„Do vězení.“ Olympionik David Svoboda čelí drsné hrozbě

Slova bývalého moderního pětibojaře a olympijského vítěze Davida Svobody o tom, že Rusko možná není agresor v konfliktu na Ukrajině, vyvolala bouři. Svobodův názor odsoudila například ministryně obrany Jana Černochová (ODS), podle šéfredaktora deníku FORUM24 Jiřího X. Doležala patří Svoboda za svá slova do vězení, protože schvaluje genocidu na ukrajinském obyvatelstvu. To, jaké nebývalé kritice čelí Svoboda za svoje slova, nechápe bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který to považuje „za smutné čtení“.

Svoboda ve středu v České televizi obhajoval kroky Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil návrat ruských a běloruských sportovců na sportovní pole. Podle Svobody totiž politika do sportu nepatří.

„Už před rokem, když začal konflikt na Ukrajině, tak Mezinárodní olympijský výbor doporučil nezvat Rusy i Bělorusy a funkcionáře i politiky na sportovní akce, a tak dále. Český olympijský výbor to doporučení podpořil, já jako zástupce sportovců jsem se zdržel hlasování, a to proto, že si myslím, jsem přesvědčen, já osobně, že politika do sportu filozoficky nepatří. To, že tam prakticky dávno je, že naše předchozí generace i ta současná sport před politikou neubránila, to je smutný fakt,“ prohlásil Svoboda, jak informuje server Irozhlas.cz.

„Co se týče úplně konkrétní otázky, jestli tedy Rusové a Bělorusové na olympiádu nebo do kvalifikací patří, můj osobní názor je v souladu i s tím, jak vlastně otočil Mezinárodní olympijský výbor během toho roku, a aktuálně doporučuje účast Rusů a Bělorusů, protože funkcionáři dobře vědí, že není možné účast zakázat, a neporušit tím v podstatě všechny dokumenty, ke kterým se zavázali,“ dodal Svoboda, že aktuální doporučení MOV o návratu ruských a běloruských sportovců považuje za správné.

S tím ale nesouhlasí třeba ministryně obrany Jana Černochová, která nechápe, jak toto může pronést sportovec, který je zároveň členem Armádního sportovního centra Dukla. „Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou Ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat,“ reagovala Černochová na twitteru.

Na vlastní oči jsem viděla, co Rusko páchá za zvěrstva. Ne! Není normální, aby ruští a běloruští sportovci jeli na olympiádu, na kterou Ukrajinci nepojedou, protože brání svou vlast nebo je zabili. Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat!https://t.co/gLsIulefKO pic.twitter.com/ZbZWpaperm — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 29, 2023

Od Svobody se prostřednictvím Černochové distancovalo i Ministerstvo obrany. „Ukrajinští sportovci umírají za svou vlast a nikdy už na olympiádě nebudou moci svou zemi reprezentovat. Je nemorální a ohavné umožnit účast na olympijských hrách sportovcům Ruska a Běloruska. Je to výsměch mrtvým ukrajinským sportovcům a všem obětem barbarského Putinova útoku na Ukrajinu,“ uvedla Černochová na stránkách Ministerstva obrany, které nadále nesouhlasí s účastí ruských a běloruských sportovců na olympiádě.

K tématu se jako tradičně vyjádřil i bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který je dlouhodobým kritikem účasti ruských sportovců ve kterémkoliv sportu. Podle Haška by měl Svoboda za svá slova nést veškeré následky. „Takže pan Svoboda (zástupce komise sportovců) podpořil účast sportovců v ‚našich‘ soutěžích. Má na to právo. Je třeba ovšem říci, že tím podpořil ruskou propagandu (reklamu na) války, zabíjení a zločinů včetně genocidy na ukrajinských dětech a musí za to nést veškeré následky,“ má jasno Hašek.

Takže pan Svoboda (zástupce komise sportovců) podpořil účast ???? a ???? sportovců v “našich” soutěžích. Má na to právo. Je třeba ovšem říci, že tím podpořil ruskou propagandu (reklamu na) války, zabíjení a zločinů včetně genocidy na ukrajinských dětech a musí za to nést veškeré následky https://t.co/pXqS34TePt — Dominik Hasek (@hasek_dominik) March 29, 2023

Redaktor deníku FORUM24 Jiří X. Doležal si dokonce myslí, že následky by měly být až v trestněprávní rovině. Doležal tak reaguje na pokračování rozhovoru Davida Svobody v ČT, kde bývalý olympionik mimo jiné zpochybnil, kdo je ve válce na Ukrajině agresorem. „Pokud by celospolečensky, celosvětově byla shoda na tom, že konkrétní sportovci by se účastnit neměli, tak je to v pořádku. Když se na tom všichni shodnou, jako například po II. světové válce, tak proč ne. Ale takovou situaci my tady nemáme. Ten válečný konflikt stále probíhá a jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda. Máme spoustu informací, někdy protichůdných,“ přemítal Svoboda a uvedl, že rezoluce OSN, která většinově odsoudila Rusko jako agresora, může být mýlka.

„Může to být klidně mýlka. Já to nevím a nechci to rozhodovat. Nemám ambici to rozhodovat. Každopádně: Třeba co se týče komisí sportovců, celosvětově, tak na té konferenci například asijské komise sportovců nebo africké komise sportovců stojí za účastí Rusů a Bělorusů na olympiádě. To je podstatná část světa, to znamená, že Evropa není jednoznačná, v Evropě není shoda, takže na základě těchto faktů jaksi zaujímat nějaké plošné jednoznačné stanovisko by bylo chybou, podle mého názoru,“ dodal Svoboda.

Podle Doležala tím zpochybňuje genocidu na ukrajinském obyvatelstvu a měl by stanout před soudem. „Pan Svoboda jednoznačně, nepochybně a nepopiratelně zpochybňuje ruské válečné zločiny. Popírá, že ruská armáda vtrhla s tanky na území sousedního státu, okupovala část jeho území, vraždila, mučila a znásilňovala civilisty včetně dětí a dopustila se hned celé řady válečných zločinů. Putin je shledán Mezinárodním soudem v Haagu válečným zločincem. Dle Svobody však tyto zločiny ‚můžou být klidně mýlka‘. Ne, nemohou,“ reagoval Doležal a mimo jiné vyzval, aby Svoboda byl okamžitě zbaven armádní uniformy a jako „každý jiný popírač genocidy, jako každý obyčejný neonacista popírající holocaust“, stanul před soudem.

To, co se strhlo v mediálním prostoru po Svobodových slovech v ČT rozesmutnilo bývalého hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. „Česká republika aktuálně v kostce. Smutné, velmi smutné čtení,“ napsal Hašek na facebooku s odkazy na řadu negativních komentářů na Svobodovy výroky.

Svoboda se mezitím snažil na facebooku svá slova uvést na pravou míru a omluvil se, že jeho slova byla „nemotorná“ a že „není na špatné straně“. Snažil se dle svých slov jen uvést, že sdílí postoj MOV o povolení účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě.

„Mrzí mě, že dlouhodobě není dodržována například Olympijská charta a další závazné dokumenty. Mým záměrem bylo především prezentovat neutrální stanovisko Komise sportovců ČOV, podložené výsledky dotazníku, provedeného mezi českými sportovci. V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců, a aby politika do sportu co nejméně zasahovala,“ vysvětloval znovu Svoboda.

„Bohužel, některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi prosím ten úlet a nezlobte se na mě,“ sypal si popel na hlavu.

Podle právníka Tomáše Tyla tím Svoboda jen potvrdil, že aktuálně jsou ve společnosti povoleny jen některé názory a za ty ostatní se trestá, spustí se mediální lynč a dotyčný člověk je dehonestován. I proto podle Tyla Svoboda „odvolal“.

„Včera jsem tady od mnohých četl, jaký je David Svoboda hrdina, že řekl svůj názor. Já vždy s hodnocením takových výroků čekám aspoň do druhého dne, abych měl jistotu, že dotyčný to po zhasnutí kamery neodvolá. No, odvolal... Hele, já ho chápu, je olympionik na vrcholu svých sil a rád by si ještě zasoutěžil,“ uvedl Tyl, ačkoliv Svoboda již kariéru ukončil.

Tyl přirovnává situaci s jediným možným názorem k totalitě, jaká zde panovala za komunistů. „Houby demokracie. Demokracie bez svobody a svoboda bez cti není žádnou demokracií a svobodou. Když jdeš vyjádřit názor sportovců, pak na tebe zaklekne ministerstvo a ty ještě ten stejný večer musíš provést veřejnou sebekritiku a vykládat, že jsi neměl svůj den... – odporné, hnusné, bolševické. Obyčejná normalizační bažina – řád a klid. Kdo vybočí z řady, končí,“ hřímá Tyl.

