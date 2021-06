„Demagogie!“, „To snad nemyslíte vážně“, „Myslím!“ V ČT to vřelo. Vojtěch Filip a Petr Fiala se poprali

Václav Moravec chtěl slyšet od předsedy Sněmovny a místopředsedy ANO Radka Vondráčka, předsedy ODS Petra Fialy a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, co říkají na nový volební průzkum, podle kterého by ČSSD získala jen tři procenta hlasů. Poté se pustil do Vondráčka, že nesplnění předvolebních slibů ANO přivedlo voliče právě ke Šlachtovi. Mezitím došlo na slovní bitku mezi Vojtěchem a Fialou. „To je demagogie,“ pálil Fiala do Vojtěcha Filipa ve věci vyhlašování nedůvěry vládě.

Václav Moravec položil na stůl nový průzkum, který ukazuje, že by volby vyhrála koalice Pirátů a Starostů s 26 procenty hlasů. Nově by se ve Sněmovně objevilo hnutí Přísaha Roberta Šlachty s pěti procenty hlasů. Ukázal to průzkum společnosti Kantar pro ČT, podle něhož sociální demokraté dostanou ve volbách přibližně tři procenta, a ze Sněmovny tak vypadnou.

Druhá je pravicová koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09; získala by 21,5 procenta hlasů voličů. Hnutí ANO Andreje Babiše by skončilo třetí, s 20 procenty.

Čtvrté je hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury s 10 procenty hlasů, komunisté by získali 5,5 procenta a Šlachta se svou Přísahou pět procent.

Filip věří, že komunisté nakonec získají víc hlasů. V posledních volbách do Sněmovny měli přes 7,7 procenta a věří, že letos skončí podobně. Pokud by se tak nestalo, považoval by to za neúspěch.

Rovněž zdůraznil, že na listopadovém sjezdu už se nebude ucházet o post předsedy KSČM.

Vysvětloval také, proč komunisté odešli ze sálu při vyslovování nedůvěry vládě Andreje Babiše. Komunisté prý už vládě nevěří a svůj postoj vyjádřili odchodem ze sálu.

A Fiala se neudržel.

„Komunisté tady opět lidem lhali a předvádějí to, co předvádějí pořád dokola. Komunisté řekli, že tuto vládu už nepodporují, ale kdyby to byla pravda, tak aktivně hlasují pro vyslovení nedůvěry. A komunisté ukázali, že vládu podporují,“ upozornil Fiala.

Filip se okamžitě ohradil a vyčetl pravicové opozici, že s komunisty nejednala. „To je jejich problém, oni toho chtěli dosáhnout, nejednali, a toto je výsledek,“ zdůraznil.

A Fiala znovu vypěnil.

„To je demagogie, kterou tu od komunistů posloucháme už sto let. Letos už to bude sto let. Tady je to tak, že když je vyvoláno hlasování o nedůvěře, tak jí buďto vyslovíte nedůvěru, nebo ji podporujete. Vy jste prostě vládu podrželi u moci,“ vypálil Fiala.

„To snad nemyslíte vážně,“ kroutil hlavou Filip.

„Myslím to vážně,“ odvětil Fiala.

Moravec poté znovu obrátil pozornost svých hostů k volebnímu průzkumu a ptal se Vondráčka, zda si je vědom toho, že ANO nenaplnilo některé své předvolební sliby v boji s korupcí, a z toho teď těží Robert Šlachta se svou přísahou.

„Já myslím, že je to spíš daň za vládnutí v koalici. Za mnou je tolik zákonů,“ volal ve studiu Vondráček.

Došlo i na kauzu Dominika Feriho. Fiala zdůrazňoval, že koalice SPOLU se k tomu postavila čelem a Dominik Feri opustil své politické funkce i TOP 09. „Vezměte si z nás příklad ve vašich kauzách,“ obrátil se na Vondráčka.

Filip přesto na Fialu uhodil. „Já jsem čekal, že tu pan předseda Fiala odsoudí ta slova Karla Schwarzenberga, protože já nevím, jak by reagoval, kdyby šlo o jeho dceru,“ ozval se Filip.

Fiala se okamžitě ohradil, že toto je podpásový útok, protože tady jde o to, že se k celé kauze koalice SPOLU postavila čelem. „A slova Karla Schwarzenberga, to nemusí nikdo vysvětlovat. On je taková osobnost, že je má vysvětlit sám,“ zdůraznil Fiala.

Pánové věnovali pozornost také covid pasům. Shodli se na tom, že politici musejí najít shodu, protože lidé chtějí cestovat. „Je to pro lidi,“ volal ve studiu Fiala.

Vojtěch Filip i Radek Vondráček mu dali za pravdu. Vondráček však jedním dechem dodal, že jakoukoli dohodu na covid pasu zatím ve Sněmovně blokuje SPD Tomia Okamury. „Doufejme, že nakonec ve Sněmovně zvítězí ti rozumnější,“ vyjádřil naději Vondráček s tím, že snad SPD zákon nakonec nezablokuje.

Moravec poté debatní výhybku přehodil k výběru nového nejvyššího státního zástupce.

Vondráček Fialovi okamžitě vyčinil.

„Já jsem tady poslouchal pana předsedu, jak to tady erudovaně říkal, ale prostě to bylo úplně špatně. To se nepolitizuje,“ rozčiloval se předseda Sněmovny.

Fiala ihned kontroval, že tady máme situaci, kdy je premiér České republiky trestně stíhanou osobou a už to vytváří jistý tlak.

Vojtěch Filip nenechal na Pavlu Zemanovi, který odchází z úřadu 30. června, nit suchou.

„Pan Pavel Zeman nebyl nejvyšší státní zástupce. Za jeho fungování se promlčely všechny privatizační kauzy od roku 2013 až do dnešního dne. My jsme proto prosazovali usnesení, že se tady staly zločiny v privatizaci, a ty nebyly stíhány,“ rozčiloval se předseda komunistů s tím, že Zeman byl hlavou státního zastupitelství, a státní zástupci měli stíhat privatizační zločiny, pokud k tomu policie zjistí důkazy.

„Já si myslím, že je legitimní, aby tady byl právní stát. Aby si tady lidé nemohli myslet, že když něco ukradli státu, tak se to nebude vyšetřovat a že to zůstane tak,“ rozčiloval se dál Filip.

„Promiňte, proto se tady bavíme i o kauze Andreje Babiše (ANO),“ ozval se Moravec.

Filip zdůraznil, že nemá nic proti prošetření tohoto případu. Současně dal najevo, že model se svěřeneckými fondy, který Andrej Babiš využil, nepovažuje za nejlepší. Jedním dechem však dodal, že tyto svěřenecké fondy jsou součástí občanského zákoníku, který připravila vláda ODS, TOP 09 a Lidem.

Poté znovu zdůraznil, že je třeba stíhat privatizační zločiny.

Moravec přehodil výhybku k ekonomické situaci Česka a k nápadu premiéra Andreje Babiše zmrazit platy politiků. Vondráček upozornil, že se to možná nepodaří projednat.

Fiala prohlásil, že Babišův návrh ještě neviděl, ale už teď ho považuje za hru. „Tohle není hlavní problém státního rozpočtu,“ řekl předseda ODS. Když už by se měla vést debata o platech politiků, ty se podle Fialy mají odvíjet od platů ostatních lidí v České republice. Fiala podle svých vlastních slov nemá radost z toho, když takto politici sami rozhodují o svých platech.

Filip prozradil, že komunisté Babišův návrh podpoří.

