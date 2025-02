„Evropa potřebuje pravdu.“ Fico v USA slíbil velké změny

Fico svou promluvu k republikánům začal připomínkou jednoho československého vojáka, který se narodil na Slovensku.

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13419 lidí

Fico republikánům prozradil, že se byl poklonit na Arlingtonském hřbitově všem americkým vojákům, kteří položili své životy ve druhé světové válce. Vysloužil si tím potlesk.

„Dámy a pánové, 80. výročí konce druhé světové války můžeme oslavit zastavením nesmyslného zabíjení Ukrajinců a Rusů na Ukrajině. Energie a odhodláním, se kterými se váš prezident Donald Trump zapojil do mírového procesu na Ukrajině, jsou obdivuhodné. Pro svou přímočarost a pravdomluvnost má v Evropě mnoho příznivců. Můj dobrý přítel, maďarský premiér Viktor Orbán, si nedávno stěžoval, samozřejmě s úsměvem na tváři, že se už roky snaží nastavit zrcadlo Evropské unii a že je to velice pomalý proces. A potom přijde Donald Trump a podaří se mu to v průběhu několika dní. A když dovolíte, já se dnes přidávám k této stížnosti Viktora Orbána,“ nechal se slyšet Fico, který si vysloužil další potlesk přítomných republikánů.

A hned pokračoval.

„Pokud něco dnes Evropa potřebuje, tak je to pravda. A pokud existuje něco, co potřebuje ještě víc, tak je to různorodost názorů a respektování těchto názorů. Politika jediného správného politicky korektního názoru nás ničí a má vážné praktické důsledky. Pokud jdete proti proudu, jste vyloučeni a potrestáni,“ konstatoval Fico a hned dal jeden konkrétní příklad.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 59% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 27342 lidí

Poté se v myšlenkách vrátil na Ukrajinu a zastal se Ruska. Konstatoval sice, že vpád ruské armády na svobodnou Ukrajinu sice byl porušením mezinárodního práva, ale jedním dechem dodal, že Rusko pro tento svůj krok mělo „vážné bezpečnostní důvody, protože bylo dlouho zavádějícím způsobem informováno o rozšiřování NATO“.

A když už válka vypukla, dala se podle Fica i rychle ukončit. Jenže to by se většina států EU, mimo Maďarska a Slovenska, nesměla shodnout, že je třeba tuto válku využít k oslabení Ruska. Přesně to chtěla podle Fica EU udělat. Oslabit Rusko. „Ukrajina se stala obětí této špatné strategie,“ volal do sálu Fico.

Podle slovenského premiéra je však zřejmé, že oslabení Ruska se nepodařilo dosáhnout. Ani po třech letech války, ani za pomoci celé řady sankcí. Fico prý od začátku tušil, že se to nepodaří a od počátku podporoval všechny možné mírové iniciativy. „A za odměnu jsem byl označen za ruského agenta,“ poznamenal. „Slovo mír se v Evropě v posledních třech letech prakticky nepoužívalo,“ postěžoval si Fico.

Donald Trump v této věci prý odvedl kus práce a prokázal EU službu, když začal hovořit o míru a odstartoval mírová jednání, u kterých teď chtějí být jak EU, tak Ukrajina. Fico však ve shodě s Trumpem poznamenal, že EU a Ukrajinci měli tři roky na to, aby dojednali nějaký mír.

„Přitom se stále víc ukazuje, že prezident Zelenskyj tuto válku potřebuje, protože když pokračuje válka, nemohou proběhnout demokratické volby,“ hřímal Fico.

Upozorňoval také, že dokud trvá válka, dá se jen s obtížemi zjišťovat, kde přesně končí obrovské množství peněz a zbraní.

I Fico uznal, že se o míru jedná v okamžiku, kdy se Rusku v jeho agresi proti Ukrajině daří a proto ani dojednaný mír možná nebude vypadat spravedlivě, ale i tak je slovenský premiér přesvědčen, že by se EU měla co nejrychleji postavit po bok Trumpa a tuto válku co nejrychleji ukončit.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10741 lidí

„Změním slovenskou ústavu,“ slíbil Fico

Zdůraznil, že co ho nezabije, to ho posílí. A jeho nedávná zkušenost s atentátem ho prý posílila jít po stále stejné cestě tradičních rodinných hodnot a suverénních národních států. Z této cesty prý v žádném případě neodbočí. „Mám v úmyslu pokračovat ve snaze změnit ústavu a více ochránit tyto základní hodnoty,“ zdůraznil Fico.

Před republikány prohlásil, že do slovenské ústavy se dostala definice manželství jako svazku muže a ženy a teď tam hodlá prosadit ještě existenci toliko dvou pohlaví. „Muže a ženy. A nic jiného,“ pravil Fico. A vysloužil si další potlesk.

Stejně tak chce prý prosadit zákaz vyučování čehokoliv, co by bylo v rozporu s těmito v budoucnu v ústavě zakotvenými hodnotami.

Poté si postěžoval, že je těžké vzdorovat woke ideologii, když tato má podporu ze strany médií i celé řady neziskových organizací. „Jsou často financovány ze zahraničí a často se mění v politické protivládní subjekty. Samozřejmě bez politické odpovědnosti vůči občanům,“ poznamenal Fico.

Zdůrazňoval, že se jednotlivé suverénní státy musí bránit tomu, aby do jejich chodu zasahovaly neziskové organizace podporované např. americkou agenturou známou pod zkratkou USAID.

„Dámy a pánové, na závěr bych chtěl říct pár slov o silných hnutích. MAGA (Make America Great Again) a MEGA (Make Europe Great Again). U těchto hnutí nejde jen o slogany. Představují vizi, která rezonuje po celém světě,“ volal Fico.

Prohlásil, že má pochopení pro Američany, kteří chtějí uchovat svá pracovní místa a pěstovat co nejsilnější ekonomku. „My to u nás chceme také. Tak o tom pojďme diskutovat. Pojďme o tom diskutovat jako přátelé. Přátelé bez celních opatření a protiopatření. Jsem známý tím, že EU hodně kritizuji. Zároveň považuji EU za náš životní prostor, který je třeba zachovat. A za Slovensko otevřeně prohlašuji, že jsem připraven aktivně pracovat na renesanci EU,“ vyhlásil Fico. A ozval se další z řady potlesků.

Nakonec konstatoval, že Slovensko stojí po boku USA a USA nepochybně stojí po boku Slovenska. A mohou nadále prohlubovat spolupráci, což je podle Fica v bytostném slovenským zájmu a on to bude hájit jako základní slovenský zájem.

„Ať žije Spojené státy, ať žije Slovensko,“ rozloučil se závěrečným zvoláním.

Psali jsme: Žádná evropská samostatnost nebude. Elity neumí myslet jinak, než jak je USA naučily Ukrajinista v ČT: Putin podtrhl Trumpa. Ten se teď mstí Zelenskému „Už pomašírujete, nebo budete hrát divadlo?“ Herci zvou na akci pro Ukrajinu. Narazili Prokop (Levice): Pravá tvář války. Žádný hrdinný boj za vlast, ale pouze smrt a strach