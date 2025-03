„Film není součástí předvolební kampaně,“ ujistili nás. Milion chvilek opět na scéně

„Film určitě není součástí předvolební kampaně. Jde o můj nezávislý film. Není to ani placené Milionem chvilek, ani žádnou stranou. Nikým takovým,“ řekla rozhodně režisérka Amálie Kovářová, když jsme se zeptali napřímo, protože nám bylo divné, že se jeho premiéra koná zhruba půl roku před volbami do Poslanecké sněmovny.

ParlamentníListy.cz se zúčastnily novinářské projekce dokumentu Chvilky naděje o dění kolem spolku Milion chvilek, který si své aktivity pojmenoval jako „milion chvilek pro demokracii“.

Dokument Chvilky naděje

Film „o dvou kamarádech a plné Letné“ Chvilky naděje, který trvá symbolických 89 minut, je celovečerním debutem Amálie Kovářové. Materiál k němu sbírala od jara roku 2019. Stala se tehdy aktivistkou nově vznikajícího spolku Milion chvilek, ale v roce 2022 se rozhodla ze spolku odejít, jak se píše v propagačním materiálu, „aby měla při dokončování tohoto filmu určitý odstup“.

Snímek začíná vystoupeními Tomáše Garrigua Masaryka, kdy například prohlásil, že „v opravdové demokracii nestačí instituce“. Následně v něm Václav Havel pronáší: „Věřím, že s příchodem nových a předchozími poměry už nepoznamenaných generací se to bude postupně měnit. A už k tomu nebude naštěstí třeba revoluce. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Narvanou pražskou Letnou z roku 1989 střídají záběry na zaplněnou Letenskou pláň z roku 2019 při dvou protestech, které pořádal spolek Milion chvilek.

„Jsem rád, že jsme do toho šli. Vlastně za ten nápad může Andrej Babiš,“ říká ve snímku tehdejší hlavní tvář spolku Mikuláš Minář. „Ano, mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám,“ pronese později někdejší premiér Babiš. Z filmu vyplývá, že masové akce pořádané spolkem byly jednou z hlavních příčin spojení Pirátů, STAN, T0P 09, KDU-ČSL a ODS do volebních koalic v roce 2021, které pak vytvořily pětikoaliční vládu.

Časosběrným dokumentem prolínají tehdejší události včetně prohlášení z demonstrace: „Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk vedený jako agent StB“ – až po klíčový moment, kdy Minář spolek opustil a následně pak neuspěl s vlastním politickým projektem Lidé PRO. Druhým hlavním hrdinou dokumentu je samozřejmě Benjamin Roll, který je jako spoluzakladatel členem spolku Milion chvilek dodnes.

Film jde ven před volbami

Jak říká v propagačním materiálu Minář: „Nemyslím, že jsme ve stejné situaci. Před čtyřmi roky jsme tu měli mocenský konglomerát nejmocnějšího oligarchy ve střetu zájmů Babiše s proruským, pročínským a s pravdou velmi volně nakládajícím prezidentem Zemanem… Na druhou stranu mě znepokojují dvě věci. Zaprvé si myslím, že stávající vláda pod tlakem mimořádné situace války a obrovských cen energií skutečně udělala řadu chyb – především ve finanční a sociální oblasti, což lidé vidí a cítí. Komunikace byla mnohdy opravdu zmatená a nedostatečná…“

Roll se s rodinou v roce 2023 přestěhoval do Litoměřic, kde byl zvolen evangelickým farářem.

A proč má film premiéru až nyní, zhruba půl roku před nadcházejícími poslaneckými volbami?

„Chtěli jsme, aby film byl dotažený. Nyní si myslíme, že je. Chce to nějaký čas a odstup. Ten film je nadčasový, i když někomu může připadat zbytečný a starý… Jsme si vědomi, že film jde ven ve volebním roce, ale každý rok jsou nějaké volby a každý rok se nějaké věci rozhodují, takže nejde o to, kdo vyhraje parlamentní volby,“ sdělil producent Jiří Konečný.

A dodal: „Chtěl bych od kohokoliv, kdo ten film uvidí, vědět, jestli má pocit, že je tendenční, někomu přisypává nebo je výrazně neobjektivní? Je to kreativní dokument, v němž máme zájem o tyto protagonisty a o toto hnutí, nezastíráme, že je nám to sympatické, a proto jsme ten film natočili, ale zároveň si nemyslíme, že je to politická propaganda!“

„Plán původně nebyl, že se to má dokončit až teď. Moje představa byla, že půjde ven hned po volbách roku 2021, což byl úlet. Mé odhady, jak se dá rychle projít tři sta hodin materiálu, byly liché. Zabralo to čas… Volby se pro nás staly časovým mezníkem, do kterého to naopak musíme stihnout, aby ten film ještě vůbec někoho zajímal, když to řeknu takto pragmaticky a upřímně,“ zmínila ještě Kovářová s tím, že k Babišovi přistupovala jako k postavě politika, který překračuje hranice.

V sále sedělo novinářů, že by se dali spočítat na prstech obou rukou. Nad tím si jedna starší kulturní publicistka posteskla: „Dokázali pohnout světem, a nakonec na ně nikdo nepřijde!“