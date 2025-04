„Francie, tady je všechno možný. Už nevědí, jak se jí mají zbavit“. Znalci nad odsouzením Le Penové mluví o skandálu

„To je Francie, tady je všechno možný. Už nevědí, ti blbci, jak se jí mají zbavit, tak tohle. Jednoznačně jde o politický boj. Podle mě se stane příští rok prezidentkou anebo Národnímu sdružení vyrostou preference,“ řekl nám dlouhodobý volič Národního sdružení a šéf Sdružení československých dobrovolníků ve Francii Pavel Lesák, který žije nedaleko Orléansu. Ptali jsme se lidí se vstřícným vztahem k Francii, co říkají na odsouzení Marine Le Penové.

Naprosto skandální

Francouzská politička Marine Le Penová byla nedávno odsouzena za zpronevěru finančních prostředků Evropského parlamentu prostřednictvím své strany Národní sdružení. Byl jí vyměřen dvouletý trest odnětí svobody v domácím vězení s dvouletou podmínkou. Bývalá šéfka Národního sdružení navíc dostala s okamžitou platností zákaz kandidovat do veřejných funkcí v příštích pěti letech. Neúspěšná prezidentská kandidátka však jakoukoliv vinu odmítá s tím, že jde o politický případ s cílem ukončit její kariéru.

„Osobně Marine Le Penovou nemám moc rád, protože když jsme se podepisovali u jednacího sálu v Evropském parlamentu, že jsme přítomní, tak P je za K a ta paní do mě mnohokrát strčila tak, že jsem málem upadl. Já bych jí pustil, ale ona se chovala neurvale,“ svěřil ParlamentnímListům.cz svůj zážitek sociolog a filosof, ale i europoslanec z let 2014 až 2019, Jan Keller. V roce 2022 mu vyšla v nakladatelství Karolinum kniha Současná francouzská sociologie.

Nicméně pak zmínil to hlavní. „Druhá věc je to, že považuji za naprosto skandální, že může soud v takzvané demokracii někomu zakázat kandidovat ve volbách, pakliže jeho strana není na indexu nacistických či teroristických organizací. Je přece na voličích, aby si vybrali, kdo je jim jak sympatický. A nevolení soudci přece nemohou mluvit do toho, kdo může být volen a kdo ne. To je naprostý nesmysl,“ dodal s tím, že má trochu škodolibou radost, že se to děje zrovna jí, ale je to velice nebezpečné a od Francie by něco takového nečekal.

Politický proces

Keller v této souvislosti vzpomněl na události v Rumunsku, kde loňské první kolo prezidentských voleb vyhrál pravicový politik Calin Georgescu se skoro 23 procenty hlasů, ale dva dny před konáním druhého kola ústavní soud volby anuloval. Učinil tak na základě odtajněných bezpečnostních dokumentů, podle nichž se do voleb vměšovalo Rusko.

„Samozřejmě, že se to opakuje. A každého napadne, co když v Německu zvítězí Alternativa pro Německo (AfD), tak také najdou něco na Petra Bystroně a stranu zakážou? Jeden americký politolog přišel asi před deseti či dvanácti lety s termínem řízená demokracie, kde dokládá, jak se v demokracii čím dále více ustupuje od demokratických principů. Ukazuje to na Spojených státech, ale Evropa má dobře nakročeno k tomu, aby v nedemokratických postupech USA ještě předehnala. A děje v Rumunsku, Francii a to, co hrozí v Německu a u nás, když si člověk vzpomene na výroky předsedy Ústavního soudu Baxy, jsou dost skandální," dodal Jan Keller.

K nepravomocnému rozsudku nad Le Penovou se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i bývalý český velvyslanec ve Francii Petr Drulák: „Myslím si, že je to samozřejmě politický proces a záleží na tom, jak se to ve Francii vyvrbí. Je to útok na demokracii a uvidíme, jak se budou bránit,“ řekl.

