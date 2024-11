„Eskalační žebřík.“ Od hrozeb k prvnímu užití atomovky. Kolem „nové ruské rakety“ je živo

Generál ve výslužbě Ryan poznamenal, že odpálení balistické střely schopné nést jadernou hlavici na město Dnipro na Ukrajině bylo především politickým gestem, kterým se Putin snaží říct, že Západ eskaloval napětí, když Ukrajincům dovolil použít rakety dlouhého doletu proti cílům v Rusku a on jako ruský prezident jen musel reagovat.

„Dalším důvodem, proč mohl Putin použít tuto zbraň, je to, že se mohl rozhodnout, že kromě chřestění jadernými šavlemi potřebuje ještě něco udělat, aby ovlivnil americké (ale i evropské) politické rozhodování o budoucnosti války, o podpoře Ukrajině a případná jednání. … Použil zbraň s dostřelem přes 5000 kilometrů, kterou lze tedy použít proti téměř jakémukoli cíli v Evropě a ve Spojeném království. Je to zpráva Evropě, nejen o jejich podpoře Ukrajině, ale také o schopnosti a ochotě Ruska ovlivňovat politiku související s obranou a bezpečností daleko za hranicemi Ukrajiny,“ poznamenal Ryan.

A quick, strategic assessment of Putin's use of the Oreshnik missile in a strike against #Ukraine. In short, this was a political strike not a military one. 1/10 ?? pic.twitter.com/WgSmxQsRFU