„I voliči pětikoalice jsou zklamaní.“ Politolog ťal do živého. Nejen jednou

Politolog Jan Charvát, odborník na politický extremismus, má za to, že česká společnost je rozdělená a toto rozdělení se hned tak nepodaří umenšit. Zvolení Petra Pavla prezidentem tomu může napomoct, ale podle Charváta je to jen první krok. Teď je podle něj notný kus práce i před vládou Petra Fialy (ODS). Jinak se může dočkat nemilého překvapení.

„O tom, že tato kampaň bude mimořádně nepříjemná, se mluvilo ještě dříve, než začala. Již od léta bylo vidět, že Andrej Babiš cílí na alespoň část voličů SPD. Opatrně proto začal zmiňovat nutnost ukončit vojenskou pomoc Ukrajině. To vyvrcholilo zcela otevřenou rétorikou mezi dvěma koly prezidentské volby, jasně cílenou na voličskou skupinu z hodně okrajové části politického spektra. Mluvil s radikálním komunistou Josefem Skálou, s Jaroslavem Foldynou z SPD, cílil i na Trikoloru, mluvil s lidmi pokládanými za dezinformátory. Už zkrátka neměl kde jinde brát, proto zamířil i do těchto extrémnějších částí. Některé voliče tím získal, ale zároveň mu to část umírněnějších voličů odehnalo,“ začal Charvát v rozhovoru pro Deník.cz.

Rozdělení společnosti podle Charváta nastala v 90. letech. Už tehdy lidé volili např. Miroslava Sládka, čímž dávali najevo, že jsou nespokojeni s podobou transformace, ale jejich hlas podle Charváta většina politiků přehlížela. Charvát na to upozornil v rozhovoru pro server iDNES.cz.

„Druhý problém představuje akceptace dezinformační scény během migrační krize, její legitimizace ze strany etablovaných politických stran a subjektů a následně neschopnost české společnosti se proti dezinformačním narativům účinně bránit,“ zmínil Charvát.

A třetí problém je podle něj v tom, že se teď zhoršuje ekonomická situace mnoha lidí, která se zhoršuje od dob covidové krize, ale vláda Petra Fialy svou komunikací příliš nepřispívá ke zklidnění situace. Teď je podle Charváta řada také na vládě.

„Pořád tu třicet let improvizujeme, místo abychom se toto řemeslo pořádně naučili. Stále si namlouváme, jak vynikáme ve střední Evropě, a posmíváme se Polsku či Maďarsku. Ale mnoho provozních věcí tam funguje lépe, například co všechno postavili za evropské peníze, kolik nových dálnic vybudovali. Až nás bude předbíhat i Bulharsko, tak si toho možná všimneme. Neděláme to úplně špatně, ale po těch třiceti třech letech jsme se mohli mít výrazně lépe. I mnoho voličů pětikoalice je zklamáno z činnosti Fialovy vlády. Ano, funguje jí výborně zahraniční politika, postavila se za Ukrajinu, ale dostatečně neřeší spoustu problémů, které má Česko,“ prohlásil Charvát.

Pokud s tím vláda pětikoalice něco neudělá, příští sněmovní volby podle Charváta prohraje – a to ne kvůli populismu, ale kvůli tomu, že lidé budou mít pocit, že vláda se nevěnovala domácí politice – a zvolí někoho, kdo jim slíbí, že to udělá.

V tomto podle Charváta dělá Petr Pavel správnou věc, když oznámil, že nejprve pojede do tří krajů, kde prohrál s Andrejem Babišem a kde cítí velkou nespokojenost.

Charvát je přesvědčen, že v obecné rovině lze udělat jednu věc. „Změnit pohled, že kdo se nemá dobře, tak že je to jeho chyba a že si musí poradit sám. Lidé nemohou za to, že se narodili do chudé rodiny nebo do zaostalého regionu, ale jejich možnosti to poměrně dramaticky ovlivňuje. Těch lidí není málo. Místo abychom jim říkali, že si za všechno mohou sami, by bylo vhodnější jim pomáhat, aby měli podobné šance jako ostatní,“ uzavřel politolog Charvát.

