„Dědek“ Babiš. To je strana důchodců! Ale opozice? Rozsekaný... Zkušená novinářka se vyřádila hlavně na ODS

Komentátorka a analytička serveru Echo24 Lenka Zlámalová byla hostem youtubera Standy na kanále Standashow. „Vy jste údajně člověk, který odhalil Babišovy dluhopisy. Jako jeden z prvních jste o tom informovala,“ uvedl Standa.

„Měla jsem to jako úplně první, já netrpím falešnou skromností, a vlastně pan premiér si na to naběhl sám. On vykládal v nějakém rozhovoru, jaké má příjmy a chlubil se, no tak já jsem vzala jeho majetkové přiznání, srovnala jsem ty dluhopisy s tím, jaké má příjmy a ukázalo se, že si na to nikdy nemohl vydělat,“ odpověděla Zlámalová. Prý to bylo velmi jednoduché odhalit a opravdu v tom nefigurují žádní tajní agenti. „Jenom nápad nevysedíš, musí vám to jakoby vždy secvaknout a on vlastně nebyl nikdy schopný vysvětlit, kde ty peníze na to vzal,“ dodala Zlámalová.

Problémem dle ní nejsou dluhopisy jako takové, ale problémem je prý to, že Andrej Babiš nikdy, dle Zlámalové, za dluhopisy zaplatit neměl. „Fakticky to byla falešná operace, která dneska, protože ty peníze jsou nezdaněny, teď jsme si tady povídali, než jsme začali vysílat, jak děláme daňové přiznání, jak všichni sbírají účetní doklady a lístky od čehokoliv, aby udělali daně, a Andrej Babiš má 90 nezdaněných milionů každý rok právě z těch dluhopisů, na které on sám půjčil firmě Agrofert. Takže on dneska říká, že celý svůj premiérský plat posílá těm samoživitelkám, ale on má devadesát milionů nezdaněných. Z toho by byla daň 20 %. Andrej Babiš v zásadě obírá stát o nějakých 15 milionů korun,“ dodala konzervativní komentátorka.

„Takže za ty peníze, které Andrej Babiš nezdanil by se už dávno mohl postavit nějaký pečovatelák nebo domov důchodců za těch několik let,“ poznamenal Standa. Zlámalová souhlasila a dodala, že i solidní škola by se z toho dala postavit. „On takhle jede už od roku 2012 pokud se nepletu, tak jako by to byly pěkné peníze… Si to znásobte. Je to každý rok 90 milionů a z toho zhruba patnáct milionů by šlo na daň. Jsou to docela pěkné peníze, který prostě na ulici nenajdete,“ upozornila.

Následně mluvil právě o podstatě korunových dluhopisů, neboť spousta lidí neví, o čem jsou.

Jako teoretická možnost byl korunový dluhopis v zákoně uveden už od roku 1993. Trh o ní věděl, ale nikdo se neodvážil fígl využít. Zdráhavost odboural v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a vydal korunové státní dluhopisy celkem za dvacet miliard. Zdůvodnil to vstřícností vůči drobným nákupčím, podmínkou ovšem bylo, aby si každý nakoupil aspoň za tisícovku. Tím otevřel stavidla, ukázal firmám či bankám, že se jednokorunového triku využít dá. Privátní sektor jásal, pro státní kasu to znamenalo propad v daňových příjmech. „Pokud tak postupoval stát, nejenže postup legalizoval, ale dal tomu dokonce punc jakési morality,“ říká partner oddělení auditorských služeb společnosti PwC Pavel Kříž. Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/babis-a-dluhopisy-finta-ci-nutny-kapital.A170202_153123_ln_domov_ele

„Když to řekneme jednoduše, tak to je výplata, kterou si Andrej Babiš posílá z Agrofertu?“ zeptal se Standa. „Přesně tak,“ souhlasila Zlámalová. „Andrej Babiš pravděpodobně fiktivně půjčil peníze Agrofertu, ten doklad se nikde nenašel, Agrofert mu za to platí ten úrok, který není úplně nízký, asi šest procent, a to je jeho výnos, ze kterého fakticky žije,“ vysvětlila Zlámalová. Tehdy si prý lidé mohli koupit dluhopisy Agrofertu, ale koupil si je pouze Andrej Babiš.

„U různých firem si to kupovali různí lidé. Ty korunové dluhopisy nebyly specialita Andreje Babiše. U Andreje Babiše ani není problém, že si to koupil. Problém je, že on za ně nejspíše nikdy tomu Agrofertu nezaplatil, že to jsou fiktivní peníze. Jak by řekl on špinavé peníze a fakticky je to ze špinavých peněz devadesát milionů korun každý rok,“ uzavřela téma Zlámalová, s tím, že spousta lidí má větší příjmy než 9 milionů měsíčně, ale musí ty peníze danit. On ten měsíční příjem nedaní. Stíhání Andreje Babiše nejspíše začne, až hvězda Andreje Babiše půjde dolů.

„A to je otázka, kdy půjde hvězda Andreje Babiše dolů?“ navázal Standa. „Problém této společnosti není Andrej Babiš. Problém této společnosti je to, že celé okolí je velmi slabé. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš nemá soupeře, nedokáže se mu nikdo postavit, tak samozřejmě je silný tak, jak silný je, a než se někdo takový najde, kdo dokáže dát dohromady těch třicet procent dalších hlasů, které jsou dneska rozbité mezi menší strany, tak Andrej Babiš bude mít svoje jisté. On je neuvěřitelným společenským fenoménem, který je v Evropě nevídaný.

On je jediný lídr skutečně důchodcovské strany. 52 % z generace 60+ volí Andreje Babiše. Představte si ten jeho jeden a půl milionů jeho voličů, 42 % z nich má nad šedesát let. Andrej Babiš má tuto klientelu, kterou velmi pečlivě obsluhuje neustálým zvyšováním důchodů, ukazuje jim koneckonců to, co po politicích chceme, že dělají práci pro nás, a pokud nikdo další nedokáže sdružit nějakou jinou skupinu, kterou přesvědčí, že hájí jejich zájmy, tak Andrej Babiš bude mít takovou sílu, protože ti starší voliči jsou strašně loajální,“ vysvětlila Zlámalová složení voličů Babiše.

Psali jsme: Analytička Zlámalová naštve všechny, co rádi nadávají na čecháčky: Čísla mluví jasně, naše štědrost roste ještě více než ekonomika

Sama novinářka vidí, že zde máme ve společnosti tzv. „autoritářský pruh“ a „svobodomyslný pruh“, jak tyto tábory Zlámalová nazývá. Do toho prvního prý patří ANO, SPD, KSČM či ČSSD. Do toho druhého prý vše ostatní, z nichž jsou některé strany konzervativní, a jiné liberální. Tyto tábory mají podobný počet voličů a hlasy se, dle ní, přesýpají uvnitř táborů. „Problém je, že na tom autoritářském křídle máte jeden balík pohromadě, těch 30 %, a v tom druhém je rozsekaný,“ dodala. Pokud zklame Andrej Babiš své voliče, tak bude růst ČSSD a KSČM. „Andrej Babiš je, to je docela legrační, ten, kdo vymazal z české politické mapy komunisty. To se vlastně nikdy nedařilo,“ pověděla.

„Nemáme žádnou hvězdu jako je Andrej Babiš, která by sebrala voliče těm ostatním. Já se obávám, když si projdete ty lídry a díváte se, jak to vypadá v těch různých věkových skupinách, tak největší hvězdou je Ivan Bartoš. Když se díváte na to, že u Pirátů je dneska velká část voličů ODS. Ono to zní trochu bizarně a Piráti jsou líčeni jako nějaká fríková strana pro voliče 20+ nebo těsně kolem 20, ale je to absolutní omyl. Oni vyhrávají ještě v kategorii 35 až 44 let. To je strašně zajímavý. To, že válcují i Babiše v těch nejmladších kategoriích, kde Babiše volí šest procent lidí, ale ono je to logický. Ukažte mi tady nějakého postteenagera, který bude volit s prominutím tohoto dědka. Nejde o věk, jde o postoj k životu. Ti voliči mezi Piráty a ODS jsou rozděleni ve dvou táborech, které kdysi obsluhovala ta ODS,“ míní Zlámalová.

„Koukal jsem na zprávy teďka v pondělí (minulé pondělí, pozn. red.), schvaloval se rozpočet a koukal jsem na ty mediální výstupy těch jednotlivých stran a vlastně strana, která vypadá mediálně nejvíc, aby ten schodek byl tak vysoký, tak byli Piráti, kteří tam měli několik vystoupení a SPD a ODS nic. Já jsem si říkal, jak to, vždyť toto je téma ODS, ne? Konzervativní pravicové strany?“ poznamenal Standa.

