„Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám!“ Na Zemana v Národním muzeu pokřikoval nespokojenec. Prezident ho ale rychle srovnal

Ve čtyři hodiny odpoledne bylo slavnostně znovuotevřeno zrekonstruované Národní muzeum v horní části Václavského náměstí. Slavnostního znovuotevření se zúčastnili český prezident Miloš Zeman, český premiér Andrej Babiš, končící předseda Senátu Milan Štěch, ale také slovenský premiér Peter Pellegrini a další hosté. Slavnostní akci přenášely v přímém přenosu i kamery České televize.

Při znovuotevření muzea promluvil k hostům i prezident Miloš Zeman. Toho však při příchodu k řečnickému pultíku přivítal hlas nespokojeného občana. „Hanba prezidentovi, který nahrává diktaturám,“ zvolal mladý muž v sále.

„Každý máme úroveň, jakou máme a někdy tuto úroveň předvádíme i při těch nejméně vhodných příležitostech,“ okomentoval vystoupení občana Zeman. Poté poukázal na obětavou práci předků, kteří vybudovali Národní muzeum a udělali z něj památník národa, který byl v roce 1968 poznačen sovětskými kulkami ze srpna 1968. „Jsem velmi rád, že dnes žijeme ve svobodné zemi a doufám, že tyto stopy se už nikdy nevrátí,“ uvedl Zeman.

Jedním dechem si však posteskl nad tím, že jsme my sami nedokázali vybudovat podobné dílo, jaké vystavěli naši předci. Místo krásných architektonických staveb prý projektujeme prefabrikované škatule kancelářských budov. Mohli jsme mít např. Kaplického knihovnu, ale z tohoto velkého a ambiciózního plánu nezbylo nic. Zeman doufá, že nové vedení Prahy otevře svou mysl moderním architektům, kteří obohatí Prahu tak, jako ji obohatili budovatelé Národního muzea.

Po prezidentovi Zemanovi vystoupil slovenský premiér Peter Pellegrini, který poznamenal, že Češi a Slováci vzali československý stát za svůj a budovali jeho pověst. Současně se však dokázali přít o podobu tohoto státu, až se nakonec tento stát rozdělil. „Pokojnou a nenásilnou ústavní cestou,“ zdůraznil Pellegrini. I tento rozchod podle slovenského premiéra dokázal, že Československo bylo úspěšným projektem, z něhož si i dnes můžeme brát příklad.

Uvítal by, kdyby se v českých a slovenských televizích setkávali čeští a slovenští politici i odborníci, střetávali by se před kamerami a debatovali o výzvách, které před našimi státy v globalizovaném světě stojí.

Po Pellegrinim dostal slovo český premiér Andrej Babiš (ANO). „Rád bych v tuto chvíli na prvním místě vyjádřil úctu všem, kteří se zasloužili o vznik československého státu. Všem, kteří se vzepřeli různým režimům a zasloužili se o naši svobodu. Děkuji i vám všem, kteří dnes nasazujete životy,“ začal Babiš.

Ředitel Národního muzea si podle premiéra zaslouží státní vyznamenání za to, že rekonstrukci dotáhl do konce. I tento příklad je podle Babiše důkazem, že Československo bylo a je zemí chytrých, pracovitých a vzdělaných lidí, kteří se zasloužili o to, že naše hospodářství rostlo i dvouciferným tempem. „Ani padesát let potírání svobody z nás nevytlouklo odkaz lidí, jako je Baťa,“ zdůraznil Babiš.

„Selhávaly snahy vyhladit Československo, zničit ho. Naše republika ale přežila nacistický režim, komunistický režim i příjezd sovětských tanků. Ale co pokaždé následovalo? Každá další generace se dokázala vzpamatovat,“ ocenil Babiš.

Po roce 1989 jsme se však podle Babiše nestali druhým Švýcarskem. „Různé vlády nechaly padnout, vytunelovat a vykrást stovky podniků. V poslední době se lidé zase nadechli. A mají proč. Znáte určitě světoznámého chirurga Bohdana Pomahače. V Ostravě máme jeden z nejvýkonnějších počítačů. Hokejistu Jaromíra Jágra, fotbalisty Pavla Nedvěda nebo Petra Čecha znají děti po celém světě,“ pochvaloval si Babiš.

Dnes se podle premiéra rodí nové a nové firmy, které dokazují, že nejsme montovnou. „Ale z pohledu státu máme pořád co dohánět. Mnohé se tu po revoluci zanedbalo,“ poznamenal Babiš. „Hlavně musíme přestat s nadáváním, brbláním, závistí a neustálým prohlubování příkopů mezi sebou. Vždyť jsme skvělí. Česká republika je nejkrásnější země na světě. Myslím, že to cítíme všichni, tak ať to ví celý svět,“ uzavřel český předseda vlády své vystoupení.

Pod Národním muzeem mezitím probíhal už od dvou hodin odpoledne koncert na počest republiky, na kterém se střídala řada zpěváků, mj. Ivan Mládek či skupina Slza. Současně s tím na Staroměstském náměstí probíhá další koncert, na kterém vystoupí Ewa Farna nebo Majk Spirit a další aktéři hudební scény.

