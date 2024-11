„Foltýna by trefil šlak.“ Blaha s Dostálem se přihlásili ze Soči

„Chceme vyslat signál, že jediná cesta k míru je dialog a diplomacie. Jsem tu i s mým kamarádem europoslancem z českého levicového hnutí Stačilo! Ondrou Dostálem. Přišli jsme, abychom se setkali s našimi partnery z Brazílie, Ruska, Indie, Číny či Afriky,“ řekl slovenský poslanec Evropského parlamentu Ľuboš Blaha, po jehož boku stál europoslanec Ondřej Dostál, v pozdravu z mezinárodní konference BRICSu a Evropy v ruském Soči.

Poznamenal, že Ondřej Dostál, jenž se specializuje na oblast vztahů práva a zdravotnictví, na summitu řečnil o prioritách ze zdravotnické oblasti. „Přijel jsem přednášet jednak o veřejných systémech zdravotnictví, o farmaceutických dodavatelských řetězcích. Aby se už nestávalo, jako v České republice v roce 2023, že by chyběly základní léky jako penicilin. Dokud si je neumíme vyrobit, jsme závislí na tom, abychom za férových podmínek obchodovali s těmi, kteří to umějí, což jsou zejména Čína a Indie,“ zmínil Dostál.

Hovořil na summitu také o budoucnosti OSN, o budoucí bezpečnostní architektuře nebo o tom, kde pro Česko či pro Slovensko bude možné hledat odbytiště pro náš průmysl, výrobky a kde budeme moci získávat levné suroviny. „Myslím si, že je zapotřebí takové návštěvy dělat více,“ dodal europoslanec Dostál.

Pan europoslanec @dostalondrej je v současnosti jeden z mála českých politiků, kteří mají odvahu a vidí minimálně 3 tahy dopředu. Dialog a diplomacie je základ. Není to s námi úplně marné. ?????? pic.twitter.com/VgCOxKeSpH — Martin Chmela (@chmelamar) November 16, 2024

Dostál následně sdílel ze summitu v Soči pozitivní dojmy. „Díky za sdílení a zdravím po návratu ze Soči. Nula orků, samí příjemní lidé, ze kterých by Foltýna trefil šlak,“ napsal. „Nicméně, pro nás v ČR/SR je podstatné, jak to hospodářsky půjde BRICS+ v porovnání s Bruselem pod Ursulou. Jeden nemusí být profi sázkař, aby to odhadl. Bohužel.“

Díky za sdílení a zdravím po návratu ze Soči. Nula orků, samí příjemní lidé, ze kterých by Foltýna trefil šlak?? Nicméně, pro nás v ČR/SR je podstatné, jak to hospodářsky půjde BRICS+ v porovnání s Bruselem pod Ursulou. Jeden nemusí být profi sázkař, aby to odhadl..bohužel. — Ondřej Dostál (@dostalondrej) November 17, 2024

BRICS (hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jižní Afriky, Egypta, Etiopie, Íránu a Spojených arabských emirátů) označil Blaha za budoucnost světové ekonomiky.

„Evropa se nesmí uzavírat do sebe. My Slováci musíme rozvíjet vzájemné výhodné vztahy na všechny čtyři světové strany. Summit BRICSu v Kazani byl obrovským úspěchem ruské diplomacie,“ zmínil ve videu ze Soči také Blaha, jenž byl do europarlamentu zvolen za stranu Směr-sociální demokracie současného premiéra Roberta Fica; před tím působil jako místopředseda slovenského parlamentu.

„S velkým zájmem sledujeme projekt BRICS, jako vytváření alternativy vůči dominanci amerického dolaru v globální ekonomice. Východní mocnosti dobře vědí, že Západ vůči nim může aplikovat sankce, kdykoli si to západní mocnosti usmyslí. Tato mocenská nerovnováha musí skončit. Uvědomme si, že ne Rusko, ale Západ je stále víc izolovanější“ zdůraznil Blaha, známý pro své proruské postoje.

Zmínil, že Slováci nikdy nezapomenou, že to byl bratrský ruský národ, který je v druhé světové válce osvobodil od západního fašismu. „Je v našem národním zájmu, abychom jako Slovensko rozvíjeli dobré obchodní vztahy i s přáteli z BRICSu,“ zopakoval.

Připomněl, že v říjnu navštívil také Moskvu. Odtud natočil video, v němž tvrdil, že Rusko je moudrá a vyspělá země. „Před měsícem jsem byl v Moskvě, abych obnovil spolupráci mezi Slovenskem a Ruskem na vědecké úrovni,“ řekl Blaha, a že aktuálně je příležitost rozvinout spolupráci se zeměmi BRICSu i v dalších oblastech.

Psali jsme: „To už vymysleli obchodníci s vodou.“ Jak z vás markety vyrážejí peníze Varovný signál: Demokraté si pochvalují, koho Trump vybral na vysoké pozice EU Ukrajině dala skoro bilion korun. Z té zní, že peněz budou potřebovat ještě víc Okamura: Už mi malují na záda terč. Ukrajinec se lidem posmívá z videa. Česko na prvním místě