„Teď jste odpověděl na to, o čem jsem předtím mluvila. To, že Piráti jsou mediálně nejzdatnější z tohoto proudu, tak to je naprosto zřejmé. Oni umí to, co je rychlá reakce, mají to velmi dobře vyfutrované. Když už jsme se bavili o těch Babišových, já nechci zas vypadat jako nějaká fanynka Pirátů, zas mi bude někdo volat, ale když k tomu přistupuji jako politická analytička, tak když se podíváte, tak opravdu oni jsou skvěle připravení, mají výborné argumenty, koneckonců všechny ty věci kolem Čapího hnízda i kolem dluhopisů i kolem střetu zájmů... – prostě ti Piráti jsou schopni napsat ty věci do Bruselu, je to výborně odborně připravené, je to nápadité, je to dobře odpracované, je to prostě lepší opozičně. Tu opoziční práci dělají lépe, a to já nejsem jejich velký fanoušek,“ vyřkla Zlámalová.

Standa se jí zeptal, že by jí měla být bližší ODS, že je přeci konzervativní. „Já jsem kulturně v těch věcech určitě konzervativní, a pokud jde o ty ekonomické věci, tak jsem libertariánka,“ zhodnotila se Zlámalová.

A taky řekla, že jí samotné těch 500 miliard dluhu nevadí, že doba byla či je taková. Nakonec, že každý měsíc vyprodukuje republika hodnotu necelých 500 miliard, tak když republika tři měsíce stála, tak je jasné, že tu jsou škody. Rozhodně však není třeba škrtat, jak to bylo po krizi z roku 2008, kdy jsme se prý „díky“ škrtům propadli do dvojnásobné recese. „V těch recesích, kdy se lidé mají špatně, což se měli, tak většinou začnou hledat viníka, kdo za to může, a z toho vznikla celá ta protikorupční hysterie,“ myslí si.

Jinak, co se týče ekonomické krize, tak ta nás, podle ní, zastihla ve velmi špatné době. „My jsme země, která je extrémně, opravdu extrémně, jak je Andrej Babiš extrémně závislý na důchodcích, my jsme země, která je extrémně závislá na Německu a na jediné branži, a to jsou auta. Auta měla obrovský problém před koronakrizí, celé to zelené tažení proti autům se samozřejmě odráželo v tom, že lidé si začali velmi dobře promýšlet, jestli si auto koupí, protože si řeknete, no dobý, teď si koupím nového diesela, bude mě to stát tolik a tolik peněz, ale za dva roky mě s ním nepustí nikam do města? To jsou přece peníze, které dneska nechci dávat – a prodej aut se propadl o 47 %. My tu máme obrovský problém, který ale vznikal už před tou koronavirovou krizí, a teď nás to setnulo,“ sdělila Zlámalová.

Psali jsme: Babiš pryč nepůjde. To by musel přijít zázrak. Třeba jako... Toto prozradila Lenka Zlámalová

„Tak to je škoda, že nevyrábíme díly pro Teslu třeba,“ zareagoval Standa.

„Víte, co je největší škoda? Že nevyrábíme, a ono se to strašně... jak jsem takový optimista svým založením, tak ona ta koronakrize ukázala, že vlastně jsme možná ekonomicky mnohem více vyspělejší zemí, než se zdá, že se tu najednou začalo ukazovat, kolik tu máme skvělých vědců, kteří jsou schopni dělat ty biotechnologie, tu farmacii. Koneckonců ten nejnadějnější lék na ten covid-19, remdesivir, je fakticky český výrobek nebo český vývoj, to vyvinul pan Cihlář, který pracoval v tom Ústavu organické chemie a biochemie, odkud pochází pan profesor Holý, to je ten pán, co vymyslel léky na AIDS a na některé druhy rakovin. Teď sledujete, že je tu obrovské podhoubí těch doktorů a biochemiků, co pochodovali médii a najednou bylo vidět, že máme obrovskou základnu pro tyto obory, ve kterých se fakt vydělávají velké peníze ve světě, a že při troše snahy bychom se mohli stát Švýcarskem... a místo toho, aby vláda začala tyto firmy cíleně vyhledávat, takový to co mají Američany, to znamená, že přednost dostávají americké firmy třeba u veřejných zakázek, tak my jsme místo toho, abychom tu nakoupili české nanoroušky, tak jsme tady vítali ty antonovy z té Číny,“ řekla Zlámalová.

