů ze svých firem a zároveň do nich posílá dotace,“ vysvětlil Zdechovský, proč se jej Babišovy osobní útoky nijak nedotýkají.

Své řekl i k tomu, zda Evropská unie zakročila dobře v boji proti šíření koronaviru. „Evropská unie má málo kompetencí k tomu, aby proti němu zakročila. Na začátku nebyla EU téměř vidět, v současné době je ale velmi mnoho aktivit, které se komisaři snaží vyprodukovat,“ zmínil Zdechovský, podle kterého je Unie platformou pro spolupráci, na jejímž základě státy Evropské unie kooperují, to se podle něj ale nedalo v této době říct o České republice.

V souvislosti s tím hovořil i o fake news. „Když jste viděli v březnu, jak se objevily trollí farmy, obrovské množství účtů, které vznikly v březnu a v dubnu, aby začaly obhajovat vládu Andreje Babiše. V podstatě pod jakoukoli kritiku vždy přišly stovky účtů se zvířátky, nebo bez obrázků, a začaly vám tam nadávat,“ uvedl europoslanec. Považuje za velmi důležité nabudit demokratickou část společnosti, aby se tímto fenoménem začala zabývat.

V rozhovoru pro Český rozhlas Zdechovský zmínil, že akutním problémem je také násilí na mužích, ale nikdo jej neotevírá. Osobně zná ve svém okolí řadu mužů, kteří si násilím prošli. A nemusí jít ani o násilí fyzické, ale také psychické. Sám si takovou zkušenost prožil. „Sám jsem si prošel stalkingem, ale když jsem to šel nahlásit, tak mi policista říkal, že to není možné a že to není stalking. Musel jsem to tedy dokládat, že o stalking jde, že dotyčná si věci, které říká, fabuluje a vymýšlí si,“ vyprávěl politik.

Velmi jej šokovalo, že i přesto jej policista celou dobu jen ztrapňoval a ponižoval. „Dokonce se mě ptal, kolikrát jsem ji obtáhl, či neobtáhl, že tohle ta žena dělá. Tohle napatřilo vůbec do výslechu. Dokonce mi policista začal popisovat, jak vypadá ta žena fyzicky a co mám na tom, mít sex s tlustou ženskou,“ popsal průběh výslechu ve 21. století, kdy se ví, že stalking žen je zcela jiný než stalking mužů. „Muži napíší třeba tisíce SMS zpráv, ale žena to dělá fikaně. Vyhrožuje vám a napíše esemesku jednou dvakrát denně,“ poznamenal.

Celá záležitost pak měla soudní dohru: „Musel jsem to dotáhnout až na soud a ten soud jsem vyhrál. Žena musela ještě se svou kamarádkou, se kterou to dělala, zaplatit odškodnění,“ zmínil, že byl zároveň první muž v České republice, který takového soudního rozhodnutí v záležitosti stalkingu mužů dosáhl.

„Projít tímto martyriem s policisty, co vás vysloveně ponižují a chovají se jako dobytci, mi ukázalo, že ještě nejsme zralí tyto věci vlastně pojmenovat,“ uzavřel Zdechovský.

