„Havel omilostnil pedofilního vraha!“ V Takáčovi by se krve nedořezal, Okamura ho doučoval

Prezident Zeman dal najevo, že nechce dovolit, aby premiér Andrej Babiš šel před soud, pokud nejvyšší státní zástupce nařídí pokračovat v trestním stíhání, tak ho zastaví. Takáč žádal na úvod od Okamury vysvětlení, proč tento avizovaný postup prezidenta podporuje. „My ale neříkáme, že ho podporujeme. Říkáme, že je to ústavní právo prezidenta. Od roku 1989 jej všichni prezidenti využívali... svým způsobem,“ uvedl předseda hnutí SPD.

Anketa Připomenete si 17. listopadu památku Václava Havla? Připomenu 7% Nepřipomenu 93% hlasovalo: 7955 lidí

Neváhal připomenout, že například Václav Havel omilosťnoval vrahy i pedofilní vrahy, kteří vraždili i po udělení milosti. A pak přišla Takáčova nesouhlasná reakce: „On ale neomilostňoval pedofilního vraha, ale podle příslušných paragrafů konkrétní trestné činy.“ „Tak pane Takáči, to jste si teď na úvod nabil. A teď mě nechte domluvit!“ rozkázal Okamura a zmínil případ z roku 1990, kdy pedofilní vrah Oplíštil byl do té doby odsouzen sedmkrát za trestné činy proti nezletilým a po svém propuštění znásilnil a zavraždil sedmiměsíční miminko.

„Takže v té milosti se psalo: Já omilostňuji pedofilního vraha,“ pousmál se Takáč, který předsedu ujistil, že případ Oplíštila je mu znám. „Havel vědomě věděl, za co byl Oplíštil odsouzen a čeho se dopustil vůči nezletilým. Přesto byl tento člověk omilostněn,“ zdůraznil opakovaně Okamura.

To, jakým způsobem tyto pravomoci využívali Zemanovi předchůdci, je podle něj diametrálně rozdílné, než jak je využívá dnes současná hlava státu. „Ve srovnání s prezidentem Havlem prezident Zeman postupuje hodně uvážlivě. Nepropouští vrahy, kteří ještě potom vraždí nevinné lidi, což by bylo hodně špatně!“ podotkl.

„Podporujete tedy Zemana v tomto konkrétním případě?“ položil Takáč znovu svou otázku. „Myslím, že má na to právo. Vyjádřil se po rozhodnutí dvou státních zástupců po čtyřletém šetření. Prezident Zeman postupuje zcela správně a v souladu s ústavou,“ konstatoval Okamura s tím, že rozhodně nepostupuje v rozporu s ústavou, jak uváděl na příkladu prezidenta Havla.

Velmi se zároveň diví, že tzv. sluníčkáři na Zemana útočí a zároveň adorují prezidenta Havla. „Když porovnáme na misce vah, kdo jak se svou ústavou zacházel, tak to spíše vzbuzuje otazníky, co to tu dělal prezident Havel,“ shrnul předseda hnutí.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátor však nadhodil, že Zeman sliboval, že milosti bude dávat pouze z humanitárních důvodů, tedy ve složitých životních situacích. „Jak k tomu přijde někdo jiný, kdo je zdravý, může se bránit před soudem, ale není to Andrej Babiš?“ ptal se se zvídavým úsměvem Takáč. „Vy se mě ptáte jako nějakého mluvčího prezidenta!“ rozzlobil se Okamura na moderátora. „Je to ústavní právo prezidenta a nevím, jak jinak to už okomentovat. Za sebe soudnímu systému a soudcům v Čechách nevěřím,“ doplnil.

„Vám nevadí ani to, že prezident nejdřív veřejně řekne, že abolici Babišovi neudělí, protože by se zesměšnil, a pak obrátí a řekne, že ji udělí?“ divil se Takáč. „Když někdo řekne, že něco neudělá, a pak to udělá, tak to asi není všeobecně správné, ale nesledoval jsem to a nevím, v jaké to bylo situaci,“ uvedl Okamura, s jehož odpovědí moderátor opět nebyl spokojený a podotkl, že Zeman prostě dělá úplně jiné věci, než říkal.

Na to konto Okamura zmínil zajímavost, že i když je Zeman pod palbou neustálých ataků, přišel mu pod ruku průzkum, jenž ukazuje, že prezidentu věří až 57 procent občanů. „To v podstatě znamená, že je nejdůvěryhodnější politik v České republice,“ připomněl Okamura moderátorovi, jak situaci vyhodnocují čeští občané.

Následně poukázal na pokrytectví těch stran, které volají po ústavní žalobě na prezidenta, když jim už blokují už téměř dva roky zákon, který by českým politikům ukládal přímou volbu a odvolatelnost, nebo zákon na přímou hmotnou odpovědnost politiků. „Tady jasně vidíte, jak to celé ve skutečnosti je,“ uzavřel Okamura.

Psali jsme: V branži si tímhle moc přátel neudělá. Režisér Adamec k těm, kterým vadí, že Babiš nejde před soud STAN: Všichni bychom měli odsoudit nátlak na rozhodování justice Rakušan v ČT: Zeman ukazuje, že on je králem na šachovnici a posunuje figurkami. A jednou z nich je Babiš Petr Fiala o Gretě Thunbergové: Překročila hranici



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab