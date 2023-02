„Je konec.“ Zablokoval Západ mír na Ukrajině? Víc k svědectví z Izraele

reklama

Největší pozornost vzbudilo, že Bennett v rozhovoru řekl, že daná jednání prý byla na dobré cestě, než je „zablokoval Západ“.



Tato Bennettova slova z bezmála pětihodinového rozhovoru rychle vzbudila rozruch a Moskva již začala hovořit, že jde o „další přiznání Západu“. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dle ruské agentury TASS označila výroky izraelského expremiéra o tom, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou na začátku války na Ukrajině měly přerušit západní země, za „další přiznání“.



Zacharovová uvedla, že Bennett dle ní hovořil v rozhovoru o tom, že se Západ rozhodl „spíše rozdrtit Putina než vyjednávat“.

Jak však nyní poukazuje server Insider, značná část Bennettových slov nebyla novináři příliš akcentována, což dokazuje například i to, že se v médiích příliš neobjevil dovětek izraelského expremiéra, že tehdy sice ukončení jednání považoval za chybu, ale zpětně tvrdý postoj Západu hodnotí smířlivěji, jelikož krok dle něj může odradit případné agresory od napadení dalších států.



Po zveřejnění rozhovoru však ruské státní médium Sputnik také prohlásilo, že jde o důkaz, že USA a jejich spojenci „zastavili úsilí o ukončení rusko-ukrajinské krize“ a podobně měly reagovat i mnohé elity na Západě. „Bomba: Bývalý izraelský premiér říká, že západní představitelé zablokovali mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem,“ hodnotil na Twitteru například kanadský profesor politologie Ivan Katchanovski, což zjevně zaujalo i jednoho z nejbohatších mužů světa Elona Muska, jenž vše „okomentoval“ dvojicí otazníků.

?? — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023

Insider podotýká, že v dlouhém vláknu na Twitteru Katchanovski vynechal například důvod, proč nakonec vyjednávání o mírové dohodě zcela zamrzlo – neměla být za tím totiž jiná věc než ruské zločiny včetně masakru civilistů v ukrajinské Buči, který je jako válečný zločin vyšetřován.

Server upozorňuje, že se Bennett snažil jednání mezi Ruskem a Ukrajinou započít již před samotným ruským útokem, Rusko však o jednání s Kyjevem tehdy nestálo. Insider podotýká, že Bennett v rozhovoru líčí, jak navštívil Rusko několik měsíců před válkou, kde pak Putinovi tlumočil žádost Zelenského o setkání. „Jsou to nacisté, jsou to váleční štváči, nesetkám se s ním,“ odpověděl Putin podle Bennettova vyprávění.



Následně zhodnotil pokusy o jednání mezi oběma státy po vypuknutí otevřeného konfliktu. Američané podle izraelského expremiéra očekávali, „že se všichni spojíme pro Ukrajinu“. To se však nestalo.



Důvodem, proč Izrael nechtěl podpořit Ukrajinu a zaujal spíše neutrální postoj, jsou jeho zájmy v sousední Sýrii. V té totiž – přestože je spojencem Ruska – Izrael má díky Kremlu umožněno provádět letecké údery. „Jednou nebo dvakrát týdně útočíme na íránskou přítomnost v Sýrii a Rusko, velmoc, tam má S-300, a když zmáčkne tlačítko, izraelští piloti padnou,“ uvedl Bennett pravý důvod, proč je jeho země k Moskvě značně smířlivější než ostatní západní země. Mimo to Bennetta zajímal také osud Židů na Ukrajině a v Rusku.

