„Je mi Zelenského líto, choval jsem se k němu jako k synovi.“ Nečekané věty od Lukašenka

Lukašenko v rozhovoru na síti X s americkým komentátorem Mariem Nawfalem vysvětloval, proč se rozhodl ruský prezident Vladimir Putin k invazi na Ukrajinu. „Vždycky máte na výběr, i Putin měl na výběr z několika možností. Ta záležitost se netýká jen rozšiřování NATO na východ, ale spíše hrozeb vůči Rusku, které se množily na Ukrajině. Když se NATO rozšiřovalo na východ, tak přece Putin neodpověděl tím, že by napadl Bělorusko, on se rozhodl pro invazi na Ukrajinu, a to proto, že tam viděl zřejmé hrozby z ukrajinské strany,“ uvedl Lukašenko, že šlo zejména o bezpečí Rusů na Ukrajině.

Putin podle Lukašenka nepočítal s takto velkým konfliktem, a proto je už dlouho připraven na mírová jednání. „Nemluvili jsme o tom spolu, ale znám ho dobře a zdá se mi, že Putin nepočítal s takto rozsáhlou válkou a když se začala objevovat vysoká čísla obětí na obou stranách, Putin hned zahájil mírová jednání, aby se konflikt zastavil. A jeho požadavky jsou známé, demilitarizace, odmítnutí Ukrajiny v NATO a denacifikace, což by zajistilo bezpečnost Ruska a Rusů žijících na Ukrajině. Jakmile si Putin uvědomil, že konflikt eskaloval, hned se snažil vyjednávat o míru,“ řekl Putinův dlouholetý spojenec, že ruský prezident neočekával takto rozsáhlý konflikt.

Lukašenko v rozhovoru vyjevil také své sympatie k Volodymyru Zelenskému, který se ale bohužel po svém nástupu do funkce nechal obklopit mocnou skupinou nacionalistů. „Chápu vaše sympatie k Zelenskému, také mi je ho líto. Já jsem se k němu vždy choval jako ke svému synovi, máme spolu výborný vztah. Já jsem byl na Ukrajině, vyjednávali jsme a udělal na mě dojem jako inteligentní muž,“ prohlásil Lukašenko.

„Ale bohužel od nástupu do funkce nezachytil několik zásadních věcí a ptal se mě jako zkušenějšího, jak bych řešil některé situace a co bych si počal s některými lidmi. Náš vztah byl velmi přátelský, ale on bohužel podlehl vlivu extrémních nacionalistů, což je politováníhodné,“ vysvětloval svůj pohled na věc.

Podle Lukašenka neměl Zelenskyj od začátku nikoho, na koho by se mohl spolehnout, musel se potýkat se složitými situacemi a jelikož v zemi měli velký vliv nacionalisté, tak se rozhodl, že bude raději spolupracovat s nimi. „Ale to nebylo potřeba, a to byla jeho největší chyba, když nastoupil do úřadu. Měl se s někým poradit, protože neměl zkušenosti a věci moc uspěchal. Přitom se měl držet svého zásadního slibu, který dal svým voličům, totiž že ukončí válku. Místo toho dělal všechno pro to, aby se válka rozrostla na dnešní úroveň,“ byl Lukašenko kritický k Zelenskému.

„To on eskaloval konflikt na tuto nepředstavitelnou úroveň, protože naslouchal špatným lidem. Jak jsem říkal, je mi ho vlastně líto, ale bohužel v politice je potřeba vyvodit odpovědnost za své činy, protože máte odpovědnost za svůj národ, za svoje občany. Jeho politika ale vedla proti slibům, které svým voličům dal a k destrukci Ukrajiny,“ má jasno běloruský prezident.

Válka navíc mohla snadno přerůst v jaderný konflikt, obzvláště v době, kdy byl americkým prezidentem Joe Biden. „Když tam byl Biden, neustále jsme se přibližovali jadernému konfliktu a třetí světové válce. Zvolením Trumpa se zdá, že jsme se této extrémní možnosti vyhnuli. Je vidět, že Trump je od přírody velice silná osobnost a zdá se mi, že opravdu pracuje ve prospěch svých slibů, že ukončí válku a nastolí mír. Trump navíc normalizuje vztahy mezi východem a západem, alespoň doufáme,“ pochválil Trumpa.

„Zdá se mi, že nemá jinou politiku než ukončit válku. Geniální nápad. Jsem tady, připraven stát vedle něj a udělat vše, co je nutné pro ukončení války a zlepšení životů lidí. Řekněte Trumpovi, že tu na něj čekám s Putinem a Zelenským. Sedneme si a v klidu se dohodneme. Pokud se dohodnout chcete,“ vyzval následně Lukašenko, že Bělorusko by mohlo hostit klíčová mírová jednání.

Lukašenko se vyjádřil také ke zvažované možnosti, že na by na Ukrajinu dorazily evropské mírové jednotky. „Rusko nikdy nebude souhlasit s tím, aby na Ukrajině byly evropské mírové jednotky, vojáci z Francie, Británie nebo Německa. To je aktuálně jednoznačná ruská pozice. Evropští lídři v čele s Francií a Německem zastávají čím dál agresivnější stanoviska. Nevím, zda Trump při rozhovorech přesvědčil francouzského prezidenta Macrona a britského premiéra Starmera, aby se vydali cestou míru, ale zatím se zdá, že v Evropě pokračuje agresivní rétorika směrem k válce mezi Ruskem a Ukrajinou. I proto Rusko kategoricky odmítá jakékoliv mírové jednotky z Evropy,“ vysvětlil běloruský prezident.

Lukašenko v rozhovoru kromě Trumpa pochválil i Elona Muska a jeho práci v Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE), zejména v souvislosti se zastavením provozu USAID. „Musk udělal dobře, že to pozastavil a spustil hloubkový audit, vždyť oni pomocí miliard dolarů způsobovali státní převraty v zemích po celém světě. A jak se ukazuje, financovali i převrat na Ukrajině. To samé jsme zažívali my v roce 2020, nepokoje v Bělorusku byly financovány z těchto zdrojů. Tak to bylo,“ má jasno Lukašenko.

