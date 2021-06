„Hloupí Češi.“ Ajaj. Babiš omázl bossovi Seznamu o hlavu vlastní... slova

reklama

Je neděle a šéf hnutí ANO Andrej Babiš natočil další z řady propagačních videí ze série „Čau lidi“. Tentokrát ke svým spoluobčanům promluvil bez respirátoru a s půllitrem v ruce.

„Netradičně budu mluvit o českém pivu, české hospodě, české gastronomie,“ spustil svou netradiční češtinou. „A chtěl bych všechny, kteří podnikají v tomto oboru, podpořit, protože gastronomie a naše hospody byly nejvíc postižené v rámci pandemie. A já bych chtěl skutečně ocenit bojovnost a kreativitu hospodských. Jak se s tím poprali. Teď už skončily kompenzace a já jim skutečně velice fandím a musíme jim fandit všichni,“ dodal vzápětí.

Pak přišel střih.

Babiš zase sedí doma na zahradě, bez piva a rozebírá očkování.

Až čas podle něj ukáže, zda mezi mladými vzroste zájem nechat se očkovat.

„Já si myslím, že my máme jiný problém. Tady to pan profesor Prymula říká, že největší problém je neproočkovanost seniorů. Ať kampaň míří na ně. A já s tím souhlasím, protože když se dívám na lidi, kteří jsou přihlášeni u praktiků, tak v kategorii 60 plus je to 106 tisíc,“ zdůrazňoval s tím, že především lidé nad 60 se musejí nechat proočkovat, kdyby na podzim přišla druhá vlna. „Musíme velice detailně prověřit, proč někteří starší se nenaočkovali. Chápu, že už někteří mají protilátky, je to strašně individuální, ale musíme to prověřit,“ prohlásil.

Velký kus práce se podle něj odvedl v covid pasech a v jejich elektronické podobě. Elektronizace těchto dat podle Babiše lidem usnadní cestu do restaurací i jinam.

Pozornost věnoval také tomu, že na Slovensku neuznávají české PCR testy. „To je špatně,“ zdůraznil a vyjádřil naději, že se to změní.

Jednat se podle něj bude také o dalším rozvolňování kulturních akcí na dva tisíce lidí venku a tisíc uvnitř.

Stranou Babišovy pozornosti nezůstalo ani nošení roušek na školách.

„Fakt je to problém, všichni mi píšete, já tomu rozumím,“ ujišťoval premiér. Je teplo, některým dětem při nošení roušek není dobře a Babiš je připraven to řešit. „Samozřejmě to vyřešíme tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení, ale je teplo a pro děti je to samozřejmě problém. Ale je to na epidemiolozích, uvidíme, jak rozhodnou, a mám signály, že by mohlo dojít k nějakému pozitivnímu posunu,“ přislíbil.

Poté poděkoval Srbsku a Maďarsku za to, že Česku dodaly několik desítek tisíc vakcín.

„To je taky samozřejmě důkaz obrovského přátelství,“ zdůrazňoval.

„Co se týče minulého týdne, tak zase se mi stalo, že jsem se přeřekl a že jsem vlastně použil slovo, které asi není správné. ‚Cizáci.‘ Je to české slovo. Je to pejorativní, a jak jsem se dozvěděl od své učitelky češtiny, je to archaismus. Ale vy dobře víte, co jsem tím myslel. Já jsem tím myslel to, co se u nás dělo v minulosti a kde to byl velký problém pro nás,“ pronášel poněkud kostrbatě.

Na kameru přitom ukazoval článek Blesku o tom, že se v Praze „organizovaly nechutné akce pro opilé turisty“. „Takže to je jako bez komentáře,“ poznamenal k tomu.

A vytáhl další článek. „‚Nelegální párty v centru Prahy‘, pamatujete?“ zeptal se, „tam bylo 119 mladých lidí, převážně cizinců. Takže takovéhle cizince my asi u nás úplně nechceme. My samozřejmě vítáme cizince u nás, já jsem na to dělal videa, ale musel jsem to i připomenout, protože pokud se vrátíme do srpna 2020, tak tady je titulek ‚Čtvrtina nakažených jsou cizinci‘, takže nebylo to špatně myšleno. Myslel jsem to dobře, a pokud jsem někoho urazil, tak se omlouvám, ale nedá mi to, protože ten nejprolhanější server Seznam Zprávy z toho zase udělal aféru. Ti mravokárci. Udělali z toho aféru,“ vyprávěl šéf hnutí ANO a mohutně gestikuloval rukama.

„Mě to strašně baví a vy to musíte vnímat, ten dvojí metr, protože když majitel toho serveru, pan Lukačovič, který údajně žije ve Švýcarsku a firmu má na Kypru, nevím, proč jako, vlastenci by měli mít firmy v Čechách, tak on tady říkal ‚obrovské množství nepochopitelných jevů v ekonomice, v politice či ve společnosti má jednoduché vysvětlení. Nikoli bezvýznamná část populace je ukrutně hloupá.‘ Říkal pan Lukačovič, majitel kyperské firmy Seznam Zprávy. A samozřejmě největší koncentrace Babišových haterů z toho udělala aféru. A že jste neřešili tohle. Klasika. Takže dvojí metr,“ posmíval se Babiš s odkazem na starší tweet majitele Seznamu.

Poté přešel k rozpočtu a zdůraznil, že prioritou pro něj jsou důchodci a navyšování důchodů a pak také investice. Zároveň podle svých slov dělá všechno pro to, aby Česko bylo jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě.

