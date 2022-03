„Energetická tsunami se na nás řítí“, neudržel se Havlíček. Jurečka už připustil daňové úlevy

reklama

V první hodině Partie se setkali ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), poslanec Jaroslav Bašta (SPD), poslanec Karel Havlíček (ANO) a europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Věnovali pozornost pokračující ruské agresi vůči Ukrajině.

Jurečka začal zostra.

„Musí přijít ještě další pokračování v těch sankcích, v těch ekonomicko-hospodářských sankcích. Nejen na úrovni státu, ale také nadnárodních společností, tak aby bylo putinovskému režimu jasné, že nemůže zabíjet děti a nazývat to mírovou operací. Dana Drábová (ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) napsala, že se zhroutil svět. Prostě na jaderné elektrárny se nesahá,“ zdůraznil Jurečka v narážce na fakt, že ruští okupanti ostřelovali a následně obsadili největší jadernou elektrárnu v Evropě. V Záporoží.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je třeba si uvědomit, že v roce 1945 tady osvobozovali naši zemi především ukrajinští vojáci, kteří byli součástí tehdejší Rudé armády, takže my jim to dlužíme,“ vysvětloval v narážce na tzv. Ukrajinský front dále Jurečka, proč Česko pomáhá ukrajinské vládě v boji s ruskými agresory.

Odsoudil řeči Vladimira Putina o údajné denacifikaci Ukrajiny. Připomněl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má židovské předky.

Vondra k tomu poznamenal: „Takhle se naposledy choval Hitler na Ukrajině, a ti starší si to pamatují. Takže takhle se dají řeči o té denacifikaci úplně obrátit.“

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Vondry je na čase přitvrdit vůči Rusku jak ekonomicky, tak vojensky. Tím prý nechtěl říct, že se má NATO přímo zapojovat do konfliktu. „To NATO správně odmítlo,“ zdůraznil Vondra. Úkolem Západu teď podle europoslance je, poslat Ukrajincům co nejúčinnější zbraně, aby Ukrajinci mohli efektivně bránit svou zemi.

Bašta volal po co nejrychlejším ukončení konfliktu. „Pokud toto bude pokračovat ještě 14 dní, tak riziko konfliktu s některým ze států NATO se extrémně zvýší,“ varuje Bašta. Pokud by k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu vedlo dodávání zbraní Ukrajině, pak prý nemá Bašta nic proti.

Havlíček zdůraznil, že ANO se jednoznačně postavilo za vládu Petra Fialy ve věci pomoci Ukrajině. Upozornil však, že českým občanům bude nutno opravdu pomoci v energetické krizi. V krizi, kdy rostou ceny pohonných hmot, ropy, plynu, prakticky všeho. „To je skutečně energetická tsunami, co se na nás řítí,“ zahřmělo od Havlíčka. Jedinou cestu vidí v plošné pomoci všem, ať už odpuštěním DPH na energie nebo poplatku za obnovitelné zdroje.

Upozornil také, že dokud Západ odebírá Putinův plyn, v podstatě mu ponechává v ruce nejsilnější ruskou ekonomickou zbraň.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jurečka před kamerami ujistil, že vláda hledá cesty, jak občanům pomoci, a jednou z možností je i odpustit část daní u paliv.

Bašta vystartoval na české prodejce paliv. „Tohle, co se teď děje, je čirá spekulace lidí, kteří na tom vydělávají, protože ropa, která se prodává teď, byla ještě za staré ceny. V okamžiku, kdy ropa zlevňovala, se to u konečných zákazníků projevilo za šest týdnů,“ zaznělo do Bašty.

Bc. Jaroslav Bašta SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem Bašta dodal, že by byl nakloněn poslat Ukrajině další zbraně, pokud by to přispělo k co nejrychlejší deeskalaci napětí a k ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Vyzval také vládu, aby si pod křídla vzala zásobníky zemního plynu a aby se starala o jejich naplnění.

Havlíček obrátil pozornost diváků k ekonomickým tématům. Poukázal na to, že je potřeba pomáhat ukrajinským uprchlíkům. A na nutnost pracovat se stále rostoucími cenami energií, což vládu donutí zásadně přehodnotit rozpočet na rok 2022. „Pojďme si férově přiznat to, že tento rozpočet už je mrtvý a pojďme si říct, co budeme dělat,“ řekl Havlíček.

Jurečka s Vondrou uznali, že rozpočet bude třeba přepracovat, ale shodli se na tom, že teď je zapotřebí rozpočet co nejrychleji schválit, aby skončilo rozpočtové provizorium, které např. svazuje ruce krajům. Stejně tak se shodli na tom, že bude nutno reagovat na energetickou situaci a v EU jednat např. o změnách systému emisních povolenek.

Ministr Jurečka obrátil pozornost speciálně k válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

„Pomáháme, protože jsme lidé. Je možné, že to bude i v řádu půl milionu lidí. Pamatujeme na děti, pamatujeme na lidi s různým postižením, pamatujeme i na to, že to jsou Ukrajinci, takže spousta těch vydávaných materiálů je v ukrajinštině. Můžete nás kritizovat, ale já si myslím, že Česká republika v tuto chvíli dělá maximum možného a já jsem na to hrdý,“ zdůraznil Jurečka.

Vláda podle něj myslí i na to, aby nebyly ohroženy české děti a české rodiny.

Vondra po reklamní pauze konstatoval, že se nesmíme nechat ovlivnit Putinovou snahou vyvolat strach např. tím, že ostřeloval největší jadernou elektrárnu v Evropě, záporožskou jadernou elektrárnu

„Náš systém je funkční, funguje, a je podle mě nesmysl dělat nájezdy na lékárny a kupovat si jód,“ pravil Vondra.

Havlíček ještě jednou uhodil na Rusko. „Rusko se teď posouvá o 30 let zpět, ale s jedním rozdílem. Před třiceti lety svět Rusku fandil. Dnes se svět k Rusku otočí zády, a to se z toho bude dostávat dalších dvacet let. Takže v součtu to jsou dvě ztracené ruské generace. To je to, co Putin způsobil,“ zdůraznil Havlíček.

Poté se hosté shodli na tom, že kdyby došlo na nejhorší a Vladimir Putin by se nespokojil s napadením Ukrajiny a šel by dál, tak by se i Češi hrdě postavili na obranu své vlasti. Stejně jako to teď dělají Ukrajinci. Podle Vondry je chování Ukrajinců inspirativní. „Vezměte si, že tady se pořád vedou debaty, jestli jsme se měli v roce 1938 bránit. Oni se brání,“ zvolal Vondra.

Bašta poukázal na to, že Rusové jsou překvapení tím, jak se Evropa dokázala sjednotit.

„Rusové jsou šokovaní tím, jak se proti nim sjednotila celá Evropa. Já sleduji některé debaty a tady je třeba návrh oligarchy Děripasky, aby byla Moskva opuštěna, aby se hlavní město Ruské federace přesunulo někam do Novosibirska, aby Rusko rezignovalo na to, že je evropské a aby se soustředilo na spolupráci s Čínou. Pak by vzniklo něco jako nová čínská zeď mezi Západem a Asií. Ale Putin to odmítl. Jen rozhodl o přesunutí některých úřadů dál od hranic. Oni dělají něco, co jsme my dělali po roce 1989, když jsme některé úřady přesouvali do Brna,“ poznamenal Bašta.

V závěru debaty Jurečka, Bašta i Havlíček oznámili, že půjdou na předávání státních vyznamenání na Hradě příští týden. Aby ukázali, že česká politická scéna je momentálně jednotná.