Později také upřesnil slova o tom, že někteří izraelští spojenci v březnu 2022 nesouhlasili s mírovou dohodou. Dle Bennetta totiž zřejmě ani přímo žádná dohoda na stole nebyla. „V té době jsem tomu dával zhruba padesátiprocentní šanci. Američané cítili šance mnohem nižší. Těžko říct, kdo měl pravdu,“ dodal s podotknutím, že zpětně už si příliš nemyslí, že by bylo uzavření dohody v té době žádoucí. „V té době jsem si to myslel, ale to ukáže až čas,“ dodal s tím, že tím myslí zejména to, jak se tvrdý postoj Západu k útočící zemi projeví v případě dalších konfliktů.

2. It’s not sure such a deal was desirable. At the time I thought so, but only time will tell.

(I can see pros and cons for each approach. Especially regarding reflection on other global theaters of conflict). — Naftali Bennett ??? (@naftalibennett) February 6, 2023

Podle insideru nesedí ani samotný výrok o „zablokování“ dohody Západem, jelikož se má jednat o nepříliš přesný překlad z hebrejštiny a správně by měl být Bennettův výrok překládán tak, že Západ mírové rozhovory „zastavil“. „Nemohu říci, zda se mýlili,“ podoktl Bennett v rozhovoru právě na tato slova o „zastavení“ mírových rozhovorů Západem.

Bennett navíc dle insideru v rozhovoru poznamenává, že to nebyly USA, Francie nebo Německo, kdo ukončil mírové rozhovory. Spíše to bylo Rusko, které povraždilo stovky civilistů v Buči, což byl válečný zločin odhalený jen asi měsíc po zahájení invaze v plném rozsahu. „Jakmile došlo k masakru v Buči, řekl jsem si: Je konec,“ vzpomenul Bennett, co byl hlavní důvod k ukončení mírových jednání.



Agentura Anadolu si tak povšimla, že až na hodnocení ústřižků rozhovoru od Zacharovové se Bennettův rozhovor v Kremlu s nadšením nesetkal a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se proti nahrávce ohradil.

Peskov uvedl, že není nakloněn zveřejňování podrobností týkajících se rozhovorů mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a bývalým izraelským premiérem Naftalim Bennettem z března 2022. „Víte, že nejsme příznivci zveřejňování podrobností jednání mezi hlavami států. Nechceme to dělat ani nyní. Proto nebudu ani vyvracet, ani potvrzovat to, co řekl pan Bennett,“ poznamenal Peskov a potvrdil pouze to, že spolu oba státníci během března dosti jednali.



Kromě samotného rozhovoru pak budí pozornost důvod Izraele k pomalému příklonu k Ukrajině po Bennettovu odchodu. Bývalý izraelský zpravodajský důstojník, který byl hluboce zapojen do vojenských vztahů Izraele s Ruskem, pro novináře listu Ha’aretz Anshela Pfeffera a jeho text na CNN naznačil, že Netanjahu má „dva bezprostřední důvody, proč změnit politiku a podpořit Ukrajinu“.



„Zaprvé, Rusko značně rozředilo své síly v Sýrii, protože jich bylo zapotřebí na Ukrajině. Hrozba pro Izrael z jejich strany je nyní zanedbatelná,“ řekl důstojník první důvod, který značně koresponduje s Bennettovým tvrzením, proč Izrael zaujal spíše neutrální postoj.



Druhým důvodem pak má být zásobování Ruska z Íránu. „Za druhé, Rusko nyní na bojišti používá íránské drony a rakety a Izrael má nyní cennou příležitost dodat Ukrajině obranné systémy, takže můžeme vidět, jak dobře si vedou ve skutečné válce. Jednoho dne možná budeme muset čelit stejným íránským zbraním,“ jmenoval.

V článku rovněž zaznívá, že by podpora Ukrajiny mohla značně zahojit šrámy s Washingtonem, které vyvolala Netanjahuova právní reforma. „Posun Izraele směrem ke Kyjevu by mohl být pro Netanjahua nejlepší nadějí, jak si získat přízeň Washingtonu,“ zní v Pfefferovu komentáři.



Celý rozhovor s izraelským expremiérem Bennettem můžete zhlédnout zde:

